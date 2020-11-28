短歌行：從一碗豆花到書法美學的日常

書寫是一輩子的修行，心在哪，字就在哪。 胸中有山，下筆自有鳥鳴；胸中有竹，紙上當然風涼

文／暖暖書屋編輯部

有天，高興地拿了剛出版的書法集子《短歌行》，和總編在門口揮別，離開那個老派、多情的巷子，我拐了彎，路經一個公園，走進永康街。然後，遇見了傳說中的豆花，白水。

那是個老公寓，外搭一片木板屋簷，簷下，隔著碧綠的植栽，幾盞瘦長傳統的燈籠隱約可見它們在歲月裡的歡喜。

這樣的局很容易讓人想起龍門客棧，雖然，店並不在荒郊，門前低矮的水池映著來去的人，天地悠悠，細聽，或許真有幾聲響噹噹的駝鈴。

2020年12月，多情的巷子，暖暖書屋歡迎你一起來傾聽，書法的心性和美感……

一粥一飯。都大因緣和合，來之不易。（圖／暖暖書屋提供）

《短歌行》集子概分兩部，一是書寫的創作，一是書寫心得。書法創作多以少字爲主，旨在字詞的瞭解以及可能的表現，純屬創作者個人觀點，只是對一些年歲有個記錄；另寫字幾年，有點心得也和有緣人分享。

在世界上現存文字系統裡，大概很少有一種語言符號，像我們日常所用所寫的漢字那樣生動活潑。

古代文人書房案上必有四寶，眾所熟知，筆墨紙硯都在左右，伏案抒情之餘更常見邀約諸多好友，煮茶掛畫，琴韻中幾絲悠然。只可惜現代人因著工具，時空轉換，所有的手指頭，不管胖瘦長短，很多情愛思維，都在鍵盤上，沒有溫度地滑溜而過。

這世間萬物，形與意的關連，一如天地人三才，有別而相倚相生，沒有徒具形體而存在的，用毛筆寫字，情意在筆墨間的流動也是如此。

書寫如建築，有它自性的詩意。意在筆墨紙水。意在架構，筆劃粗細的搭配得宜。意在性情自然揮灑的佈局。意在字詞的瞭解，字字入魂。

玄牝。根源。萬物生養不息之道。（圖／暖暖書屋提供）

建築空間的生命，來自環境以及主人的個性、思唯、習慣和職業。

平面美術，思想的傳達來自形色與編排，即使一條線的粗細、質感，都有它理念的寄託。

文章的氣韻來自作者對事情的理解和說法，與字詞標點節奏的掌握。

無一物。視而不見。聽而不聞。食不知味。心無一物。（圖／暖暖書屋提供）

電影的情感來自導演對經濟、政治、道德、文化、情愛的看法，透過聲、色、剪接、敘事手法來完成。

書寫的力與姿態之美，來自書寫者對字詞的瞭解與當下自性的表達。沒有魂魄所寄之物之形，都是空的。只能算是最初的臨帖。

所謂文如其人，說的是發乎書寫者的素養、平日的閱讀學習。胸中有山，下筆自有鳥鳴；胸中有竹，紙上當然風涼。相較其他創作，書寫成於當下，筆筆是真，沒得修也沒得做假重描。

所以，書法不只是寫毛筆字的方法，更是淨心的簡便法門。