羅智成《荒涼糖果店》 甜點控X聯合文學獨家合作推出限定版「荒涼糖果罐」

文／聯合文編輯部

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「我希望調配、設計出各種糖果 來慶祝過往的歲月 無論是悲是喜 他們像一首首舌尖融化的歌 記載著我豐盛的人生 與美滿或淒涼的時刻 當你含著它吻著它時 各種記憶或 各種心境的滋味 隨著分泌的津液 緩緩流瀉出來 你就短暫重溫了 最珍貴的時光」 ──羅智成《荒涼糖果店》

書名：《荒涼糖果店》 作者：羅智成 出版社：聯合文學 出版時間：2020年11月23日

文／聯合文編輯部

詩人羅智成出版最新作品《荒涼糖果店》，用實驗性的長詩佈置出一個神秘夢幻的空間，以甜蜜的文字帶領讀者走入心中的「糖果店」 。

聯合文學出版社特別與甜點控攜手合作，獨家推出限定版「荒涼糖果罐」，將詩中的繽紛甜蜜化為一罐罐實體的幸福，即將在聖誕節前夕送給《荒涼糖果店》的讀者。

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