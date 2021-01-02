【生活的風景】林可凡／打掃教我的事

文／林可凡

這幾年累積下來的掃除經驗，加上要準備教授打掃課程的教案，讓我進一步思考與研究自己對於「打掃」這件事的心態轉變。

一、不分心在物品，專注打掃的意志力

我發現掃別人家時，比掃自己家容易專心，後來細細找出原因，發現這其中的差異。

打掃別人家時，面對的不是自己的物品，較不會產生情感上的連結，大多時候會專心的把焦點放在要擦的桌面上，而不會注意到桌面上有哪些東西。原來情感上與物品保持距離，是打掃時不會分心的關鍵。

二、養成不需思考的短時高效打掃法

到別人家打掃時，如果想要在有限的時間裡達到最高的清潔效率，工作步驟就必需細分到每一個步驟都簡單到不需要多想。

客戶每次在我打掃前，已經決定好當次的工作內容，我就只需要想著如何實踐客戶的意願，專注在當下，沒有自己的偏好。

同理，自己在家把收納跟清潔分別找時間做，清潔前已經預想好當次的打掃內容，動手清理時，就也會專心在「打掃」這件事上。如果悠哉地研究新的工具，注意力就會放在使用的感受，打掃工作會變得拖拉。

（圖／Unsplash）

三、定期定時打掃，就會越來越乾淨

如果我每週固定前往打掃某些客戶家，這些家通常都會逐漸地變得更加乾淨，再加上客戶的信任，工作內容也會擴展到整理收納。此時改成隔週打掃一次，就足以「維持現狀」。所以定期定時的打掃，環境看起來似乎沒有太大變化，但維持現狀其實是個動態的平衡。「維持」這個持續性動作，也不全然是連續不斷的。

以我自己打掃自家為例，如果是日常「維持現狀」的清潔程度，會分幾次輪流打掃不同區域，每次大約1到2小時即可完成。

如果是想徹底地打掃，家具要移開、椅腳底要擦的這種掃法，其實也是客戶教會我的。我自己家的電腦椅從來沒有放倒來擦輪子，但是偶爾會把濕布鋪在地上，把每個輪椅腳來回滾過抹布幾次，或是跪趴在地上將椅面下的部分擦拭一遍，對我來說這就夠徹底了。

四、看不見不代表不存在

很多家具周圍布滿灰塵，是大家容易忽略的地方。為了避免這種情形，我家的家具我都可以自行搬動至一步的距離，這是當初購買時就考慮過的，重量都不超過20公斤，而且都不加裝玻璃櫃門。如果需要搬動超過一步距離時，再請外子協助。

打掃時要搬起家具，將原本家具底下的地板擦拭乾淨，以及平常擦不到的家具背面與側面，或許還有頂面與裡面。打掃完再把家具搬回定位後，空無一物乾乾淨淨的家具，往往會促使我捨得出清一些東西，然後才把留下來的物品放回家具上。

如果很介意木頭地板可能被刮傷，最好還是兩人一起搬起家具移動。附輪的文件櫃、收納箱、收納推車等等，都是最方便移動的。但是若是把原有櫃子加裝輪子時，要考慮櫃子放滿時的重量還推得動嗎？甚至也可能因為重量集中在四輪而壓壞地板或壓壞輪子。

書名：《日日小掃除，舒壓整理術》作者：林可凡出版社：采實文化出版時間：2020年12月3日

五、乾淨與否自己說了算，不要和別人家做比較

從打掃客戶家領悟到的，還有不要比較的平常心。

有些人會好奇別人家的日常情形而詢問我細節，我很難回答這類問題，除了覺得有違專業道德，另一方面也是因為我是依照客戶的視角進行打掃，客戶如果覺得不用清理，我就也不會去執行。對於我而言，客戶的需求會擺在第一優先，打掃原則才是其次。

即使是我遇過最乾淨的家，主人也不會認為自己家是最乾淨的。每個人都不會是最乾淨的那個，也不會是最髒亂的，因為每個人打掃的重點都不會完全一樣。

●本文摘自采實文化出版之《日日小掃除，舒壓整理術》。