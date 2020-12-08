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日本圖文作家沼笠航，顛覆你對動物的想像！

聯合新聞網 / 遠流出版社
《有怪癖的動物超棒的！圖鑑》日文原書封以鴨嘴獸為主圖。（圖、文／沼笠航）
《有怪癖的動物超棒的！圖鑑》日文原書封以鴨嘴獸為主圖。（圖、文／沼笠航）

文／陳雅茜（遠流科學少年 總編輯 ）

出版沼笠航的書，是一個驚喜的意外！

回想某年末，坐在安靜的編輯部裡滾動滑鼠，一頁頁書訊溜過，總抓不住眼球。身為科學編輯，深知科學書並非書市暢銷主流，令人眼睛一亮的作品向來可遇不可求。正當昏昏欲睡之際，一隻鴨嘴獸突圍而來，手繪風格古錐，搭配滿滿的手寫字，溫暖趣味的風格讓人精神為之一振，立刻登記為「想看！」，只是有人手腳更快，早已捷足先登。

書名：《不可思議的昆蟲超變態！圖鑑》 作者：沼笠航 出版社：遠流出版社 出版時間：2020年8月01日
書名：《不可思議的昆蟲超變態！圖鑑》
作者：沼笠航
出版社：遠流出版社
出版時間：2020年8月01日

就這樣過了農曆年後，版權部門突然來信詢問要不要提案？驚喜之中難免感到意外，一問之下才知道，原來沼笠航的書在日本大賣，剛上市就重版出來，授權價格隨之水漲船高，這才輪得到敝部門考慮。出或不出？這個世道有誰能保證書籍的銷售？但這樣的科學書籍若是不選，還能選些什麼呢？

一般動物書籍大多著重在知識的傳達，以照片或精細插畫突顯真實感。但沼笠航的繪圖並不走精細風，甚至可說是簡筆，帶著逗趣的樸拙感，並且吐槽功力一流，讀起來有漫畫的輕鬆。內容寫作除了挖掘有關動物不為人知的一面，更融合他本人對動畫、電影、宅知識的興趣，因而觀點獨特。他尤其擅長描繪動物在人類文化中的角色，正如他在一次訪談中所說的，他「對人類文化中動物的存在感到興趣。」或許正因為如此，比起純知識的冷靜，沼笠航的作品帶有濃濃的「人味」。

不過，書裡也讀得到他對生物世界的尊重與敬重。動物在他筆下彷彿被揭開外皮，露出裡頭的真面目。可愛的「萌」獸不一定是吃素的，凶暴的猛獸也有傻呆的一面，生物的種種奇特設計，不過是為了適應大自然的生存之道。許許多多的例子除了讓人大吃一驚，更強調出我們人類對動物並不是那麼了解，保有彼此的生存空間才是上策！

翠鳥會把與自己體長差不多的魚送給對方……代換成人類的話，就像贈送高級鮪魚當禮物一樣。（圖／取自遠流出版的《有怪癖的動物超棒的！圖鑑》）
翠鳥會把與自己體長差不多的魚送給對方……代換成人類的話，就像贈送高級鮪魚當禮物一樣。（圖／取自遠流出版的《有怪癖的動物超棒的！圖鑑》）

動物園明星貓熊一天有14～16小時在吃竹子，但野生貓熊還是可能襲擊家畜，牠們畢竟是什麼都吃的熊。（圖／取自遠流出版的《表裡不一的動物超棒的！圖鑑》）
動物園明星貓熊一天有14～16小時在吃竹子，但野生貓熊還是可能襲擊家畜，牠們畢竟是什麼都吃的熊。（圖／取自遠流出版的《表裡不一的動物超棒的！圖鑑》）

搞笑、幽默、冷知識，沼笠航一慣的風格從處女作《有怪癖的動物超棒的！圖鑑》沿續到《表裡不一的動物超棒的！圖鑑》，再沿續到《奇怪的滅絕動物超可惜！圖鑑》，果然深受讀者歡迎，在日本屢獲佳績，在臺灣也受到不少讀者青睞！

今年出版的《不可思議的昆蟲超變態！圖鑑》依舊保有沼笠航獨有的特色，而且為了讓愛蟲與不愛蟲的讀者都能體會昆蟲的魅力，他更是卯足全力創作，照他的說法，「甚至因為太過拚命而差點奄奄一息……」

昆蟲一書與前三書最大的不同，在於多了人物設定，由三位女主角外加一名智慧機器人，帶領讀者在昆蟲世界裡穿梭。多了情節設定，使得這本書前後更加連貫，不論是昆蟲迷或新手，都能找到反映自己心情的對象，讀來也就更加親切而容易進入了。

作品是作者的反射鏡，沼笠航至今每一本書，在日本都由不同出版社出版，每一本的形式也不斷翻轉進化，正如他想帶給讀者的動物世界一般，令人驚奇不斷！

螢火蟲一到戀愛季節就會利用光來彼此溝通，但妖婦螢屬的雌蟲卻利用閃光「詐騙」核斑螢屬的雄蟲。（圖／取自遠流出版的《不可思議的的昆蟲超變態！圖鑑》）
螢火蟲一到戀愛季節就會利用光來彼此溝通，但妖婦螢屬的雌蟲卻利用閃光「詐騙」核斑螢屬的雄蟲。（圖／取自遠流出版的《不可思議的的昆蟲超變態！圖鑑》）


日本 動畫 插畫家 遠流出版 閱讀風向球

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