向理財專家請益！臺股上了12,682點，還可以存股嗎？

聯合新聞網 / 今周刊出版社
（圖／Unsplash）
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文／鄭廳宜

臺股指數在2020年7月30日，收盤價正式突破1990年2月12日所創下的歷史高點12,682點，來到12,691點。此時很多存定存股的投資人一定會問，現在還可以定期定額存定存股嗎？

我的答案是：是的，肯定可以。

思維跟之前一樣，在美國、日本及歐盟等國同時實施無限QE的情況下，如果投資人在經過一年後再看現在的臺股，臺股還是相對低點。簡單來說，未來一年，我認為大部分的個股股價還是會往上漲。

書名：《養一檔會掙錢的股票》作者：鄭廳宜出版社：今周刊出版時間：2020年11月26日
書名：《養一檔會掙錢的股票》
作者：鄭廳宜
出版社：今周刊
出版時間：2020年11月26日

實施無限QE的威力到底有多大？

首先看看美國10年期公債殖利率，在2020年8月4日僅剩下0.51%，而美國10年期公債期貨價格來到140.33美元，創下歷史新高。

再看看黃金現貨價格，同樣在2020年8月7日達到五十年來新高：每盎司2069.3美元，黃金期貨盤價則在8月6日同樣創下2069.4美元／盎司的高點。看到黃金價格創下歷史新高，許多評論黃金專家們都用過去思維評論此現象，也就是一致認為黃金價格創新高是來自於市場上避險需求。

我倒不這麼認為。

所謂黃金會產生避險需求，是來自於石油價格大幅上漲，造成美元購買力大幅下降，為了保值才買進黃金。目前石油價格還在歷史上的低檔位置，黃金就沒有避險的需求。

我認為黃金價格創歷史新高，是來自於市場資金氾濫。換言之，幾乎所有金融商品放在「資金氾濫的風口上」，都必將大漲。

公債與黃金同時創歷史新高，房地產也不例外，股票更是如此。

以下就來檢驗看看，我之前對於美國、日本及歐盟等國同時實施無限QE所進行的分析，到底方向對不對。

2020年3月19日，在新型冠狀病毒肆虐下，臺股指數與全球股市同步大幅下跌，指數來到波段最低點8,523點。

2020年3月14日，我在東森的直播節目「雲端最有錢」中曾預測：全球股市與臺灣股市，將隨著美國等國家實施接近零利率與無限QE，上演一段「無基之彈」（指沒有基本面的支撐，股價上卻大幅上漲）。果真在4月30日盤中，臺股突破11,000點，接著臺股指數在11,000點上下震盪約一個月。

2020年5月24日，我又在「雲端最有錢」中預測：指數來到因新型冠狀病毒導致開始大跌的季線扣抵位置，臺股指數將有機會站穩11,000點，往上攻擊，時間就在6月初。果真，6月3日臺股展開另一段波段的攻擊，指數一口氣上漲，站穩12,000點。

因新型冠狀病毒導致大跌，指數來到季線扣抵位置示意圖（圖／今周刊出版社提供）
因新型冠狀病毒導致大跌，指數來到季線扣抵位置示意圖（圖／今周刊出版社提供）

指數來到了因冠狀病毒而大跌的季線扣抵位置；右側圓框中，指數則在6月3日突破平台整理區。

我為什麼可以如此準確地預言？

原因很簡單，因為資金氾濫，讓我能應用季線扣抵的概念，做出正確的預測。這樣的成果，不禁讓我感到有點驕傲。

在此，我還要再次進行大膽預言：過了一年後，回頭再看臺股指數12,682點，將會是相對低點。我認為未來臺股的走勢可分為三個階段：

1.初升段

美國總統大選之前，臺股指數以「初升段」視之。

2.主升段

美國總統選舉結果確定之後，臺股指數將以「主升段」視之。

3.末升段

在美國聯準會開始升息之後，臺股指數以「末升段」視之。

●本文摘自今周刊出版社《養一檔會掙錢的股票》

作者介紹

鄭廳宜

僑光科技大學財務金融系助理教授

日本名城大學經營科財務金融博士

國家合格證券分析師

經濟日報台股擂台賽105年連續三季冠軍

PressPlay 70萬訂閱作者


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