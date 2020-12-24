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【品牌迷思】西口一希／別把顧客喜好和購買意願混為一談

聯合新聞網 / 采實文化
（圖／Unsplash）
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花大錢宣傳，成效卻不如預期；已經低價促銷了，業績還是沒有起色；如何才能打動顧客，創造亮眼成績呢……日本行銷大師西口一希將教你如何分析一人，就讓所有人買單！

超過三十多年行銷經驗的西口一希曾任日本P&G市場總監、樂敦製藥行銷部長，成功創造出許多銷售佳績。藉由自己獨創的「單一顧客分析法」推新書《讓大眾小眾都買單的單一顧客分析法》，不僅將護膚商品「肌研」推升為日本銷售第一的化妝水，並推出男用護理品牌「DE/OU」，發售一年就成為男用市場第一。（編按）

文／西口一希

別把顧客喜好和購買意願混為一談

若重新解說品牌偏好，許多時候容易把單純的「喜歡或討厭」和「下次的購買(使用)意願」混為一談，但這兩者明顯有所不同。

就前述的超市例子來思考，位在家門前一直以來很熟悉的超市，和店員也很熟，或許很「喜歡」這家超市，乍看之下，好像有品牌偏好；另一方面，位在兩百公尺外的新超市，因為不熟悉或許感覺「既不喜歡也不討厭」，但有很高可能性獲得「下次的購買意願」。

（圖／Unsplash）
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因此，即使在「喜歡或討厭」這一點，自家公司占有優勢，也無法掌握顧客私下關注新超市，甚至是具體的光顧、購買，要是把這點混為一談，就會陷入「我們的顧客非常喜歡我們公司的品牌，但不知什麼原因，整體銷售額卻在下降」的狀況。我認為只要是商業，僅「喜歡」品牌，不是比「下次也會買」的意願更優先的事項。

另外，電視廣告獲得好評，卻沒有反應在業務上的品牌，是混淆了「產品創意」和「傳播創意」。儘管有話題廣告登上媒體版面，也在廣告排行榜名列前茅，但卻沒有感覺到品牌成長，實際數字也沒變化，經營團隊被質問原因，負責電視廣告的行銷負責人或廣告代理商，以廣告的高排名和SNS(Social Networking Services，社群網路服務)的評價為擋箭牌，回答「品牌管理很有效」、「已經爆紅了」，遺憾的是這完全沒有意義，只有廣告本身受歡迎。

和產品效益無關聯的廣告，雖然可以提升受眾對廣告本身的好感度，但很難改變是否要購買商品的態度。這並非品牌管理，而是花行銷成本獲得顧客對廣告的好評。

書名：《讓大眾小眾都買單的單一顧客分析法》作者：西口一希譯者：陳冠貴出版社：采實文化出版時間：2020年11月26日
書名：《讓大眾小眾都買單的單一顧客分析法》
作者：西口一希
譯者：陳冠貴
出版社：采實文化
出版時間：2020年11月26日

也有一些調查上的問題會錯認廣告效果。在電視廣告後進行調查時，增加了「我喜歡這個品牌」的比例，因而判斷為「品牌管理」有效的情況也很多，但實際在調查上，無法辨別這是顧客對電視廣告，還是對商品或服務的評價。大多數的情況，對電視廣告的好感度，在調查上會被當成對品牌好感度的評分，因此，為了避免把對廣告的偏好錯認為對品牌本身的偏好，調查時應採用下次購買商品的意願來評估。

實際上，當我們查看過去廣告排行名列前茅和獲得廣告獎的商品的會計報告和市占率，會發現其中有相當多是陷入苦戰的品牌。一半以上排名前面的廣告，雖然廣告得到好評，卻發生了無助於提高品牌購買意願的現象。

●本文摘自 采實文化 出版之《讓大眾小眾都買單的單一顧客分析法》。


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