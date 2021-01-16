《麥田捕手》作者沙林傑 捕捉青春殘影2篇成長小說集《法蘭妮與卓依》

一位超越百年影響力絲毫不減的大師，以及三部顛覆文學框架的小說！ 《麥田捕手》作者J.D.沙林傑（J. D. Salinger）生前集結出版中短篇小說集三部《九個故事》、《法蘭妮與卓依》、《抬高屋梁吧，木匠；西摩傳》，這三本小說是除《麥田捕手》外的唯三出版品，也是最能一窺大師心靈樣貌之作。沙林傑大作家更曾表示：「〈法蘭妮〉和〈卓依〉這兩篇小說，是我一系列描寫紐約20世紀富商家庭格拉斯一家的最初兩篇，我喜歡寫格拉斯家族的故事，為了寫這些故事，我幾乎等了一輩子。」本篇擷取自《法蘭妮與卓依》書中精彩內容。

文／J.D.沙林傑（J. D. Salinger）

「我感覺好怪，」她說：「我覺得我快瘋了。也許我已經瘋了。」

連恩盯著她，真心感到擔憂──展現出的憂心多過好奇。「妳看起來一點血氣也沒有，臉色真的很蒼白──妳知道嗎？」他問。

法蘭妮搖搖頭，「我沒事，等一下就沒事了。」服務生送餐來了，她抬起頭來。「喔，你的蝸牛看起來真棒。」她已將菸拿到雙唇間，但菸熄了。「可以用火柴幫我點個火嗎？」

服務生離開後，連恩幫她點火。「妳抽太多了。」他拿起那盤蝸牛旁的小叉子，但使用它之前再度望向法蘭妮。「我很擔心妳，我說真的。見鬼了，妳過去幾個星期到底是怎麼了？」

法蘭妮看著他，聳肩的同時搖搖頭。「沒怎樣，完全沒事。」她說：「吃吧，吃那些蝸牛。如果冷了就難吃了。」

「妳吃。」

法蘭妮點點頭，低頭看著她的雞肉三明治。她感覺到一股微弱的暈眩，立刻抬起頭來，吸了一口菸。

「戲排得如何？」連恩問，同時處理著他的蝸牛。

「我不知道，沒我的事，我退出了。」

「退出了？」連恩抬起頭，「我還以為妳超愛那個角色呢。怎麼了？他們要別人演嗎？」

「不，他們沒有。完全是我個人的問題。好討厭，真討厭。」

「呃，怎麼啦？妳不會連戲劇系都不讀了吧？是嗎？」

法蘭妮點點頭，喝了一口牛奶。

連恩咀嚼、吞下食物後才說：「老天啊，為什麼？我還以為妳對該死的戲劇充滿了熱情呢。我從來沒聽妳對一件事那麼──」

「我不演了，就這樣。」法蘭妮說：「我開始覺得尷尬了，開始覺得自己是個低級的利己主義者。」她沉思。「該怎麼說呢，別的不說，光是想演它似乎就顯得我品味很差，之類的。我是指那些自負。我還在演戲的時候，演完戲待在後台的當下，我好討厭自己那樣。自負的人們到處流竄，自以為慈悲又溫暖。親吻所有人，身上沾滿他人的妝，朋友來後台見妳時，妳還得試著故作自然，表現友善，而且要到駭人的程度才行。我實在好討厭自己……最糟的是，我演那些戲通常會感到可恥，尤其是夏季公演時。」她看著連恩，「我演的是很好的角色，別誤會我。不是那樣的。如果有我尊敬的人來看戲──例如我兄弟，聽我說一些我不得不說的台詞，我就會感到丟臉。我以前會寫信給某些人，叫他們別來看。」她再度沉思，「只有去年夏天演《西方世界的花花公子》的佩金時例外。我是說，它原本真的會很棒，可惜飾演花花公子的呆子毀了它的趣味。他情感太豐沛了──天啊，根本豐沛過了頭！」

