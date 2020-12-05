結婚最重要的是什麼？從日本調查看出男女思維大不同

文／的場康子

書名：《設計你的幸福人生：從家庭到消費，看準社會五大趨勢，畫出你的未來藍圖》 作者：宮木由貴子, 的場康子, 稻垣圓出版社：寶鼎出版／日月文化 出版時間：2020年12月3日

▶要不要結婚由自己決定

由於價值觀多元化等原因，愈來愈多人走上「不婚」的人生。認為戀人或伴侶不是必要的，即使沒有戀人或伴侶，只要自己能自由地生活就好。抑或縱使有共度一生的戀人或伴侶，也不堅持要結婚，想尊重彼此的生活過日子。不拘泥於結婚的生活方式漸漸地普遍。

另一方面，也有不少人「想要結婚」。想要夫妻一同享受生兒育女的快樂，或是想要一起變老，生病了可以互

相幫助，就算年老了也能安心度日。就算婚後因為接受對方的生活，連帶感受到「沉重」與「責任」，也想與對方一同走下去，這種精神上的穩定感似乎就是結婚偌大的魅力。

不過，回答「一旦結婚就會失去經濟上的餘裕」者，無論男女都是未婚人士比較多，而回答「婚後能得到精神上的安穩」的未婚者並不比已婚者（有配偶者）高。結婚這件事不一定能感受到精神與經濟上的富足，因此可能有許多人不拘泥於婚姻，想要追求自己的幸福，選擇了不婚的道路。

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▶不結婚的理由——缺乏認識機會與收入

想結婚卻單身的人，為什麼不結婚呢？「因為沒有找到合適的對象」與「收入很少，無法成家」成了單身的主要原因。本來就有許多人沒有與適合結婚的對象認識，還有一個理由則是收入這個鐵壁，即便有戀人或伴侶，可能也有人無法踏入婚姻。

另一方面，不打算結婚的人，很多都是因為「沒有感受到結婚的必要性」而保持單身。其中，或許也有不少人「已經擁有願意共度一生的戀人或伴侶」，但因為雙方不想互相束縛，想要有「時間上」、「經濟上」、「精神上」的自由，才故意選擇不結婚。

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▶如果要結婚的話，想和什麼樣的人結婚？

想要結婚的人，在結婚時會重視什麼部分呢？無論男女，大多數人都將「喜歡對方」、「精神上的安穩」視為結婚的條件，並相當重視。其次，男性將「擁有能夠共同享受的興趣」視為第三名。而比起擁有可以一同享受的興趣，女性認為「經濟能力」與「協助家事和照顧小孩」更為重要。女性期望夫妻能一同做家事、照顧小孩，且家庭在經濟上相當富足；比起男性，大多數女性在結婚的條件上都會尋求「實際利益」。

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此外，比起男性，女性大多都回答「可以隨心所欲做想做的工作」與「可以住在喜歡的地方」。女性即使結婚了，也想堅持自己喜歡的生活風格，生了小孩之後，過著夫妻共同扶養的婚姻生活；不過男性似乎並非如此。

以現狀為例，以家事、養兒育女等家庭生活為優先而減少工作量，或是為了跟著丈夫調職而辭去工作，配合丈夫——也就是改變婚後生活的，大多還是女性。婚後依舊想要堅持自己喜歡的生活方式，這種想法背後或許隱藏了「想要將結婚後的生活變化控制在最小」的意識。

對於結婚，知道男女之間的意識差異並互相理解，可說是能夠過上獨立婚姻生活的「條件」吧。

●本文摘自寶鼎出版於12月3日出版新書《設計你的幸福人生：從家庭到消費，看準社會五大趨勢，畫出你的未來藍圖》。