尊嚴VS.延命的艱難選擇：面對「死」哪個才是善終？

「沒有人能免於死亡── 這是我們為什麼要學習面對它。」 《每週都去看屍體：首爾大學最熱門的死亡學》20年來負責超過1500起屍檢案件的韓國法醫柳成昊，以淺顯易懂的方式，述說死亡經常被忽略的最真實樣貌，讓讀者可從學習思索死亡，學習人生。（編按）

文／柳成昊（유성호）

陌生的死亡經驗

「死的權利」是現今社會主要關心的死亡議題。針對個人能不能全權為自己的生命負責，出現許多解釋。

人人都去過加護病房，在那邊會看到好幾名身上插滿管線的患者。光是一瞥就足以看見好幾種不同的導管。首先，為了昏迷狀態的患者進食而留置的鼻胃管；扎在全身血管，將抗生素等藥物打入患者體內的點滴管；心臟病患者身上會有類似透析治療使用的淨化血液裝置；氣切患者身上會留置呼吸器。除此之外，還有導尿管、人工肛門等等。當我們親眼目睹重症患者身上那些數不完的管子，實難不動惻隱之心。

那麼監護人又是以什麼心情看著患者？舉例來說，父母昏迷住院，家人的反應往往千篇一律。如果是和樂的家庭，他們會說「我們爸媽辛辛苦苦大半輩子，不能就這樣走了。請一定要救救他們。」醫生全力以赴是理所當然的事。可是，如果監護人看到躺在加護病房，全身管線交錯，面臨生死交關的昏迷患者，大概腦海會塞滿各式各樣的念頭吧。

在那些念頭中，最折磨監護人的就是面對深愛的患者卻不知所措的愧疚感，「這真的是爸媽所希望人生的最後時刻嗎？」實際上，有這種念頭的人不在少數，他們會猶豫是不是該終止無意義的治療。

延命醫療是在討論生命自主權上極關鍵的問題。其實不只韓國，大部分的東方國家，臨終決定權不在病人的控制中。比起病人主導治療內容和接受治療的場所，不得不遵從家人等監護人的決定的情況更常見。

最近，我朋友的弟弟得了嚴重的癌症。雖然朋友千叮嚀萬交代我不要讓當事人知道罹癌事實。可是即使我不說，弟弟還是得住進中央內科，絕不可能被蒙在鼓裡。於是，朋友改口讓我別告訴弟弟他罹患的是惡性癌症，家裡人會視情況坦白。家人經常擔心患者受到打擊而善意隱瞞病情。

但是，個性比較主導的患者會表示，不管多嚴重都沒關係，希望如實告知病情。這樣一來，會使醫生陷入兩難。醫生必須謹慎判斷，確定告知病情會不會嚴重影響到患者心理。乍看之下，身為醫生理應誠實告知，其實不然。實際上，訂定醫師倫理規範時也必須十分謹慎。若醫生判斷患者可接受真相，就會如實以告，但如果不是，就會延後告知。

但有一種情形是，患者要求如實告知病情卻深陷昏迷，沒能知道病情，行使醫療決定權。更糟的是，醫生必須導入延命醫療，這時候，決定是否施以延命醫療的責任落到家人身上。結果，違背患者意願，採用醫院的葬儀流程。

直到一九七○年代後期，在家裡逝世，於家中舉辦喪禮告別式的比例仍高達30—40%。如今，人們普遍在醫院度過臨終時刻。為何會出現這種變化？

原因眾多。首先，因為人們本能抗拒死亡，下意識地把死從日常生活裡區隔開來。人們將死亡第三者化，在醫院過世，讓生與死維持一定的距離，進而多保障一些生之安全空間。加上，資本主義的發展，醫院臨終是最符合經濟效益的合理選擇，因此臨終場所逐漸被醫院和殯儀館取代。

現代之死被第三者化，人固有一死，死卻得不到應有的尊重，被淹沒在體制之內，問題千頭萬緒。

延命醫療，掀起的生命倫理爭議

二○○八年，Severance醫院一位奶奶接受一般的支氣管內視鏡檢查時，傷到血管，造成大腦損傷不幸變成植物人。

起初家人悉心照料，隨著時間過去，家人不由得思索這真的是奶奶期望的人生最後一程嗎？因此，家人打算接奶奶居家照護，想申請出院，但被醫院拒絕。

醫生表示：「這位患者不是腦死。她是一個活著的人，雖然很難說還要治療多久，但是，我們絕對不會同意讓活著的病人出院。」不用說也知道，院方的決定是受到「波拉梅醫院事件」影響，加上Severance醫院是基督教醫院，會以更嚴格的角度看待生命倫理的價值。

