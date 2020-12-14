百歲時代來臨！從日本萎縮的人口結構深掘高齡問題

文／卡米拉‧卡文迪許（Camilla Cavendish）

新生不再：人口結構將改變世界的權力平衡

到了二〇二〇年，地球上六十五歲以上的人口數將會首度超過五歲以下的人口數。祖父母多，孫子、孫女少。

世界老化是由兩股趨勢所造成。首先，人類比以前長壽了。在二十世紀，多數已開發國家的平均預期壽命增加了三十歲，原因是營養充足、衛生良好、醫療進步。目前瑞士的男性最為長壽，出生起算的平均預期壽命為八十二歲；最長壽的女性則在日本，平均預期壽命約為八十七歲。澳洲、以色列、加拿大、南韓以及多數西歐國家也都緊追在後。男女之間預期壽命的差距也在縮小，因為過去喜歡自我放縱（喝酒、抽菸）的男性已經開始屏除惡習。

第二個原因是世界各地女性當母親的意願降低了。一九六四年，一名女性平均會有五點多個小孩，到了二〇一五年卻只剩下二點五個。

若要維持目前的人口數，生育率就必須達到「生育替代率」（replacement rate，一名女性約要有二點一個孩子），而世界上目前有八十三個國家的生育率低於生育替代率，這些國家的總人口數將近世界人口的一半。澳洲、紐西蘭、巴西、智利以及多數歐洲國家目前的生育率都低於這個水準。南非和印度的生育率也快速地朝著替代率靠攏，這兩國目前的生育率分別為二點五和二點三。

這種變化會改變國家的樣貌。日本人口早已開始萎縮，而到了本世紀中，義大利、波蘭、南韓以及俄國的人口也會開始萎縮。這些轉變可能會重新界定地緣政治的權力平衡——也就是人口老化、人口萎縮這條路上的國家（主要是中國）以及有許多年輕人、移民撐腰的國家（目前的美國）之間的權力平衡。

未來的年輕人大本營會是非洲。在二〇一七至二〇五〇年之間，估計有二十六個非洲國家人口會翻倍，使非洲大陸又再多出十三億的人口。

在世界人口數達到巔峰後（預計會在二〇七〇年之後，人口數預測值各有不同，九十億至一百一十億不等），人類減少對環境來說應該是好事。但是我們也已經可以預見這會對人類造成的影響。走一趟日本秋田縣，那裡三分之一的居民都年過六十五，成長中的產業主要是葬儀社。或到中國東部的如東縣，十五年之間，學校倒了一半，因為年輕人都搬走了。

人口結構不只改變了家庭的樣貌，更是根本地改變了家庭的意義。小孩越生越少，之後的我們該依靠誰呢？

中國政府通過了《老年人權益保障法》，不常回家看望父母的孩子必須受罰，但是年輕人也出現反彈。「多常才是『常』？」有人在中國版推特——微博——上發表了這則抱怨文。「沒人付錢讓我們回家看父母是無所謂，但有人要放我們探親假嗎？」另一名網友這樣問，他拒絕接受傳統的家庭觀。

（圖／擷取自三采文化出版《百歲時代》書中）

要把目前的人口趨勢做成圖表，最好的方法就是人口學者使用的人口圖。若是把一九五〇年任何一個國家的人口，依照年齡層製成條狀圖，底層最年輕、頂層最年長，這張圖看起來就會像是一個金字塔，年輕人人數比老年人多。

然而從那時起，生育率下滑與壽命增加使得人口結構圖開始出現了顯著的改變。日本是世界最高齡的國家，生育率也是世界最低：平均一名女性只有一點四個孩子。五十年前，日本人的預期壽命約為七十二歲，現在則是八十四歲。二〇一五年，日本有四分之一以上的人口超過六十五歲，人口金字塔於是變成了人口橡木桶。

（圖／擷取自三采文化出版《百歲時代》書中）

現在起到二〇五〇年這段時間中，長壽將會持續改變金字塔的形狀。世界人口中，成長速度最快的年齡層將會是八十歲以上的人口。日本的人口金字塔會向上、向外擴張，形狀會變成一個花盆。

