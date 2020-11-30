斷食沒效反而復胖傷身？正確執行「週一斷食」的完全攻略

文／關口賢

◎「吃太多」，讓你小毛病不斷！

有很多現代人，都「吃太多」了。大部分的人都以為，大量攝取「營養」，有益健康，於是習慣每餐都吃到飽。

但是除了代謝症候群、高血脂症以及糖尿病之外，包含情緒焦躁及憂鬱傾向等精神面的問題，嚴重的肩膀僵硬及腰痛、過敏、生理不順，還有肌膚粗糙等等，各種身體上的小毛病和不適，這些症狀的原因，其實都與「吃太多」息息相關。

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現代人習慣大量攝取高脂、高熱量的食物，使得腸胃天天飽受傷害。在腸道環境不佳的狀態下，又一再持續吃過多的話，除了會漸漸成為體內囤積大量內臟脂肪的肥胖體質之外，免疫力也會下降，形成引發各式疾病的導火線─這就是為什麼吃太多，是引發各種疾病的原因。

體型明顯肥胖的人，容易發覺自己吃太多了，但是體態普通、不過體脂率卻高到嚇人的「隱性肥胖」者，其實並不在少數。大家看看下一頁的檢測表，了解自己目前的食量有多大。

「斷食」，就是讓因過食而過度操勞的腸胃能夠喘口氣，讓身體找回原本的機能，調節身體狀況，屬於中醫自古流傳下來的養生法。

我在自己開設的針灸治療院內，長年來一直在指導大家如何斷食，並且配合現代人的生活環境，將這套斷食法調整成每一個人都能安全執行的「週一斷食」。我的上一本著作《週一斷食計畫》受到大家熱烈回響，本書的內容，讓大家執行起來更簡單、更容易親身感受到斷食的效果。

週一斷食法原本並不是用來減肥，而是為了調整身體狀況，以發揮原始的自癒力。沒想到卻收到許多令人感動的回覆，例如，有人說執行了之後不但瘦下來、變美了，而且長久以來的身體不適也消失了！

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◎開始週一斷食前，一定要做到三件事

（1）不可以用「忙碌」當作藉口

我的意思並不是說每一個瘦子都很閒（笑）。不管是需要出差的上班族、忙著養兒育女的媽媽，或是輪班工作時間很難安排的人，只要將週一斷食計畫靈活地融入日常生活中，一定能看出成果。「斷食似乎不輕鬆，等到有空再來進行……」，如果你總是像這樣，有一大堆藉口，週一斷食計畫肯定不會順利。

除了推說「很忙」之外，總是會幫自己找藉口的人，通常欠缺「自己的身體得靠自己改變」這種當事人意識，覺得事不關已，一開始就幫自己找好退路，告訴自己週一斷食計畫「不適合自己」─這種心理障礙，正是減肥大敵。

「我一定要改善平時身體不舒服、小毛病不斷的情形」、「我希望身體健康，即便十年後、二十年後也不容易生病」，像這樣，動機愈是高昂的人，愈容易成功。

具體想像看看，在未來身心都健康又舒暢的模樣，別再找藉口了！現在就是你找回健康之旅的起步時間。

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（2）不要自創斷食規則

現在到處充斥著有關健康及減肥的資訊，當然，有許多資訊都相當實用，但是靠東拼西湊的知識，套用自以為是的解釋及規則，是無法順利減肥成功的。

很久以前，早在沒有X光線也沒有抗生素的時代，先人們日以繼夜努力鑽研「人如何提高自癒力健康生活」時，斷食就已經是中醫養生法中最基礎的一環。此時若將自以為是的迷思套用進來，用牛頭不對馬嘴的方式進行養生的話，恐怕會讓好不容易開始轉動的健康順暢齒輪停頓下來。

例如，只能喝水的斷食日，卻大口暢飲蔬菜汁；或是在隔天最重要的回復餐，吃了一般的飲食……等等。我常常在網路上看到這種、用自創方式在進行週一斷食計畫的人，這真的非常危險。

建議大家，可以將過去看過的減重瘦身資訊做個整理，把別人成功的瘦身經驗當作參考，同時按部就班地投入「週一斷食計畫」，進行起來才會更加順利。

書名：《週一斷食完全實踐版：10週減15公斤、體脂降7%！中斷肥胖飲食循環，打造易瘦體質的最強減重計畫》作者：關口賢譯者：蔡麗蓉出版社：讀書共和國／幸福文化 出版時間：2020年7月1日

（3）認同自己、肯定自我

過去試過好幾種減肥法，結果卻馬上復胖的人，會不會覺得「自己做什麼事都不會成功」呢？壓力愈大的人，幸福賀爾蒙的血清素愈是不足，特別容易負面思考。減肥失敗的人都有一項特徵，通常自我肯定感偏低。

投入週一斷食計畫的期間，相信有時也會出現無法面面俱到的日子。這時候請不要否定自我，認為自己「總是做不好」。

就算「今天一不小心又吃了炸物」，也要肯定自己「有喝足兩公升的水」。即便是在週一斷食的各階段不小心破戒，也要肯定自己做到了哪些環節，並給予自我肯定！這就是成功的秘訣。

●本文摘自 讀書共和國／幸福文化 出版之《週一斷食完全實踐版：10週減15公斤、體脂降7%！中斷肥胖飲食循環，打造易瘦體質的最強減重計畫》。