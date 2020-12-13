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剖腹產麻醉失敗痛全程！揭術中麻醉難解且真實的醫療案例

聯合新聞網 / 讀.書.人
（圖／Unsplash）
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麻醉，幾乎被視為與外科和牙科手術不可分割且極為關鍵的醫療手段，使醫師執行各種駭人的手術時，能夠順利進行。然而，看似應用普遍的麻醉術，不僅發展時間不過短短一百多年，我們對它的理解甚至可能也不夠深刻…… 。

《麻醉之後》作者凱特‧科爾－亞當（Kate Cole-Adams） 從小罹患先天性脊椎側彎，始終面對「是否該進行全身麻醉脊椎手術？」的艱難抉擇，對麻醉的焦慮也促使她鑽研與麻醉相關的各項研究。麻醉時，下針、倒數，然後……你就醒了？！那麼中間過程呢？本書即是談中間發生的事，她將焦慮轉化為優美文字的真實筆記，並記錄多年來參與學術論壇，訪問醫學專家及患者的收穫。 （編按）

文／凱特‧科爾－亞當（Kate Cole-Adams）

瑞秋．班梅爾（Rachel Benmayor）的故事是關於全身麻醉失敗，因此剖腹生產的過程得承受著有意識，但身體麻痺，使她痛苦不堪。她帶著巨大無情的意識，感覺到死亡就在眼前。這則故事會成為本書的起點，雖然和所有的故事一樣，是很久以前發生的。

我們講了兩個晚上的電話。瑞秋在她與先生葛倫於山區剛翻新的屋子裡，我則蹲坐在墨爾本住家辦公室的地板上，旁邊是文件櫃。她以輕柔的紐西蘭腔調訴說──母音平板，會忽然出現上揚語調。而我的反應有時探詢，大部分則只是重複與「嗯」地回應。不過沒關係，她想要說。她說話有節奏，甚至有步調，好像在描述一場熟悉的夢境或電影，有時候會放慢，有時會清清喉嚨或輕咳，但除非我打岔，否則很少停下來。我記不太清楚她的模樣，只有不完整的印象：溫柔的女子，有棕色鬈髮，個子矮小，還有一張爽朗、漂亮的臉龐。她有一種安靜得近乎引人停滯的氣質，這一切與她在電話那頭源源不絕的聲音融合起來。

「就這樣，」瑞秋說，「我記得自己上了手術臺。我記得他們從我手臂注射藥物，也記得他們給了氣體，葛倫和蘇（助產士）在我身邊。之後，我昏了過去。後來，我記得的第一件事情，基本上就是意識到痛，也意識到巨大的聲響，之後聲音慢慢變小。那是有節奏的聲音，我想幾乎像是時鐘的滴答聲，或者像軍人行進的腳步聲，就這樣持續不斷，我聽得見。」

 

（圖／Unsplash）
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「還有疼痛。我記得感覺到腹部有難以置信的壓力，好像卡車反覆地來回輾過。」

瑞秋是懷孕八個半月時住院，比預產期早了幾天。她的血壓快速飆升，醫師要她臥床，在寶寶出生之前盡量多休息。不過，她的血壓仍持續上升。這情況稱為子癲前症，雖然不罕見，但有時可能引起致命的併發症，於是醫師決定引產。她的子宮頸進入產程已經十七個小時，卻無法適當擴張，因此決定改採剖腹產。瑞秋原本希望能採用硬脊膜外麻醉，將藥劑注射到脊椎底部，這樣一來，她在分娩過程中可以保持清醒。但她是在鄉下的小醫院，找不到人做這項程序，只好採用全身麻醉。她記得自己多麼失望。她記得病床被推進手術室，也記得醫護人員給予面罩與氣體。之後，她醒了。

在手術後的幾個月，有人向瑞秋解釋，當你打開腹腔，空氣湧入未受到保護的內臟時，會感覺到強大的壓力。但當下，她不明白究竟怎麼回事，還以為自己出了車禍。「我只知道自己能聽到⋯⋯且我能感覺到從未有過的強烈疼痛。我不知道自己在哪裡。我不知道自己在動手術。我只能意識到疼痛。」

漸漸地，她能感覺到聲音，雖然不知道內容是什麼。她知道自己沒在呼吸，因此試著吸氣。「我只是盡力呼吸，吸進空氣。我知道如果不趕快呼吸，就會死去。」

她沒有呼吸，也沒有死去。她不知道有機器協助她呼吸。「最後我明白我無法呼吸，我只能聽天由命，因此停止對抗。」但這時，她陷入恐慌。「我無法應付那種疼痛。那疼痛持續不斷，沒完沒了，我不知道是怎麼回事。」之後，她又聽到聲音。這一次她能理解了。「我能聽到一些事情，比如提到一些人，週末做了什麼，之後我聽到他們說：噢，瞧瞧，她在這，寶寶在這，諸如此類的，這時我才明白原來我在手術過程中有意識。我想讓他們知道我的情況，我想移動，卻發現自己已經完全麻痺。」

瑞秋以為，她瀕臨死亡。「我快要痛到發瘋，這疼痛會要了我的命。那是很怪異的感覺，我就是知道自己無法應付。我知道他們不會聽見我，也不會知道發生了什麼事。」

之後，她想起多年前有人告訴過她，在面對巨大的疼痛時，唯一能做的就是進入疼痛，而不是試著遠離它。大部分的人恐怕不想依照這建議，除非別無選擇。「因此我在意識上換個想法，開始感覺疼痛，進入疼痛之中，讓疼痛包圍著我。那是種往下的感覺，一種下墜感，我就這樣愈墜愈深，愈來愈深入疼痛之中。」

我問，她進入疼痛時，是否感覺到疼痛減輕。瑞秋笑了，但不是愉快地笑。不，她告訴我，只有更痛。「但我繼續往下，往下，往下。之後，我覺得自己穿透了某個東西，像穿過疼痛，最後我來到疼痛面前，而什麼都沒改變，只是我不再在乎了。

書名：《麻醉之後：揭開醫學中最奧妙難解、無人能清醒述說的感官與認知祕密》 作者：凱特‧科爾－亞當（Kate Cole-Adams） 譯者：呂奕欣 出版社：臉譜／城邦文化出版時間：2020年8月4日
書名：《麻醉之後：揭開醫學中最奧妙難解、無人能清醒述說的感官與認知祕密》
作者：凱特‧科爾－亞當（Kate Cole-Adams）
譯者：呂奕欣
出版社：臉譜／城邦文化
出版時間：2020年8月4日

「我似乎可察覺到其他事情，因為我的意識已離開疼痛。之後，我發現自己在很神奇的地方，非常接近死亡。我覺得，只需要再往深一點點、遠一點點的地方移動，跨越某個東西，那麼我就會死了。」瑞秋說，在那個地方，她感覺到她認識的人存在，也有些人她不認識，同時她還聽到手術室裡在她身邊的人聲：噢，瞧瞧，是個小女孩。把她拉高一點。看看，是個小女孩。葛倫，你看，你的小女兒出生了。她個子很大不是嗎？噢，她在瑞秋身上尿尿。快點，她在尿尿，得剪斷臍帶。 

不過瑞秋離開了。「我離那裡很遠。我聽得見，但我離得很遠很遠。」她覺得安穩。「我鬆了口氣，不必⋯⋯再靠近疼痛發生的地方，且我知道我無法適應—我得停在我原來的地方，否則我活不下去，所以我停著。」

●本文摘自 臉譜出版／城邦文化 所出版之《麻醉之後：揭開醫學中最奧妙難解、無人能清醒述說的感官與認知祕密》


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