【出版快訊】林立青／內心戲──讀《洗車人家》

他是暢銷作家敷米漿，大學未畢業即靠處女作買房置產的文藝青年，卻因罕見眼疾卸下作家身分，拿起高壓水槍、風槍、拋光機，走進洗車場。當知識分子成為藍領一分子，現實的無奈為他開了天眼，從此與底層勞動者為伍，看見他們背後說不完的故事......。 這次姜泰宇新書《洗車人家》不寫虛構小說，而是一個他走了十年，以汙水、汗水及無奈構成的現實世界，讓最懂臺灣勞動階層辛勞的作家林立青帶你導讀。（編按）

文／林立青

第一次走進泰宇的店裡，我看到的是三個穿著制服的年輕人走來，對我說明牆上壓克力的各種價目，針對我的車況給出建議，並且評估起需要多久時間施工。牆上工具整齊有序，地面則是乾淨清爽。

三個小時以後，店長在我面前打開引擎蓋，一一說明今天做的內裝清潔順序：清潔過的引擎是塑料保養，踏墊清洗及吸塵，汽車內裝的皮革乳，施工前拍照並依據照片將物品復位。最後帶我看車上刮痕的處理情況，在淡淡的清潔劑氣味中表示或許下次可以做其他項目，「刮痕應該可以再淡一點。」

付錢以後，泰宇才認出我來，笑著對店長們說：「你們看他的書，不知道他就是林立青喔！」於是我們上演了一場討價還價戲碼：他堅持要退錢給「作家朋友」，我堅持這是工錢死也不收，店長及店員們則尷尬卻笑著拿著錢，站在一邊。後來以友情價打折，等於送了汽車前擋玻璃撥水，這讓我很想再去一次。

現在的洗車行必須擁有技術來維繫營運，同時兼顧人情讓客人願意再次上門。

這個行業的獨特性在於，為每一台車細心整理的人，未必能夠坐在車上享受別人羨嘆的眼神。過去人們說「為人作嫁衣裳」，現在該換「為人名車鍍膜」，洗車的師傅們用技術專業，讓車主享受派頭氣勢。

在多雨多塵的台灣，不管是多麼昂貴的名車，只要十天半個月沒人照顧，都會變得灰頭土臉，唯有在專業師傅的細心照顧下，能夠長時間保持車面光亮，定時送到專業的汽車美容店裡維護，才能夠保持汽車的價值。這時候，洗車店必須適時地對客戶友善，互相對話交心，分享各種不同的資訊來讓客戶感覺到汽車被重視並且懂其價值，才有再次上門的機會。

這些是怎麼做到的？不同的車主有不同的性格，開不同車的人也各自有適當的價位和產品。

名車有雜誌每天寫，跑車有新聞媒體追，洗車行的師傅呢？那似乎是一個很難踏入的世界。可想而知，平日應該有著各種聲音出現：拋光機的聲音，空氣壓縮機的聲音，吸塵的聲音，高壓水柱的聲音，工作時的背景音樂……更重要的是，洗車人的心聲。

這不是記者採訪可得，也不是在網路留言板靠北洗車可以說清楚的。要能夠記錄下洗車行的人們來去原因，必須要在現場親身參與，所幸我們有姜泰宇這樣的作家，他筆觸溫暖，觀察銳利，更重要的是他自己洗車十年，每一個洗車師傅在面對車輛、面對顧客及老闆時的態度，已經成為他生活的一部分。那些自信及感傷來自親身經驗，屬於勞工的內心糾結和那些針對老闆的試探讓他難以忘卻，有加班到深夜的革命兄弟情誼，有習慣性遲到的生活態度，有誇大不實以掩飾自卑的洪聲，也有各種令人感到無奈的離開。

這是本書的一個特色，勞動為主的產業其實存在著許多的「潛規則」，有時老闆強勢主導，有時訂定了規範卻不斷被挑戰。各種探索出來的行為主導了整個工作環境，例如音樂音響、播放的歌單，還有吃飯的時間、休息的順序等。特別的是，這些互動多半一開始並非白紙黑字寫成，而是在相處中摸索出來：諸如工具設備及材料訂購的方式，囤貨的技巧，工作順序，不同師傅之間為了在一成不變的工作環境中製造樂趣、提升效率的比拚技術，甚至於那種帶著打破規定的特權。

我習慣稱呼這種內心世界的互動糾結為「內心戲」。這來自於人際關係中不想講破卻慢慢摸索出來的試水溫，可能是遲到對老闆的試探，叫便當的權力在誰手上，飲料涼水該由誰來付費，有沒有尊敬前輩的先來後到，甚至跟老闆借錢的名目，能借多少，都顯示出了「我在團隊中的地位」，事後可以拿來說嘴或者是比較。

這些潛規則有時候能幫助團隊度過難關，也可能互相傷害。摸索出來的潛規則其實有著內心世界的期待，管理者面對這種狀況若是加強規範，可能會讓這些師傅們感到「沒面子」、「被針對」、「下不了台」，如果放任不管，則可能出現霸凌現象或者倚老賣老，最終傷害整個工作團隊。

為了能夠持續經營下去，有些人建立制度，例如禁止遲到，客戶給的錢要立刻收好，刷卡以後要按下刷卡機的結帳按鈕，這些看上去是基本的習慣和作業流程，在工作的當下卻最容易被忽略。泰宇的為難在此：他用兄弟的角色提醒時，對方可能愛面子裝沒事；以老闆身分去做這些事則會傷害感情。技術工作看重的除了專業能力的表現以外，也需要和第一線的工作者建立良好關係，花時間經營並且互相溝通。像是他率先提出週休二日後，卻發現師傅們根本無處可去，甚至表示輪休會讓人力更少、更忙不過來。堅持公休兩天也引來師傅們的質疑：這樣會賺錢嗎？會不會反而讓人們以為我們沒有打算認真經營？直到過了一段時間以後，師傅們才慢慢發現身體變好了，感冒變少，工作也比較不起衝突。

說到底，這是一本洗車行的書，但同時更是一本職場之書。這裡沒有法規和各種專業術語，只有人與人聚在一起工作，在理想和情誼中努力求取平衡的故事。建立規矩和制度是必然也是無奈，為了走得更遠，也為了問心無愧。面對員工如此，面對顧客也是如此：客戶的車被撞了，應該如何處理；遇到惡意前來勒索或公審造謠，好在有整套完整的攝影機能夠保護自己。

讀這本書時，我認為這是一本適合給所有人看的書。姜泰宇寫下這本書，帶我們從汽車美容店的門口走進每個角落，走進洗車工的生活、心裡，看見掙扎、猶豫以及那些內心戲。

這是一本職場紀錄，這裡沒有幻想出來的好老闆和慣老闆，沒有不離不棄的員工，沒有幻想中的美好同事，只有一幕幕的內心戲。只有真實世界裡，洗車行在背景音樂的工作中，努力求取平衡的人間面貌。

●本文摘自寶瓶文化 於12月4日出版新書《洗車人家》推薦序。