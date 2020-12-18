【日常省思】我生命中的貴人——先了解自己，才能幫助別人

想幫助別人願意真心改變，你真的有「幫忙到」？還是反而「幫倒忙」？ 凡是懂得幫助他人找到內心熱情的教練，並不提供建議給對方，而是提出開放式問題，真誠傾聽。重點是要讓接受指導的人想像理想的自我，探索真實的自我、擬定學習計畫，並實驗和練習新的行為與角色。 許多人都可以回想起某人在談話中啟發我們思考真正關心的事，或想達成的人生夢想，不管那人跟我們是什麼關係。這樣的談話引發了深刻的思索，最終促使我們採取行動，以創造未來。（編按）

你在人生當中遇到的人，誰是你成長過程的大功臣，給你激勵與啟發，讓你達成今日的成就？人生每一個面向都要想到，不光是工作。

把你的人生分成不同的階段或時期，這些時程很可能代表重大的人生變化或重要儀式。對許多人來說，大致上如下所列：

此後，大約每十年為一個階段，一直到你目前的年紀。請注意，前述列舉的人生階段僅供參考，你應該依照自身狀況修正，包括家庭教育（從小受到的教養）、文化背景、學歷與工作經驗等等。

製作一個表格，包含三欄，從左到右分別是：人生階段、姓名或縮寫、備註，在相關欄位內依序寫入文字。（可參考下方圖表2-1）

首先是某個人生階段；再來，對你啟發最大的貴人，寫入姓名或縮寫。最後，在備註欄列出具體事實，針對他們當時說的話或做的事，表達一下你的看法；如今回想，這些人給你什麼樣的感受（不一定是指事件當下）。最後，你從中學到什麼，有何獲益？

我生命中的貴人

（圖表2-1／摘選自《助人改變》書中）

表格完成以後，花些時間分析每一項條目。

在同一個階段（或歷經不同的階段），這些人給你鼓舞或激勵的方式有何相似或不同？這些相異或相似之處的本質又是什麼？是否有特定模式或主題？

在表格外的空白處寫一段三百字以內的短文，描述你觀察到的模式，並說明它們是如何形塑你成為今日的你，以及你渴望成為什麼樣的人。

►解析：先了解自己，才能幫助別人

想幫助別人之前，最好動手做練習，這是幫助你了解自身動機、情緒和志向的一大關鍵，也因此和你想幫助的對象建立有共鳴的關係。

進行這些練習有助於點亮你內心的火焰，了解自身的熱情所在，想要什麼樣的未來。這股內心的火焰會創造出積極正面的情緒經驗，而在你擔任教練，教練他人時，就好像劃根火柴點起火焰一樣，這就是情緒會感染的本質。

想想看，誰曾經用足以刺激思考的方式教練過你，那一刻點燃了你心中的火焰，使你明白自己的熱情所在，因而改變了你的人生軌跡。也許是某個運動的教練或高中老師，父母或其他親戚，或工作上的主管或職場導師。也許是個好友。想想這些人給你什麼樣的感受：充滿希望？動力？充滿各種想法及可能？他們一定也表現出真心在乎與關切。或許他們讓你更加明白、欣賞自己在最佳狀態時的模樣，或者曾經幫助你預想令人期待、奮發的未來。他們很可能毫無保留地支持你，只要是你想達成的目標，都想幫助你實現。

重點是要懂得區分哪些人幫助過你，哪些人或許試著幫你，但不知怎地，總是功虧一簣。這些人不僅無法帶給你希望，還會讓你意志消沈，覺得自己不夠好，或被迫符合他們的標準，而不是由你自己創造標準。

●本文摘自經濟新潮社／城邦文化 出版之《助人改變》。