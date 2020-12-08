【遇見佐藤春夫】蘇碩斌／偶然的旅行、驚奇的文學史

文／蘇碩斌（國立臺灣文學館館長）

旅行到他方，可能起於偶然；但若是旅者與主人、原鄉與他方的生命，都因而彼此交織，偶然成就為故事，則歷史就可反覆陳述，並展開未來。

日本文豪佐藤春夫一趟臺灣旅行，一百年來真的展開成為文化史。二○二○年四月國立臺灣文學館雖然策辦「百年之遇──佐藤春夫一九二○臺灣旅行文學展」的實地展示，然而時間空間畢竟有其侷限，現場還有許多容納不下的意義。

《文豪曾經來過：佐藤春夫與百年前的臺灣》就緣於特展時空受限的不滿足。臺文館加倍投入，不僅收進解說文案、物件圖影，更以全方位的廣度深度，補充佐藤春夫臺灣旅行的各種意義──因此您眼前的這一冊，既是展覽圖錄，更是可獨立閱讀的好書。

佐藤春夫，對當代臺灣或許遙遠陌生，但一百年前已是日本文壇名家；不過，這個展和這本書，旨趣並不在彰顯他個人的文豪成就、而更關注他一九二○年旅行來到剛換穿「現代」外衣的臺灣之大時代意義。展覽的副標題以「旅行文學」為訴求，正是傳遞「臺灣旅行的技術」及「文學寫作的技巧」兩個看似無關的事件，其實有緊密牽絆的心靈結構。

佐藤春夫行遍臺灣西部平原、深入山間林地，中間還抽空渡海到廈門和漳州小住──他幾乎動用了當時所有的交通工具，尤其是一九一八年開通的縱貫鐵道。因為掌握現代時間的效率，佐藤春夫才有餘裕拜訪文友、觀察原住民和女性的處境。

行旅的深刻體驗、聽來的軼聞奇譚，佐藤春夫顯然得到了創作大補帖，回到日本轉為〈日月潭遊記〉、〈旅人〉、〈霧社〉、〈女誡扇綺譚〉與〈殖民地之旅〉等作品。這些書寫新奇又獵異，不僅是一種自我挑戰，也驚醒長久沈浸中國古典的臺灣文學──其後，既造就佐藤的多變文風、也開啟臺灣的小說新路。

過去一百年的臺灣與日本之間有諸多波濤，殖民、戰爭、降伏、光復、相互敵視、重新懷念……，歷史和情緒都很糾葛。此時借由佐藤春夫的文學回望，更可貴他那種置身殖民地卻不帶偏見的觀察力，而那也是臺灣文學走出自我風格的關鍵時刻，最好不要遺忘。

這檔展覽與這本書，都要感謝日本佐藤春夫紀念會、實踐女子大學文藝資料研究所出借珍貴文物，感謝河野龍也教授、張文薰教授協同本館合作策展，感謝佐藤春夫後人與日臺友朋共襄盛舉，諸多研究分享、史料蒐羅、物件提供、文案企劃，都閃耀著知識的旨趣。

臺文館現在展出「百年之遇──佐藤春夫一九二○臺灣旅行文學展」，現場展出與日本文豪佐藤春夫大量手稿與情境布置。（圖／邱凡倩攝）

佐藤春夫的臺灣旅行，一個人的偶然，撞上整個獨特的時代，引燃兩種社會、兩個文壇相遇的火花。所以說，文學的生命史，總是有這種意外的美好。

●本文摘選自 讀書共和國／衛城出版 之《文豪曾經來過：佐藤春夫與百年前的臺灣》推薦序。