日本亞馬遜行銷類榜首書　打破你的品牌經營迷思！

文／西口一希

品牌形象好不代表顧客會買單

有許多案例是，重視「品牌」的企業把形象當作是品牌管理的指標，所謂的形象，像是這個品牌或商品類別的功能和效益，以及擬人的形容（可以信賴、創新、有技術、時尚、有品味、優質、高級、像朋友）等，但提高這些形象評分和購買意願之間，通常沒有關聯。

例如，如果在電視廣告等宣傳推出「創新」、「高品質」，調查上的形象評分將會上升，但如果它與顧客要的效益沒有具體連結，並無法提高購買意願，實際也不會購買；同理，對現在正在使用的智慧型手機感到滿意的人，新商品A提出「創新」、「高品質」的形象，這個形象即使獲得高度好評，也不會引發任何事，重要的是「產品創意」（獨特性與效益）。

影響購買意願的形象，也經常根據每個顧客區間而不同，因此不要把忠誠、一般、流失和有認知但未購買(請見圖1)混在一起進行形象評價，應該分開對每個區間進行相關分析。以購買意願而言，比較能引發顧客購買的應該是「產品創意」的效益，和具獨特性的商品功能，兩者形象之間有很強的相關性。像是化妝品，對於保溼這個效益，「獨特的成分A」、「獨特的處方B」等，可以舉出這些能證明效益的獨特功能。

圖1 顧客金字塔（五格區間圖）

（圖／Unsplash）

需要注意的是，獲得高分的形象並非購買的起因，那或許是商品已經具有忠誠度，而且下次購買的意願也很高的結果指標，這種情況，即使以獲得積極忠實顧客好評的形象擴大招攬，也可能無法讓位於其他區間的顧客產生購買行為或增加品牌偏好。必須辨別這是引起其他區間顧客購買意願的形象，還是忠誠化之後的結果指標。

●本文摘自 采實文化 出版之《讓大眾小眾都買單的單一顧客分析法》。