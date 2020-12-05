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缺靈感、無新意？輕鬆學會讓工作創意加倍的日常練習

聯合新聞網 / 經濟新潮社
書名：《創意思考的日常練習》 作者：內田和成（Kazunari UCHIDA） 出版社：經濟新潮社／城邦文化 出版時間：2020年10月6日
書名：《創意思考的日常練習》
作者：內田和成（Kazunari UCHIDA）
出版社：經濟新潮社／城邦文化 出版時間：2020年10月6日

究竟我們該如何將生活中的所見所聞、發想和靈感，活用於工作的創意思考？為了能在工作上想出更好的創意，日常生活中我們蒐集許多情報，以為日後工作上可以用得到。哪知道這些費心搜尋、整理的情報，不但無法活用，還累積到無法消化的程度。

《創意思考的日常練習》的作者內田和成指出，我們每天接收很多訊息和情報，如果逐一認真以對，無疑是毀滅自己的行為。他建議我們將所見所聞的情報做好分類（作者形容這些分類為放在腦中的虛擬「抽屜」），等到時機一到，情報自然而然會在對的時間點浮現、立即派上用場。至於那些怎麼想都想不起來的情報，就代表並不是很重要。（編按）

文／內田和成（Kazunari UCHIDA）

第一次去一家餐廳，當料理比原先預期的還要好吃，下次再光顧時，通常會向店家索取名片。然而，拿了店家名片之後，不大有人會像整理工作上與人交換得來的名片一樣，按順序好好整理。

一般拿到店家名片後，都會放進桌子的抽屜裡或隨便的地方擱著，就不會去管它。不過，當手裡拿到店家名片的同時已經在腦中做記號，記住了店家的情報。就算忘記了，之後也有可能因為某種因素，再度想起來。說穿了，拿不拿店家名片都沒差，要想知道電話號碼，上網搜尋一下就知道了。只不過，如果偶爾桌子的抽屜中塞滿店家名片，或許就會想實際翻看一下，知道電話號碼吧。

面對龐大的情報，就是如此這般，慢慢地、不急不徐地努力，那就對了。

既不用大費周章製作檔案，也沒必要熬夜整理店家名片。只要隨興儲存情報，讓它發酵熟成就好。如同釀酒一樣，但是，像酒廠那樣大量生產就不大好，情報可能在發酵熟成之前就腐壞了，就這樣忘掉，即使蒙塵也好。如果右腦思考，這樣就足夠派上用場了。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

工作上，無論是寫企畫書或製作事業計畫書，普遍認為需要的是邏輯思考。也就是說，左腦才是最重要的，右腦根本就沒有使用的必要。但是，我並不這麼認為，我承認邏輯思考真的很重要，用左腦做龐大的檔案資料、簡報或Excel的情報加工，也都是必要的，利用統計軟體分析也很不錯。

不過，僅只靠著這些邏輯思考，並無法有重大發現，也無法生成令人感動的創意。

為了讓自己在職場上與眾不同，就需要活用右腦。不然，否定右腦就等於否定身而為人的本能，也會失去個性；並且大概也寫不出有差異化的答案。

如果只會寫標準答案，通常那種標準答案，都不大可能想出成功的新事業，為什麼我這麼肯定呢？因為那種做法不論是誰想出的答案，都大致相同。

●右腦思考、左腦整理

●右腦聯想、左腦確認

●右腦弄得亂七八糟、左腦收拾殘局

●右腦發現、左腦解決

必須要有這些連鎖反應。

我認為，靈光乍現都發生在右腦，所以，我很重視如何能輕鬆活用右腦，來蒐集和整理情報，並且耐心等待情報發酵熟成。

其實，大家在日常生活中都有這麼做，先用右腦思考，而後為了說明給別人聽，才用左腦整理。只不過，在職場上常常有人提醒不可以這麼做；因為沒有證據，會讓人誤以為胡說八道，惹怒別人又討人厭。因此，工作者往往被迫停止右腦思考，只靠左腦思考、分析和輸出、發布，然後受到挫折。怎麼想也想不出好的點子，只有普普通通的答案，也不會有獨特天真的創意。

●本文摘自　經濟新潮社／城邦文化 出版之 《創意思考的日常練習》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱子書。


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