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「疫」年職場新氣象！如何應對遠距、分流、雲端新工作模式？

聯合新聞網 / 日月文化
（圖／取自EZ叢書館／日月文化 出版新書《職場英文必備實戰指南》）
（圖／取自EZ叢書館／日月文化 出版新書《職場英文必備實戰指南》）

2020全球疫情爆發，加速職場多面向轉型，如WFH、宅經濟興起等，本期《職場英文必備實戰指南：EZ TALK 總編嚴選特刊》整合國內外職場最新情勢，並整理Teleconference English等疫情下新興的實用對話與句型，讓你熬過疫情期，全面進化職場英文力！（編按）

文／盧心權

自新冠肺炎蔓延全球以來，人流物流延滯，國內外無數商務活動、商業計畫因此停擺，因疫情而倒閉的企業也不計其數。不少苦撐中的企業除了採取預算刪減、凍結人事來因應危機外，亦基於封鎖令與安全考量，嘗試讓員工遠距工作；部分企業的跨國招商、商業展覽也走向網路化，結合虛擬實境VR/AR技術來呈現，透過虛實整合爭取商機。面對未來疫情之高度不確定性，打破傳統場域限制的創新工作與洽商型態，幾乎已成為海內外職場不可忽略的重要趨勢。

在家工作／分流工作，降低群聚感染風險

為降低群聚交叉感染風險，疫情期間海內外不少企業開始實施「在家工作」或「分流工作」。例如，社群媒體Twitter率先宣布只要工作性質允許，員工可在家或任何地方工作；即使疫情結束，員工也可永遠在家工作。Facebook除了允許員工在家上班，更宣布將積極開放遠距雇用，並預計未來5-10年間讓近半數的員工永久在家工作。Google則宣布讓員工遠端工作至2021年中。其他如Apple、Amazon等國際企業，亦皆要求員工在家工作。

臺灣方面，在家工作的概念則尚在萌芽，其中花旗、渣打、匯豐、星展等外銀，及富邦金、國泰金等本土銀行，都曾在清明連假之後，要求去過警示景點的員工居家辦公14天，而在疫情趨緩之後，就恢復常態辦公。在家上班見不到老闆、同事，考驗員工的自制力、工作效率及勞資雙方的互信，需要建立暢通的溝通管道、有足夠的配套措施，才能確保順暢運作。

(圖 / shutterstock)
(圖 / shutterstock)

臺灣的企業現階段似乎更傾向採取分流工作，亦即將同單位員工分組分隔作業，一旦有任何一人確診，該組人就需隔離檢疫，但其他組人仍可維持業務運作。常見模式有「分組原地輪班工作」或「分組異地工作」。國內疫情緊繃期間，兆豐銀行就曾實施分組異地上班制；渣打銀行曾實施AB班制；台積電、聯電曾採一組員工在公司、一組在家遠端工作AB組分流制。相較於考驗人性的在家工作，分流模式仍能維持與主管、同事碰面，讓企業主比較放心，也有利於任務達成。

疫情衝擊加速雲端轉型

疫情衝擊下，防範感染成為首要考量，「雲端轉型」是各行各業面臨的重要升級課題。例如，企業若使用雲端布建的企業流程管理系統（BPM，business process management）和人力資源管理系統（HRMS，human resources management system），即使員工在家上班，仍能維持企業順暢運作。國外IBM等大廠正推行的「結合自助服務的智慧零售」，可大大降低接觸風險；結合智能機器人、遠端監控平台的智慧醫療服務，則可降低醫護人員的感染風險。

疫情影響下，企業員工的作業模式也加速朝向雲端化邁進。藉由雲端工具及通訊應用程式，可以跨越部門及地理限制，線上連結員工，進行螢幕分享、文件共享、線上共同編輯、群組溝通、視訊會議等，不但可確保員工順暢溝通、亦可降低通訊成本、促進工作效率，強化團隊間的資訊交流。

(圖 / shutterstock)
(圖 / shutterstock)

而對實施遠距工作的企業來說，藉由視訊會議、電子通訊和遠端數據傳輸，可讓在家或異地工作的職員和主管、客戶及同事保持密切連繫。像是臺中高等行政法院的每月例會，就曾因疫情考量而採取讓各科室主管異地多方視訊連線，讓居家檢疫、自主健康管理的同仁也能同步開會，不因疫情而影響工作。

書名：《職場英文必備實戰指南：EZ TALK 總編嚴選特刊》 作者：EZ TALK編輯部、Judd Piggott 出版社：EZ叢書館／日月文化 出版時間：2020年12月3日
書名：《職場英文必備實戰指南：EZ TALK 總編嚴選特刊》
作者：EZ TALK編輯部、Judd Piggott
出版社：EZ叢書館／日月文化
出版時間：2020年12月3日

值得一提的是，疫情發生前幾年，在5G願景帶動下，物聯網、工業4.0、智慧製造、智慧醫療、短鏈革命等趨勢就已蓄勢待發。如今，在疫情趨緩的臺灣，不少企業舉辦實體商展時亦同步開設線上商展、建立網路洽商與下單機制，便利國際業者下單。隨著更多企業因應疫情而加速雲端布局，此種「虛實整合」的商業模式將可能為新常態。

疫情改變了人們的生活方式，也改變了職場結構與作業模式，能與時並進地彈性調整上班模式、勇於加速雲端轉型的企業，和能因應職場變化而不斷調整工作模式及自我心態的個人，方能在大環境的艱鉅挑戰下逆風高飛！

●本文摘自EZ叢書館日月文化出版之《職場英文必備實戰指南：EZ TALK 總編嚴選特刊》

作者簡介：

EZ TALK編輯部

一群熱愛外語教學的出版人，視語言為溝通視野、拓展生命的裝備，立志做優質好書與世共享。

英文撰稿 Judd Piggott

美國加州柏克萊大學中文系畢業，EZ叢書館總編審，曾任國家中央圖書館編譯、《光華雜誌》翻譯、時代雜誌《TIME Express》總編審、留學代辦中心翻譯。


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