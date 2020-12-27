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擴展視野及韓語實力：《韓國駐台記者教你看懂韓語新聞》新書分享會

聯合新聞網 / 日月文化

覺得閱讀韓文報導很困難？用語很書面？

別擔心，韓國駐台記者柳大叔用50堂閱讀課，

帶你熟悉韓語新聞報導的架構和詞彙，有效提升你的韓語閱讀力！

書名：《韓國駐台記者教你看懂韓語新聞》作者：柳廷燁 出版社：EZ叢書館／日月文化 出版時間：2020年12月3日
書名：《韓國駐台記者教你看懂韓語新聞》
作者：柳廷燁
出版社：EZ叢書館／日月文化
出版時間：2020年12月3日

文／EZ叢書館編輯部

來台10年，過去曾擔任韓聯社（Yonhap News Agency）駐台記者柳廷燁，終於出書了！擅長撰寫韓語新聞稿和韓語教學的柳大叔，有一顆熱愛台灣的心，希望藉由發揮所長來擴展韓語學習者的視野及韓文實力，傾心撰寫新書《韓國駐台記者教你看懂韓語新聞》！

本書以新聞報導作為主要架構，分成社會、生活、政治外交、經濟產業和文化藝術共五大領域，幫助學習者擴充各種專業領域的詞彙量。模仿韓檢閱讀題組出題，藉由閱讀題組訓練學習者掌握文章核心的能力；是非題則多以換句話說的方式出題，並附上文章中譯與詳解，幫助學習者更加理解韓文表達的邏輯。每篇文章的最後一個大題為延伸思考題，讓學習者從被動接收閱讀資訊、延伸至主動思考的訓練，為韓文寫作打下根基。同時，為了自學型讀者著想，我們也列出了簡易範文給大家參考，只需用較簡單的句型即可完整表達想法和立場，其實，寫作真的沒有那麼難！

現在柳大叔就要這一本新書，讓你掌握韓語新聞報導的閱讀核心技巧！

歡迎到現場與柳大叔學習閱讀技巧，提升你的韓語閱讀力就看《韓國駐台記者教你看懂韓語新聞》！

《韓國駐台記者教你看懂韓語新聞》新書分享會

2021台北國際書展【城市在閱讀】系列活動

活動時間｜2021/01/10(日) 15：00-16 ：00

活動地點｜紀伊國屋書店 台北微風店(台北市松山區 復興南路一段39號 / 微風廣場5F)

本次主講｜柳廷燁 (本書作者)

活動方式｜免費入場，歡迎參加


韓國 微風 台北國際書展 日月文化 EZ叢書館 閱讀風向球

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