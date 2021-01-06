奉命救人的醫科生，在戰場上卻輕易地取走他人的性命？

文／石川達三（Tatsuzo Ishikawa）

天亮點過名，用過早餐之後，沒有勤務的兵士們笑嘻嘻地走出夜營地。值勤以致無法離開的士兵問他們要去哪裡，他們就說準備去徵用青菜或者鮮肉。

徵用物資成了他們外出的藉口，接下去開始拿來當暗語使用。尤其是「徵用鮮肉」這句話，索性拿來當作尋找「姑娘」的暗語。他們很希望找到年輕女孩，哪怕看一下臉孔也好，背影也沒關係，甚或照片也可以，只要是能夠象徵年輕而貌美的女子的任何東西都好；即使是女用手帕或者一隻繡花鞋，他們也都寶一樣地帶回去炫耀。

這天早晨也是這樣。兵士們三五成群地叼著香菸出外獵豔。被戰火燒爛了的支塘鎮上，街頭巷尾到處充斥著這一類閒蕩的兵士。

近藤一等兵眼尖地發現鎮郊一幢敗壞了的農家裡面有個妙齡女郎。

「喏，在裡面，在裡面。」他拐了拐同行的士兵。

女人從幽暗的屋子裡一動不動地凝望著他們的動靜。隔著老遠都能夠分辨出是個二十開外的女子。近藤他們一行四個人慢慢跨過狹小的菜園，大膽地站到農家的屋簷底下。

女人文風不動地站在小小的木板門裡邊。裡邊相當暗，是間狹窄的屋子。貼牆擱著犁和鋤頭之類的農具，土間堆放著一些貧寒的家具，洗臉盆裡裝著枯萎了的白菜和馬鈴薯。

女孩神色緊張，漲滿了恐懼的眸子顯得格外烏亮。她有副姣美的輪廓，衣著卻髒汙不堪，看起來灰頭土臉的。

「這妞兒好俊俏，就是太髒了。」另一個士兵不勝惋惜地說。

「我們進去看看罷。」近藤一等兵說著推開木板門。門似乎上了鎖，但等他帶著吆喝，再度用肩膀撞過去，那門便咔嚓一聲朝裡邊打開，原來門閂同著門鎖一塊兒裂開而脫落。

近藤慢慢跨進了一步。這時，女子陡的退後一步，舉起右手拿著的手槍扣下扳機。咔嚓一聲，子彈卡住了。

近藤弓起背，皮球也似地撲向她胸口，轉眼之間就把她制服在地上，一把搶過她手裡的那把手槍，站了起來。

「媽的！」他喘著氣悶聲說：「這妞兒不是等閒之輩。」

在隨著進來的三名士兵圍繞之下，女人側身倒在地上動也不動。唯有粗重的喘息之間波動的隆胸和纖腰一帶，那麼樣鮮明的映入那四個人的眼裡。

突然，他們感到一股狂暴的情欲，想要把這個頑抗的女子盡情糟蹋一番的那種野蠻的衝動洶湧上來了。

「把這妞兒的皮剝下來看看。」近藤說，但又因為羞於自己這句話被拿來當作情欲化的解釋，遂小聲的補上了一句：「不定是間諜，看看她身上有沒有帶什麼。」女人真是髒得可以，一雙手和沒穿襪子的腿，都因泥土和汙垢而變得黑糊糊的。士兵皺著眉頭伸手到她身上，嗤啦一聲撕裂了她的衣服。因汙垢而變成灰色的褻衣出現了，他們從她上衣口袋裡找出的荷包裡搜出了一張紙條，上面莫名所以地寫著一些速記般的符號。

「你看！是間諜沒錯。」近藤撫弄著從她手中搶過來的那把槍說：「她身上還有沒有什麼？」

「這傢伙管保是間諜沒錯，農家娘們兒哪來的手槍。」伸手剝衣服的士兵說。

近藤一等兵將手槍交到左手上，拔出腰間的刺刀，好整以暇地跨到赤裸的女人身上。女人閉著眼睛。近藤俯視了好一會兒，而看著看著，一股狂暴的情感重又洶湧了上來。究竟是激憤？還是情欲？那是無從分辨，只覺丹田底下無端發起熱來的一股衝動。

