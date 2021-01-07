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【薪資協商】許斗榮／需要為自己發聲的時刻

聯合新聞網 / 采實文化
（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

文／許斗榮 （허두영）

以前有個朋友曾跟我說過關於薪水的事。他在工作上認真負責，十分受到老闆的信任。有一天他突然想：「我這樣拼死拼活地為公司工作，年薪會不會太低了點啊？」剛好新來的組長找組員們進行薪資協商，他便提出加薪的要求，並放話如果公司不接受他就要辭職，結果最後以令他相當滿意的金額結束協商。聽了他的話之後，你知道爸爸有什麼反應嗎？「真是做得太∼好了。」

之前爸爸還在公司時，我的團隊需要找一位組長級的研究員，當時面試了好幾位，最後終於錄取了一位，不過在談薪水時出現問題，因為他不能接受公司所開出的年薪，經過幾次調整之後，最終決定以高於原本所說的年薪支付。有許多應徵者一接到錄取通知，都說薪資就按照公司規定，就算後來進行年薪協商，大部分也都接受公司所提出的金額，但薪資協商真的要慎重考慮才是。

你的行情（身價） ＝說出來可怕的（有壓力的）金額＋10％*

*參考《哈佛商業評論》（Harvard Business Review）二○一七年十一∼十二月號，〈向客戶要求更高費用的理由〉。

職業選手與業餘的差異，直接了當地說就是年薪。因為年薪是衡量一個人能力的尺標，年薪高就代表了那個人的市場價值高。韓國企業和外商公司普遍實行年薪制，政府、公家機關也會逐漸變成那樣，因為年薪制是較符合資本主義市場的制度，有能力、表現優異的人得到更高的薪水不是理所當然的嗎？

要記住，年薪協商是一年一次為自己發聲的時刻。有人會說：「只要努力工作，自然會加薪不是嗎？」這句話當然沒有錯，但並不是全部。負責年薪協商的人資在與員工協商時，會根據薪資區間（Pay Bands）來調整，許多公司都有一定的上下限，想給工作表現出色的員工多點薪資是人之常情。

如果有兩名員工的工作成果和能力相似，那麼當下迫切要求加薪的員工顯然會是比較有利的，管理者對薪資協商的裁量權越大越是如此。但如果沒有實力，單憑能說善道的協商技術，也很難拿到好的薪資。因此首先必須提高自己的能力和成果，所以平常就要盡最大的努力取得協商的籌碼。在這裡分享幾個年薪協商時的重點（特別是離職的時候會有幫助的）。

書名：《你可以投身工作，但不迷失自己》作者：許斗榮 （허두영）出版社：采實文化出版時間：2020年11月26日
書名：《你可以投身工作，但不迷失自己》
作者：許斗榮 （허두영）
出版社：采實文化
出版時間：2020年11月26日

年薪協商不後悔的五個原則

1.不要輕易說「Yes」（Delaying）

絕對不要一開始就說「OK」，要有進行數次協商的心理準備。

2.要先斬釘截鐵（Drive in a stake）

對於你期望年薪調整到多少，首先提出讓公司有點壓力的金額。

3.明確提出標準和依據（Data & Standard）

將自我能力和業績成果最大程度地數據化，甚至製作成文件，用有邏輯的方式進行協商。

4.將自己的價值差異化（Differentiation）

例如研究所學歷（學位）、英語會話能力、業績目標達成紀錄等，展現出你與同事的差異（內部比較）。

5.過程中保持禮貌（Decency）

遵守基本禮儀，掌握現場氣氛再進行協商。

●本文摘自采實文化出版之《你可以投身工作，但不迷失自己》。


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