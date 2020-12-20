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別打擾情侶談戀愛！美食之魂「關西燒物」竟是這樣來？！

聯合新聞網 / 日月文化
書名：《日本庶民美食：Nippon所藏日語嚴選講座》 作者： 林潔珏, 游翔皓, EZ Japan編輯部 出版社：EZ叢書館／日月文化 出版時間：2020年12月3日
書名：《日本庶民美食：Nippon所藏日語嚴選講座》
作者： 林潔珏, 游翔皓, EZ Japan編輯部
出版社：EZ叢書館／日月文化
出版時間：2020年12月3日

日本有名的壹錢洋食。（圖／邱凡倩攝影）
日本有名的壹錢洋食。（圖／邱凡倩攝影）

B級美食超夯道都府縣──大阪府「粉物」控

大阪人自古就與麵粉有緣，素有「天下的廚房」之譽，容易取得優質昆布，水質屬於「軟水」，能輕易地做出優質柴魚高湯。加上鄰近讚岐(香川縣)這個小麥產地，原料充足，うどん也就順理成章贏得大阪人的青睞，粉物文化順勢定著於大阪飲食文化中。

明治時代開始，日本人在飲食上瘋狂追求洋味。牛鍋，炸豬排因價格昂貴，自然不會成為庶民百姓的日常。為求變通，許多大阪人以熟悉的麵粉做成薄燒餅皮，搭配切絲蔬菜做出他們心目中的「洋食」。這種明治時代被稱為「一錢洋食」的廉價美食，滿足了不少庶民百姓對洋食的美好想像。並在昭和時期逐漸發展成現在的お好み焼き。

（圖／取自《日本庶民美食：Nippon所藏日語嚴選講座》）
（圖／取自《日本庶民美食：Nippon所藏日語嚴選講座》）

お好み焼き的出現，說明日本人不再盲目地追求西洋味，而是將洋風食物在地化。お好み焼き也標誌著自古就發達的粉物文化發展至最高峰，因為無數次的B級美食的票選活動結果，お好み焼き幾乎都名列前茅。不過，お好み焼き一開始是以高價料理的姿態登場，戰後日本變得富庶，お好み焼き也才化身庶民美食。

（圖／取自《日本庶民美食：Nippon所藏日語嚴選講座》）
（圖／取自《日本庶民美食：Nippon所藏日語嚴選講座》）

お好み焼き中有個「好」字。一般認為「お好み」是個人偏好的意思，喜歡什麼就放。不過有個說法十分有趣。早年男女約會是在類似冰果室的地方。男方請客若只點甜點冰品會讓女方觀感不佳，所以冰果室的菜單中也出現了像是大阪燒這類的洋食燒。男女約會卿卿我我，到桌服務做餅的店員宛如電燈泡，所以情侶表示會放自己喜好的食材，以自己喜好的方式製作，就不麻煩店員你囉。久而久之，這道料理，就被俗稱為「お好み焼き」。

●本文摘自EZ叢書館日月文化出版之《日本庶民美食：Nippon所藏日語嚴選講座》

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