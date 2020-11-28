羅智成《荒涼糖果店》 甜點控X聯合文學獨家合作推出限定版「荒涼糖果罐」
文／聯合文編輯部
(文末有抽獎驚喜，別錯過！)
「我希望調配、設計出各種糖果
來慶祝過往的歲月
無論是悲是喜
他們像一首首舌尖融化的歌
記載著我豐盛的人生
與美滿或淒涼的時刻
當你含著它吻著它時
各種記憶或
各種心境的滋味
隨著分泌的津液
緩緩流瀉出來
你就短暫重溫了
最珍貴的時光」
──羅智成《荒涼糖果店》
文／聯合文編輯部
詩人羅智成出版最新作品《荒涼糖果店》，用實驗性的長詩佈置出一個神秘夢幻的空間，以甜蜜的文字帶領讀者走入心中的「糖果店」 。
聯合文學出版社特別與甜點控攜手合作，獨家推出限定版「荒涼糖果罐」，將詩中的繽紛甜蜜化為一罐罐實體的幸福，即將在聖誕節前夕送給《荒涼糖果店》的讀者。
詳情請關注「甜點控」與「聯合文學」的Facebook粉絲專頁！
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