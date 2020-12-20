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【舊朝往事】趙冬梅／中國歷史上首場「馬王政爭」，王安石勝！

聯合新聞網 / 麥田出版社
書名：《大宋之變1063－1086》 作者：趙冬梅 出版社：麥田出版／城邦文化 出版時間：2020年12月3日
書名：《大宋之變1063－1086》
作者：趙冬梅
出版社：麥田出版／城邦文化
出版時間：2020年12月3日

這是一個朝代的轉折史，作為君主，他們奮發進取：行新法、討交趾、收河潢、改制元豐、伐夏開邊⋯⋯卻無法阻止國家衰亡。這是一群有識之士的時代悲歌，作為臣子，他們名震千古：韓琦、歐陽修、司馬光、王安石、蘇軾⋯⋯卻難解當下危機。君臣遇合之際，他們積極尋求變革，卻終將改革變成政治角力，將北宋推向危亡的深淵！

《大宋之變1063－1086》北大歷史學系教授、宋史專家趙冬梅，破解百年大宋盛衰轉折的重磅之作！揭露大宋之變的錯綜因果，探究帝國興衰的深層根源，帶你讀懂北宋權力運作的歷史智慧！（編按）

神宗最終選擇了王安石

　　就在司馬光的第四篇辭職報告遞上去的同一天，二月二十一日，王安石結束休假，復出視事。王安石能出來，當然是因為神宗屈服了。二十三日，王安石下令將韓琦批評青苗法的報告發付條例司，一場暴風驟雨般的大批判即將展開。

　　一位敏銳的政治觀察家、御史陳襄這樣寫道：

「陛下任命司馬光做樞密副使，全國上下一致，都認為陛下知道司馬光的主張是對的，已經醒悟到設置條例司就是個錯誤。可是現在陛下忽然又罷免了司馬光，難道又認為司馬光說錯了嗎？如果只是因為司馬光推辭不肯接受才罷免他，那陛下知不知道，司馬光之所以不接受樞密副使的任命，是因為陛下不肯踐行他的主張。如果陛下想要大用司馬光，那就應當踐行他的主張。這道理如此簡單，陛下為什麼要吝惜而不肯做呢？」

　　聽從司馬光或者聽從王安石，都不是神宗的初衷，可是以神宗的能力，顯然無法做到居高臨下、調和二者之矛盾、兼而用之，最終，神宗還是倒向了王安石。這是神宗的宿命，也是宋王朝的宿命。

　　神宗為什麼最終會選擇王安石和他飽受詬病的激進改革路線，或者說，神宗為什麼沒能站在司馬光與王安石之上，採取折中路線呢？非不欲也，是不能也。何以不能？神宗自己沒有表述。帝制國家最高領導人的意圖反而是最模糊最隱祕的，皇帝不像官僚，可以在各種文章體裁中表述真心、訴說理想，皇帝留給我們的，除了既成事實，便多半是些別人代筆的官樣文章。所以，皇帝怎麼想，我們只能猜。

　　我猜，神宗之所以選擇王安石，是因為他個人有著不同尋常的理想，他想要改變宋朝建國以來在對外關係上的被動局面，開疆拓土，成就一番偉業—簡單地說，神宗有領土野心，他想要透過領土擴張建立超越列祖列宗的豐功偉業，從而成為一個偉大的皇帝。

　　神宗之所以不甘心做一個平庸的守成之主，一定要謀求超越，內心的推動力究竟是什麼？這動力，我以為，是極簡單也極質樸的，那便是：證明他和他父親都是當之無愧的大宋天子！神宗要為父正名！

「為父正名」為神宗支持變法的重要原因

　　神宗是英宗的兒子，英宗繼承的是仁宗的皇位，但英宗不是仁宗的親生兒子。假定仁宗有兒子，那麼皇位根本輪不到英宗。縱然仁宗沒有兒子，有資格繼承大統的也不止英宗一位，為什麼偏偏是他？運氣好？當然是運氣好！對於英宗的好運氣，不服氣的宗室多了。比如濮王諸子之中最年長的宗諤，就從不掩飾他對英宗的妒忌。宗諤府上有個廚子，羊膾做得最好，英宗讓他幫忙做了兩盤。宗諤知道後，勃然大怒，把肉倒了，把盤子摔得粉碎，又狠狠地打了這廚子一頓。既然不是天生的皇子，既然只是因為運氣好才得到了這樣的大位，那麼，唯有在繼承皇位之後表現得像一個真命天子，才能讓那些曾經同樣可能繼承皇位的宗室心服口服。

　　而英宗繼承皇位之後的那一通折騰，卻實實在在不像話！他不斷地鬧病，甭管真病還是假病，卻因病不能正常履行一個皇帝和孝子應盡的責任；好不容易能正常臨朝聽政了，卻又為了尊崇自己的生父把朝廷搞得四分五裂。作為皇帝，英宗的表現是不合格的。作為人子，神宗哀其不幸，怒其不爭，私底下把拳頭都捏碎了，卻也使不上力氣。如今，神宗登上了皇位，當然要想辦法證明「我們這一支」繼承大統是絕對正確的。如何證明？當然是要成就一番帝王偉業。何為帝王偉業？開疆拓土，興致太平。本朝比漢唐最不如者何？領土！本朝開國二帝最大的心結是什麼？領土！為了父親，為了「我們這一支」，必須開疆拓土致太平！

　　而能夠幫助神宗實現領土野心、解開心結的，只有王安石一個人。其餘所有的人，包括韓琦、歐陽修、張方平、司馬光，都在絮絮叨叨地告訴神宗：國家財政困難，要節流，不可輕舉妄動，隨便動兵。只有王安石和神宗一樣胸懷大志；更重要的是，王安石給了神宗解決財政困難、充實國庫，富國而後強兵的具體辦法。王安石是神宗實現理想、為父正名的堅強後盾！

王安石：「皇帝本人就是祖宗。」

　　其餘所有人都喜歡拿「祖宗」來約束年輕的皇帝，可是王安石卻明確告訴神宗：「你就是祖宗！」那是在討論削減宗室待遇的會上。宰相曾公亮提出，要以神宗本人為標準裁定宗室的親疏。神宗嚇了一跳，趕緊表示：「當以祖宗為限斷！」這時，王安石說：「以上身即是以祖宗為限斷也！」在位的皇帝本人就是祖宗—神宗被這個新鮮而大膽的說法迷住了。從他記事以來，「祖宗」就是太廟裡的牌位，是《寶訓》《聖政》裡的祖先故事，「祖宗」是神聖的教條，是偉大的真理，是臣子們拿來抽打他的鞭子。王安石卻告訴他：「你就是祖宗！你不必追隨，你可以創造，你可以為所欲為！」這怎能讓神宗不興奮喜悅，躍躍欲試？！

　　所以，在司馬光與王安石之間，神宗只會也只能選擇王安石。他仍然還是會動搖，對王安石也會有不滿，然而，動搖歸動搖，不滿歸不滿，最終，神宗還是會回到王安石的路線上來。

●本文摘自　麥田出版／城邦文化　所出版之《大宋之變1063－1086》


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