結果，奶奶的家人請求律師援助，提起了上訴，令大法院陷入進退維谷的境地。官司就這樣打了一年六個月，最終大法院法官判決奶奶的狀態無復原跡象，處於死亡階段，對其施行無意義的延命醫療，是侵害人類的尊嚴和價值。延命醫療也讓法官心裡不舒服。究竟在患者身上留置鼻胃管、引尿管等無數的管子和具有毒性的抗生素等無謂的延命醫療有何意義。

舉例來說，人在呼吸的時候，肋骨之間的肌肉會收縮，橫膈會下降，胸腔擴大。但是，在身體放置人工呼吸器，胸腔就不再是自然擴張，而是人工擴張。原本肺不會感到異樣，但是，長時間持續且反覆地使用呼吸器，身體會感到不適是必然的。

因此，延命醫療被視為傷害人類尊嚴與價值的行為。

金奶奶的案件雖然落幕，但人們展開了對延命醫療的各種討論。比方說，法院針對醫師協會中斷延命醫療以及延命醫療的必要性，是否應有相應方針；專科醫師是否該組成團體，加緊規畫推動延命醫療法制化的新方案等等。

正因如此，當時我和大韓醫師協會的醫師團隊為制定延命醫療終止的方針，一起參加TF組。經過漫長的修正及討論，延命醫療終止方案送交國家生命倫理審查委員會，並且順利通過法制化。從此以後，延命醫療不再是強制性，而是具有選擇性。

樞機主教的死亡不是尊嚴死，是「善終」

書名：《每週都去看屍體：首爾大學最熱門的死亡學》 作者：柳成昊（유성호） 譯者：黃莞婷 出版社：臺灣商務印書館 出版時間：2020年11月5日

二○○九年二月十六日，正值「Severance醫院金奶奶事件」訴訟期間，傳出金壽煥樞機主教過世的消息。死因是肺炎。金壽煥樞機主教住進加圖立醫院之後，臨終前交代捨棄延命醫療。他告訴醫生：「我不怕死。我已準備好去見神，和神的見面，我唯有欣喜，所以，哪怕我昏迷，也不要替我做心肺復甦術。」

但是實際上，金壽煥樞機主教因肺炎呼吸停止的那一瞬間，加圖立醫院的醫生還是反射性地施行心肺復甦術。患者停止呼吸的瞬間，為救活患者，醫生會本能地施行心肺復甦。就這樣，醫生千辛萬苦地救回了金壽煥樞機主教。他卻說：「謝謝。但是我說過，現在不救我也沒關係，我已準備走向神。」

儘管治療繼續進行，但主教的呼吸和脈搏再次停止，醫生陷入混亂，連忙詢問其他司祭的意見。司祭作主放棄延命醫療說：「我會負責。可以不用再救主教了。」金壽煥樞機主教就這樣與世長辭。金壽煥樞機主教是取得了當事人生前的同意才作效，實際上，如果延命醫療僅來自熟人朋友代以決定是非法的。

當時媒體大肆報導：「金奶奶事件帶來輿論討論熱度之餘，金壽煥樞機主教選擇了尊嚴死。」「尊嚴死」一詞，遭到天主教教會嚴重反駁。究竟為什麼患者選擇尊嚴死會是個問題？

一九九七年，美國奧立岡州通過了《尊嚴死亡法》（The death with dignity act），正式使用尊嚴死一詞，是第一個合法同意患有不可治癒疾病的患者自殺的法律。

尊嚴死與天主教教會的教理背道而馳。因為假使容忍金壽煥樞機主教死於尊嚴死的言論，那麼大眾會認為金壽煥樞機主教選擇自殺。天主教教會要求立刻刪除報導中所有的尊嚴死字眼。

受到要求後，大眾媒體把尊嚴死字眼全改成「善終」。善終的意思就是好的結果。天主教教會至今堅信死亡不是一種選項。

●本文摘自臺灣商務印書館出版之《每週都去看屍體：首爾大學最熱門的死亡學》。