過去一位健康局長曾預測「日本民族會滅絕」。而我們首先要問的是：為什麼？為什麼上百萬人會同時忽然改變心意，不打算生孩子了？

日本的「草食男」與「女強人」

「這裡的男人不喜歡比他們聰明的女人，」一名四十多歲的日本主管圭子說。我在東京希爾頓飯店跟她見面時，她穿著個性套裝，踩著低跟高跟鞋。「他們怕妳太強勢，也怕妳在床上太強勢。所以我心想，何必呢？何必要跟一個對Xbox還比較感興趣的男人在一起？」

在目前世界上老年人人口比例最高的日本出現了詭異的現象。據說在二〇一三年，年長者和失禁患者的尿布銷售量比嬰兒尿布銷售量高。這個難堪的數據說明了一個赤裸的事實：嬰兒已經退流行了。

（圖／Unsplash）

在日本這個家庭至上的傳統社會中，這種轉變主要來自於女性主義思潮：女性想要擺脫三從四德的家庭觀，還要男人跟著接受。「說實話我是不介意生小孩，」我在倫敦認識的一名日本學生說。「但我不知道我有沒有辦法忍受老公。」

「很難。」一位坐三望四的日本女性說。這名嫁給紐西蘭人的日本女性說著一口漂亮的英語。「我很多朋友把事業看得很重，這是屬於她們的機會，她們也不想跟無法養家的男人交往。」

現在的日本女性比以前更有理想抱負，也很瞧不起她們口中的「草食男」。草食男一詞是由《日經商業網》專欄作家深澤真紀於二〇〇六年所創。草食男不知道怎麼約女生；草食男恐女；說白了，草食男根本對女性提不起勁。《日本時報》的一份調查發現，坐二望三的男性中有百分之二十的人表示自己對性事意興闌珊，甚至想都不會想——有些人認為這是因為工時太長導致的結果。

我們不知道這種刻板印象的真實性究竟有多高。愛情賓館依舊流行，愛情賓館是日本特有的文化，男性上班族可以於此「小憩」。日本夫婦的生育率略高於生育替代率，但是選擇單身的人更多。相親風氣不再，千千萬萬名男性不再由母親介紹結婚對象，難以適應。五十歲的日本男性中，四人中有一人從未結過婚。日本仍普遍不能接受未婚生子，這對生育率也有負面的影響。

此外，育子很花錢。相關調查顯示，二十至三十幾歲的人，不論男女，都表示沒錢是結婚的一大阻礙。越來越多的夫妻需要靠雙薪來維持家計。但是在加班文化當道的日本當一個帶職媽媽真的很難。

書名：《百歲時代：當人生百歲成為常態，我們該如何活得更好？》作者：卡米拉‧卡文迪許（Camilla Cavendish） 譯者：呂奕欣 出版社：三采文化出版時間：2020年12月4日

然而問題還不只有開銷。許多女性已經不再需要依靠男人過活，因為現在企業求才的觀念已經比以前開放了。另外還有一個有點諷刺的原因——日本人意識到要在人口減少的環境中維持經濟繁榮就必須善用所有人材。圖表上的曲線都在走下坡，專家也開始積極尋找解決方法。

「我們必須增加移民，否則便會亡國。」加州大學洛杉磯分校東京日本中心（UCLA Japan Center in Tokyo）的主任經濟學家齋藤純博士表示。齋藤博士認為，就算可以增加女性和年長勞動力，仍必須開放讓更多移工到日本工作。「假設明天生育率就提升至二點一，」他告訴我：「這很困難喔，但就算成功，人口也要到六、七十年後才能趨於穩定。」

日本人不歡迎移民。日本國內勞動力市場中，外籍勞動人口佔不到百分之二。雖説日本政府最近開放了新的簽證類型給營建、照護等技術門檻低的移工，也打破了移工家人要等五年才能搬來日本的規定，讓家人可以立刻跟來日本，移工人數仍是少之又少。總計只有十八名移工取得申請看護簽證的資格，其中一個原因是相關考試是以日文進行。

齋藤博士坦言：「我認為最糟的情況就是，就算日本對外門戶大開卻還是沒人要來。」

●本文摘自 三采文化 出版新書《百歲時代：當人生百歲成為常態，我們該如何活得更好？》。