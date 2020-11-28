短歌行：從一碗豆花到書法美學的日常
書寫是一輩子的修行，心在哪，字就在哪。
胸中有山，下筆自有鳥鳴；胸中有竹，紙上當然風涼
文／暖暖書屋編輯部
有天，高興地拿了剛出版的書法集子《短歌行》，和總編在門口揮別，離開那個老派、多情的巷子，我拐了彎，路經一個公園，走進永康街。然後，遇見了傳說中的豆花，白水。
那是個老公寓，外搭一片木板屋簷，簷下，隔著碧綠的植栽，幾盞瘦長傳統的燈籠隱約可見它們在歲月裡的歡喜。
這樣的局很容易讓人想起龍門客棧，雖然，店並不在荒郊，門前低矮的水池映著來去的人，天地悠悠，細聽，或許真有幾聲響噹噹的駝鈴。
2020年12月，多情的巷子，暖暖書屋歡迎你一起來傾聽，書法的心性和美感……
《短歌行》集子概分兩部，一是書寫的創作，一是書寫心得。書法創作多以少字爲主，旨在字詞的瞭解以及可能的表現，純屬創作者個人觀點，只是對一些年歲有個記錄；另寫字幾年，有點心得也和有緣人分享。
在世界上現存文字系統裡，大概很少有一種語言符號，像我們日常所用所寫的漢字那樣生動活潑。
古代文人書房案上必有四寶，眾所熟知，筆墨紙硯都在左右，伏案抒情之餘更常見邀約諸多好友，煮茶掛畫，琴韻中幾絲悠然。只可惜現代人因著工具，時空轉換，所有的手指頭，不管胖瘦長短，很多情愛思維，都在鍵盤上，沒有溫度地滑溜而過。
這世間萬物，形與意的關連，一如天地人三才，有別而相倚相生，沒有徒具形體而存在的，用毛筆寫字，情意在筆墨間的流動也是如此。
書寫如建築，有它自性的詩意。意在筆墨紙水。意在架構，筆劃粗細的搭配得宜。意在性情自然揮灑的佈局。意在字詞的瞭解，字字入魂。
建築空間的生命，來自環境以及主人的個性、思唯、習慣和職業。
平面美術，思想的傳達來自形色與編排，即使一條線的粗細、質感，都有它理念的寄託。
文章的氣韻來自作者對事情的理解和說法，與字詞標點節奏的掌握。
電影的情感來自導演對經濟、政治、道德、文化、情愛的看法，透過聲、色、剪接、敘事手法來完成。
書寫的力與姿態之美，來自書寫者對字詞的瞭解與當下自性的表達。沒有魂魄所寄之物之形，都是空的。只能算是最初的臨帖。
所謂文如其人，說的是發乎書寫者的素養、平日的閱讀學習。胸中有山，下筆自有鳥鳴；胸中有竹，紙上當然風涼。相較其他創作，書寫成於當下，筆筆是真，沒得修也沒得做假重描。
所以，書法不只是寫毛筆字的方法，更是淨心的簡便法門。
書法美學講座
短歌行：從一碗豆花到書法美學的日常
◆主講人：秋陽
獲獎紀錄無數，曾獲坎城佳作，時報4A廣告金、銀、銅獎、香港廣告飛獅獎、南瀛美展攝影優選
出版紀錄：《個人小說短篇集》、《影像詩卡片》、《燭台：詩與佛拉明歌的對話》、《書法卡片：到處都好》
◆活動時間：12/12(六)，下午二時到三時
◆人數限制：30人(數量有限，滿額即止）
◆報名費：600元（報名就送《短歌行》一本、五款書法書籤、精緻小餅乾和紅茶）
◆瞭解更多：快速報名
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言