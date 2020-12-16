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只要有家庭就有教育 猶太人打造出頂尖人才的教育力量！

聯合新聞網 / 遠流出版社
書名：《猶太人成為全球頂尖人物的學習法》 作者：張化榕（장화용） 譯者：陳品芳 出版社：遠流出版社 出版時間：2020年11月27日
書名：《猶太人成為全球頂尖人物的學習法》
作者：張化榕（장화용）
譯者：陳品芳
出版社：遠流出版社
出版時間：2020年11月27日

猶太人成為全球頂尖人物的學習法》以猶太人教育子女的十個戒條為基礎，說明為什麼猶太人透過聆聽、包容、忍耐這三大原則，在全球各領域都能培養出頂尖的人才。

在猶太教育中，「家庭」是尤為重要的。即使會堂和學校遭到破壞，只要有家庭的地方就依然存在教育。這也是他們打造出頂尖人才的強大力量。透過感同身受與支持，確認家人團結一心的安息日晚餐，在那樣的場合學習傾聽對方意見、闡述個人意見的技巧，全家人聚在一起，給予彼此支持及鼓勵。猶太人的「床邊故事」文化，也改變了人類的生活。（編按）

文／張化榕（장화용）

猶太家庭打造天才的教育力量

　　猶太人的教育目標是結合知識與人性的全人教育，實踐妥拉與塔木德的內容，遵從耶和華「教訓（教導）你的兒女」的要求，他們數千年如一日，實踐祖先傳承下來的律法，遵照耶和華的旨意，以對話與討論、提問與回答的方式進行教育，這正是猶太人教育的力量。

　　猶太父母的家庭教育非常徹底。他們相信，即使會堂和學校都被破壞，但只要有家庭的地方就有教育。他們透過歷史親身體會到家庭教育的力量，家庭會教導猶太人感謝、重視自己的家人，也是幫助孩子養成習慣與品性的最佳場域，父母不吝惜鼓勵、支持子女，子女也會表達對父母的感激。

　　對猶太人來說，安息日晚餐就是非常重要的教育場合，當被異族入侵，會堂遭到破壞時，猶太人還能夠維持他們的傳統，也是安息日晚餐發揮了力量。安息日源自《創世記》中，耶和華創造世界之後在第七天安息的故事，於是猶太人也像耶和華一樣，在第七天的安息日放下一切好好休息。「工作完就休息」這樣平凡又普通的生活日常，卻讓安息日晚餐變得更加偉大。

　　前星巴克執行長吉姆．唐納德（Jim Donald）曾說過，和家人一起用餐、和母親分享的對話，對他的人生帶來極大的影響。美國前總統甘迺迪也曾說過，和家人一起用餐、分享對話、討論政治給他帶來很大的幫助，在那樣的場合學習傾聽對方意見、闡述個人意見的技巧，並獲得說服他人的力量。猶太人的教育方式就是如此獨特。猶太人會在國小入學典禮當天，吃下塗抹蜂蜜的字母餅乾，藉著這樣的方式體會到學習的甜美，而教學課程以及與日常生活相關的教養課程，則幫助他們學習許多能應用於日常生活中的知識。

　　他們選擇以寓教於樂的方式取代填鴨式教育，比起教導音樂理論，他們更會選擇讓孩子直接聆聽鋼琴演奏，體會「音」的不同；他們會讓孩子透過玩泥巴來了解泥土的性質；會讓孩子一邊做料理一邊學習數學的概念，也會透過有趣的猜謎幫助孩子思考學習。猶太父母懂得接受孩子與眾不同，耐心等待孩子慢慢長大，他們不會聘請個性急躁的人當老師，因為猶太人知道，教育需要巨大的包容心與無盡的等待。

　　畢卡索小時候是個連字母都學不會的超級低能兒，還因此從小學輟學，畢卡索的父親鼓勵他說：「你如果去當軍人就會成為將軍，如果去當神父，就會成為教宗。」

　　愛因斯坦也是一樣，他很早就被老師認為是個沒辦法教的孩子，但愛因斯坦的母親卻說：「不用擔心，你不需要和別人一樣。」接著便開始教兒子學小提琴，還對周遭親友說：「我的孩子什麼都做得到，愛因斯坦一定會證明我是對的。」以此來鼓勵孩子。

　　六歲開始學小提琴的愛因斯坦，只花了七年就看透莫札特作品裡的數學結構。如果愛因斯坦的母親沒有忍耐、等待他成長，那麼人類的生活將會有什麼改變？

　　猶太人的成功祕訣無法簡化成一、兩點，但他們獨特的教育力量，幫助他們不斷創造成功神話。他們將安息日晚餐的時間，當成是一段療癒彼此的時光，全家人聚在一起，給予彼此支持、鼓勵與活下去的力量。猶太人的「床邊故事」文化，也改變了人類的生活。文化的力量很強大，猶太人這套從《創世記》起傳承了數千年的教育系統，真的很令人羨慕。或許是因為這樣，當今的政府只要換了領導人，教育方針也隨之改變，才更令人感到惋惜。

●本文摘錄自遠流出版之《猶太人成為全球頂尖人物的學習法》。


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