連恩吃完了他的蝸牛，刻意面無表情地坐在位置上。「他獲得很多好評。」他說：「妳曾經寄劇評給我，如果妳記得的話。」

法蘭妮嘆氣。「好吧。好的，連恩。」

「不，我的意思是，妳這半個小時講話的方式都一個樣，彷彿以為自己是世界上唯一一個有品味、有批判能力的人。我是說，如果有某些優秀的評論認為這人在戲裡演得很好，也許他真的就是演得很好，也許妳錯了。妳有沒有想過這個可能性？我說啊，妳還沒有真正接觸到成熟、古老的──」

「他就只是棒在才華洋溢。如果要演好花花公子，你得是個天才才行。就是得這樣，沒別的辦法了──我幫不上忙。」法蘭妮說。她稍微拱起背，嘴巴微啟，一隻手按上頭頂。「我好暈、很不舒服，我不知道自己是怎麼了。」

「妳以為妳是天才嗎？」

法蘭妮放下頭頂的手，「喔，連恩，拜託，別那樣跟我說話。」

「我沒說什麼──」

「我只知道我失常了。」法蘭妮說：「我受夠自我、自我、自我了。我的自我和所有人的自我。每個人都想到達什麼地方，做些與眾不同的事，當個有趣的人，而我受夠那些了。好噁心──那很噁，真的很噁。我不在乎其他人說什麼。」

連恩皺起眉頭，表示不同意，他往椅背一靠，以便把話說清楚。「妳確定不是因為害怕競爭才這樣想？」他用斟酌過的平靜語氣說：「我不是很懂，但我敢打賭一個優秀的精神分析學家──我是指真的夠格執業的那種，八成會將妳的說法──」

「我不怕競爭，事情正好相反。你看不出來嗎？我害怕我會去跟人競爭──這就是我害怕的部分。那就是我從戲劇系休學的原因，我怕我會習慣這一切，接受所有人的價值觀。我喜歡讚賞、喜歡別人的吹捧，不代表這些評價是正確的。我引以為恥，我覺得這很噁心。我覺得沒勇氣當一個無名小卒的自己很噁心。我覺得我，還有其他所有渴望搞出名堂的人都很噁心。」她停頓了一下，突然將牛奶杯拿到唇邊。「我知道自己會這樣。」她說：「這是新的狀況，我的牙齒很不對勁，會打顫。前天我差點咬破一個杯子。也許我徹頭徹尾地瘋了，只是自己還不知道。」服務生送連恩的蛙腿和沙拉過來了，法蘭妮抬頭看他，他則低頭看著她完好如初的雞肉三明治，問這位年輕小姐是否需要改點別的餐。法蘭妮謝謝他，隨即拒絕了。「我只是吃得很慢。」她說。服務生（他並不是年輕人）似乎盯著她蒼白的臉色和潮溼的眉毛看了一會兒，才鞠躬離去。

「妳要用一下這個嗎？」連恩突然說。他向她遞出一塊摺起來的手帕，嗓音散發出同情、體貼，儘管他刻意用就事論事的方式表達。

「為什麼？我需要嗎？」

「妳在流汗。不是流汗，不過妳的額頭上有些汗珠。」

「是嗎？太糟了！對不起……」法蘭妮將包包拿到桌上，打開它，開始翻找東西。「我有包面紙不知塞在哪了。」

「老天，用我的手帕吧。有什麼差別啊？」

「不──我喜歡那條手帕，我不要弄溼它。」法蘭妮說。她的包包裡塞滿東西。為了方便察看，她開始取出幾樣東西，放到桌巾上，她沒咬半口的雞肉三明治左邊。「有了。」她說。她對著隨身小鏡子，用面紙快速而輕柔地抹了幾下眉毛。「天啊，我看起來像鬼魂。你怎麼受得了？」

●本文摘選自 麥田出版／城邦文化 所出版之《法蘭妮與卓依》。