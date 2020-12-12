一個父親的願望：約翰‧伯格《婚禮之途》

文／約翰．伯格（John Berger）

多美妙的一撮白雪 含在頂受酷暑者之口 多美妙的陣陣春風 揚起渴航水手的帆 甚至更加美妙的一床被褥 覆蓋兩名愛人之軀

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我喜歡適時引用古詩詞，幾乎過耳不忘，而我整天都在聆聽，不過有些時候，我不知道該怎樣把每件事情兜在一起。碰到這種情況，我就得仰仗一些聽似有理的嘉言諺語。

雅典的普拉卡城周圍那塊地區，一百年前左右還是一片沼澤，今天成了市集舉行的地方，在那裡，我被叫作「Tsobanakos」，牧羊人的意思，也是來自山裡的男人。我這個名字的由來是一首歌。

每天早上去市集之前，我都會把黑皮鞋擦得晶亮，把帽子上的灰塵撣乾淨，那是一頂斯泰森牛仔帽。城裡有很多灰塵和污染，出太陽時情況更糟。我也繫了領帶。我最喜歡閃亮亮的藍白花那條。盲人千萬不能忽視外表。如果你不注重打扮，就會有人幫你妄下錯誤的結論。我打扮得像個珠寶商人，在市集裡賣的東西是「祈願牌」（tamata）。

祈願牌還滿適合盲人販售，因為可以用觸覺分辨它們的差別。有些是用錫做的，有些是銀，也有些是金的。所有的祈願牌都跟麻布一樣薄，每張和信用卡差不多大小。希臘語中，「tama」這個字源自於動詞「tázo」，許下誓言的意思。人們許下承諾，希望能交換祝福或拯救。年輕男子會在上戰場前，買一枚刀劍圖案的祈願牌，以這種方式祈求：希望我能平安歸來。

或者，某件壞事發生在某人頭上的時候。也許是一場病，也許是一起意外。他有危險了，而那些愛他的人會到神的面前許下誓言，如果所愛之人能夠康復，他們就會做一件好事來還願。如果你孑然一身，獨活人世，你也可以替自己祈願。

我的客戶去祈禱之前，會先跟我買一塊祈願牌，用絲線穿過牌上的小孔，把它綁在教堂聖像旁邊的欄柱上。他們希望，如此一來神就不會忘記他們的祈求。

每塊柔軟的金屬祈願牌上，都鑄了一個圖案，代表身體上有危險的某個部位：一隻手臂或一條腿，一個胃或一顆心、雙手，或者，以我而言，一雙眼睛。我曾經有塊祈願牌，上面鑄了一條狗的圖案，不過教士提出抗議，堅持說這是一種褻瀆。他什麼也不懂，這個教士一輩子都住在雅典，根本不知道在山裡頭，沒有任何東西比一條狗更重要，狗甚至比手還好用。他無法想像，失去一頭騾子可能比自己的一條腿沒藥醫更慘。我引用福音書裡的一段話給他聽：你想烏鴉，也不種也不收，又沒有倉又沒有庫，神尚且養活牠……我跟他講這段話時，他捻著鬍鬚背過身子，彷彿我是個魔鬼。

對於凡夫俗女的需求，布祖基琴的樂手們比教士懂得更多。

至於我瞎了之前是做什麼的，我不打算告訴你，而且就算讓你猜三次，三次都會猜錯。

這個故事要從去年的復活節說起。發生在一個星期日，時間是上午十點左右，空氣中傳來一陣咖啡香。咖啡香氣隨著太陽露臉而逐漸飄遠。一名男子問我，有沒有什麼東西適合送給女兒。他操著一口破英文。

小嬰兒？我問。

她現在是個女人了。

她哪裡有病痛？我問。

全身上下，他說。

這樣，也許一顆心臟是適合的？我終於提出建議，然後用手指在托盤裡摸索，挑出一塊祈願牌遞給他。

這是用錫做的嗎？他的腔調讓我猜想，這應該是個法國人或義大利人。我估算年紀跟我差不多，也許略老一點。

我也有一塊金的，如果你要的話。我用法文說。

她不可能康復，他回答。

最重要的是你立下的誓言，有些時候這就是我們唯一能做的。

我是個鐵道員，他說，可不是巫毒教信徒。給我最便宜的，錫的那塊。

我聽到他的衣服發出窸窣聲，他正從口袋裡掏出皮夾，他穿了皮褲和皮夾克。

對上帝來說，錫和金並沒什麼差別，對吧？

你騎摩托車來的嗎？

和我女兒一起，已經來這裡四天了。昨天我們騎車去看海神廟。

蘇尼翁角的那座？

你看過？我的意思是，你去過那裡？對不起。

我用一根手指碰了一下我的墨鏡說，在這之前，我看過那座神廟。

這顆錫心要多少錢？

和一般希臘人不同，他沒討價還價。

她的名字是？

妮儂。

哪幾個字母？

NINON。他拼出每一個字母。

我一邊整理錢一邊說，我會記住她。話才出口，突然聽到一個聲音，他女兒之前想必是在市集裡的其他地方，此刻她站在他身邊。

我的新涼鞋──你看！手工作的。沒有人會猜到這是我剛買的。感覺我已經穿了好幾年。也許是我之前為婚禮買的，那場沒舉行的婚禮。

夾腳的地方不會痛嗎？鐵道員問。

吉諾一定會喜歡。她說。他對涼鞋的品味很好。

腳踝的綁法很漂亮。

如果踩在碎玻璃上，它們可以保護你，她說。

靠過來一下。是，皮很漂亮，很軟。

記得嗎？老爸，小時候，洗完澡，你會幫我擦乾身體，你在膝蓋上面墊了毛巾，我坐在上頭，你跟我說，每根小腳趾都是一隻喜鵲，牠們偷了這個、那個、這個，然後飛走了……

她用酷酷俐落的語調說著，沒有任何音節模糊含混或沒必要的拖沓。

此刻，嗓音、聲響和氣味替我的雙眼帶來禮物。我聆聽、吸氣，然後彷彿在夢中看見。聆聽著她的聲音，我能看到一片片哈密瓜仔仔細細地排在一只盤子上，我知道，如果我再次聽見，馬上就能認出妮儂的聲音。

●本文摘自 麥田出版／城邦文化 於12月1日出版新書《婚禮之途》。