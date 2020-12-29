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【出版快訊】木畑洋一／《帝國航路》：日本尋找未來的路上

聯合新聞網 / 麥田出版社
書名：《帝國航路：從幕末到帝國，日本走向世界的開化之路》 作者： 木畑洋一 譯者：蔡傳宜, 廖敏淑 出版社：麥田出版／城邦文化 出版時間：2020年12月3日
書名：《帝國航路：從幕末到帝國，日本走向世界的開化之路》
作者： 木畑洋一
譯者：蔡傳宜, 廖敏淑
出版社：麥田出版／城邦文化
出版時間：2020年12月3日

文／木畑洋一

自由貿易帝國主義的年代

　　日本人的帝國航路之旅始於一八六〇年代，正好是自由貿易帝國主義（the imperialism of free trade）興盛的時代。自由貿易帝國主義是英國約翰．蓋拉格（John Gallagher）與隆納德．羅賓遜（Ronald Robinson）兩位歷史學家於一九五〇年代提出的論點。在此之前，對十九世紀英國勢力擴張的討論皆將焦點置於一八七〇年代後的帝國主義時代，把十九世紀中葉描寫成反對帝國擴張的「小英國主義」（Little Englandism）當道時代。蓋拉格與羅賓遜反對此觀點，強調即便在此時，當英國揮舞著自由貿易旗幟的同時帝國仍持續擴張。

　　亞洲的狀態便十分符合這個論點。一八四〇年到四二年的鴉片戰爭與五六年到六〇年的英法聯軍（第二次鴉片戰爭）的結果擴大了英國在中國的勢力，以及對印度的統治在五七年的印度大叛亂後更為加強等事例皆可為證。日本則是在此局勢中被迫「開國」。關於此時期英國對日本的態度，日本學者提出相當多樣的見解。如遠山茂樹等學者認為其意圖偏重於「小英國主義」，並無採取將日本殖民地化的姿態；井上清等則認為其存在著將日本殖民化、從屬國化的意圖；石井孝等的看法是，中國才是英國所重視的市場，日本並非其矚目對象。

　　這些議論很難說已產生定論，無論如何，幕末旅行者們開始航行在帝國航路上時，英國在各停靠港的勢力正顯著地擴張。這也是各種支撐帝國統治架構的建設年代。其中最重要的是建立起可提升遠距統治效率的通信網。傳送洲際電報的海底電纜自一八五〇年代開始嘗試鋪設，跨大西洋海底電纜於六六年鋪設成功。七一年連接長崎與俄國海參崴的海底電纜鋪設完成，可由長崎聯繫歐洲，七三年長崎與東京間電報線架設完成後，東京也能直接與海外通訊。汽船取代帆船航行於大海，亦在此時。如第一章中曾提及，為使船隻更有效率地雙向往來歐亞間而開鑿的蘇伊士運河，則是在一八六九年通航。

幕末日本派出的人們

　　一八五三年培理（Matthew Perry）來航導致日本開國，反對開國的攘夷論浮上水面，並與批判德川幕府統治，希望能以天皇為政治中心的尊王論結合，尊王攘夷運動更加激烈。在國內政治動盪的背景下，無論是幕府方面、薩摩或長州等諸藩，都出現為尋找日本未來線索而遠渡歐洲者。其中有正式的使節團，也有透過偷渡手段者。

　　幕府首次派遣海外的使節團，是為了批准《日美修好通商條約》的一八六〇年（萬延元年）遣美使節團。團員橫越太平洋前往美國，回程則自大西洋南下繞行好望角跨越印度洋，並經荷屬東印度的巴達維亞（今雅加達）、香港。此後，不管是為了已承諾的新潟與兵庫開港、以及江戶與大坂開市的延期請求磋商，六二年（文久二年）派遣前往荷蘭、法國、英國等地的第二回遣外使節團（以下稱文久使節團），或六四年為關閉已開港的橫濱而派往法國的使節團、六五年為建設橫濱製鐵所的準備等而派往法國的使節團，皆是經由帝國航路出航。幕府也派出青年們前往歐洲留學，比如六二年赴荷的留學生一行，他們途中經歷了觸礁事故等災難，經由好望角航向歐洲。

　　在諸藩方面，一八六三年，採取攘夷態度的長州藩祕密送出留學生前往英國。包括井上馨與伊藤博文等五名留學生，由於誤解（說明希望學習海軍〔navy〕事務時，將海軍口誤為航海術〔navigation〕）而在繞行好望角的航程中被當成下級船員使喚。而薩摩藩也在六五年祕密派遣十五名留學生赴英，之後佐賀藩、廣島藩等也祕密派出了留學生。

　　日本派遣出海者對歐洲諸國和日本間的關係、以及日本的將來有何意義，在停靠港迎接他們的歐洲人也相當清楚。如報導文久使節團抵達香港的當地報紙《德臣西報》（China Mail）便分析，很難想像日本這樣的國家能在維持排外路線下又派遣如此的使節團，日本統治階層應該抱持著希望見識歐洲的強烈意志。並預測當他們見過英國事物後，返國時「將帶回關於我國港口和工廠的訊息，或許能抹去說不定日本人藏在心中，認為我國（英國）幾乎都在打仗的想法」 。

帝國航路上的各種日本人

　　一八六〇年代後半，赴歐的人們變得更加多樣化。序章中曾介紹的《西洋道中膝栗毛》中，出場人物是為了參觀倫敦萬國博覽會而出航，實際上，六七年由清水德川家當主德川昭武所率領的使節團，即是為了視察巴黎萬國博覽會而訪歐。德川昭武在拜訪歐洲各國後前往巴黎留學，在此前一年，幕府發布了允許留學目的出海的通告。巡迴藝人等也開始往來於帝國航路。然而，踏上航程的人數仍然不多。按推測，直到幕府倒臺，包含美國在內的出航西洋人數，留學生、觀察旅行者、藝人等約有一百五十名，由幕府或諸藩派遣出國者約三百餘人。

　　他們在遠方遙想著日本的情勢，橫越大海。出國計畫因日本局勢變動而大受影響者不在少數。例如井上馨和伊藤博文，在接到長州藩與美英法荷四國艦隊開戰的情報後火速自倫敦返國，德川昭武則是在留學中因兄長德川慶喜大政奉還，日本進入明治時代，受新政府命令而歸國。

●本文摘自麥田出版 《帝國航路：從幕末到帝國，日本走向世界的開化之路》。


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