他一聲不響的將右手上的刺刀使勁插進女人乳房底下。耀白的肉體蹦跳了一下。女人雙手抓住刺刀痛苦的呻吟著。猶如用來製作標本，被人用大頭針釘住的螳螂那樣，她輾轉痛苦，幾經掙扎之後終於不再動彈。烏紫的血水濡溼了站立一旁觀望的兵士靴子下的泥土。

這時，門外一陣雜亂的腳步聲，三、四名兵士從窗口探頭進來。

「你們幹了什麼來著？」說這話的是笠原伍長。

近藤一等兵擦去刺刀上的血跡，一面簡單說明了一下事情的經過，並把記有符號的紙條展示給他看。

「我認準了是間諜沒錯，所以剛剛把她宰了。」

笠原上上下下地打量了一下赤裸的女人，擤了擤鼻水，笑道：「嚇，好生可惜。」說著，口叼香菸，踩過菜畦回到路上去了。

將石頭排成圓圈，造了個馬蹄形的鍋灶，上面擔根鐵條，鐵條上吊了六個飯盒，六名兵士盤腿坐在鍋灶四周，等著午飯煮熟。無風的正午，民房牆角下面的太陽地暖烘得幾令人昏昏欲睡。部隊裡盛傳從上海攻下羅店鎮和嘉定的友軍，已於昨日占領了太倉城。距離這一圈不到十步遠的牆角拐彎處，塵土堆積如山，滿地都是紅赤赤的豬骨頭和豬腸子，還滾落著齜牙咧嘴的豬頭，這全是大夥兒大快朶頤的傑作。

近藤一等兵伸直兩腿，正在把玩著方才搶來的手槍。他取出卡住的子彈在掌心上滾來滾去，一面想著方才的那個女子。對於從醫科大學畢業、任職於研究室的他來說，切割女人的屍體是常有的經驗，但宰殺一個活生生的女人，卻還是生平頭一遭。

如今，也並不認為過分殘酷；既然是名間諜，那便是該當的處分，不管是槍殺還是一刀刺穿心臟都沒什麼兩樣。他能思想的是從生到死之間的轉變，居然能夠這麼樣地輕而易舉。這是從他上戰場以來時常思考的問題，而殺過女人之後，這種感受可更深切了。

醫學原本就是透過人體來研究生命現象的一門學術。他們醫科生確實以奉獻終生的決意拚命努力研究了過來。而他們的研究對象──人類的生命現象，卻又如此脆弱，這麼一點小小的努力便足以輕而易舉地使之消滅。在戰場上，生命所受到的輕蔑與不值，誠如草芥。

這到底是怎麼回事？近藤醫學士尋思著，無論敵我，生命受到蔑視這事也就相等於醫學這門學術遭受輕視；換句話說，他自己身為醫學者，卻領先侮蔑了醫學。

思想到了這裡，他陷入迷陣，腦子開始混亂起來。──且慢，這麼說，我自己的性命又如何？如果在這戰場上我這條命也受到了敵人的蔑視，那麼，附在這條命上的我的醫學究竟是什麼呢？不該更加受到輕視嗎？

怪不得打從上這戰場以來，他是從不曾受到醫學士的待遇，也從未將自己這方面的知識提供出來運用過。出征以來，他的知識始終在睡眠。不錯，戰場上是用不著任何知性的，他想。雖然不清楚這個想法是否明白地解決了他的問題，但置身這種境遇而耽於這類思索，似乎是件不合時宜的事情。他以這個打斷內心的疑團，掀開煮熟了的飯盒蓋子，微笑著對鄰兵說：「剛才我幹掉的姑娘可是個美人兒呢。唔……早曉得留下活口就好了……」

●本文摘自 麥田出版/城邦文化 所出版的 《活著的兵士（一部動搖國家尊嚴的事件級小說‧半藤一利譽為「夢幻名作」之人性墮落寫真）》。