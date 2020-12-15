矽谷獨角獸霸主Uber，為何變成創投界口耳相傳的警世故事？

文／寶鼎出版編輯部

挾「共享經濟」之勢，Uber大舉進攻世界各國，衝撞當地的計程車生態與法規制度，在身價上漲數百億美元的同時，也被眾多國家封鎖與抵制。這個原本只是在暴風雪下招不到計程車而誕生的突發奇想，如何造就了矽谷的劇烈震盪？這家顛覆乘車產業的創舉，又如何在身價暴漲之際，一夕之間跌落谷底？

Uber創辦人崔維斯．卡蘭尼克（Travis Kalanick）可以說是最大的幫凶。曾被背叛而不再信任創投的他，手握「超級投票權股票」進而壓制股東權限，更嚴格篩選投資人與董事會成員，讓他得以不受制衡恣意妄為；儘管他狂傲自大、全力衝刺的處事風格讓Uber得以站上高峰，卻也致使底下員工奉行他所謂的「14項核心原則」，狂踩道德底線、追求成長不擇手段，各種脫序與違法行徑層出不窮。

派人到Lyft臥底竊取機密資料；對當地警察行賄、偽造等額收據請款；利用「灰球」工具欺騙並躲避執法當局的取締；暗中植入竊取用戶個資的程式碼，試圖施展奧步騙過蘋果、闖關App Store⋯⋯加上前SRE工程師蘇珊．佛勒（Susan Fowler）的吹哨文、南韓Uber高層召妓以及印度Uber司機性侵醜聞，一連串的風波讓Uber潛藏的爛瘡一口氣噴發，各地分公司離譜的惡劣行徑再也掩蓋不住。

為了止血，標竿創投比爾．格利（Bill Gurley）夥同一眾投資人進行逼宮，終於迫使卡蘭尼克步下寶座。沒有卡蘭尼克的Uber2.0，將變得更好——還是更壞？故事仍未完待續。

●本文摘自 寶鼎出版 於12月3日上市新書《恣意橫行：違法手段×企業醜聞×內部攻防戰，Uber如何跌落神壇？》。