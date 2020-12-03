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【親子關係】尹珠善／給孩子同理與側耳傾聽

聯合新聞網 / 日月文化
書名：《我的孩子，不需要迎合世界的標準：改變父母的視線高度，建立正向親子關係，啟動青春期孩子無限潛能》 作者：尹珠善（윤주선） 出版社：大好書屋 出版時間：2020年9月30日
書名：《我的孩子，不需要迎合世界的標準：改變父母的視線高度，建立正向親子關係，啟動青春期孩子無限潛能》
作者：尹珠善（윤주선）
出版社：大好書屋
出版時間：2020年9月30日

開發孩子的潛力，就從改變父母的眼光開始！

許多父母拿青春期的孩子束手無策，只會在內心感歎：我的孩子變了！曾經聽話乖巧的孩子，不知從幾時開始砰的關上房門；別說對話了，連眼神都不願意交會，甚至忤逆父母的話。究竟，該如何陪伴青少年成長？

身兼老師與輔導師身分、向來善於讀懂孩子心理的尹珠善，見過父母以靜靜等待的正面態度取代嘮叨的效果後，親身感受到指導父母與孩子們的快樂。《我的孩子，不需要迎合世界的標準》她的書中告訴天下父母，你無心的一句話會造成孩子心理的傷害；要讓心愛的孩子不再受傷，父母所應該做的就是──視線練習！（編按）

文／尹珠善（윤주선）

這是發生在兒子小學二年級時的事。

我陪著把裝鞋袋忘在學校的他，一起去了趟學校。在走廊上等兒子拿裝鞋袋的空檔，我見到一名女學生走進了教室。滿臉笑容的她，將雙手重疊擺在腹部，恭敬地對著導師行禮。

「老師好，我忘記拿外套了，現在回來拿。」

「喔，好。」老師或許是正在忙著做事，雙眼只是緊盯著電腦螢幕。女學生再次將雙手重疊擺在腹部，恭敬地行禮後離開。

「老師再見。」

「嗯，慢走。」

女學生打開教室的門，低著頭走了出來。從她進教室到出來為止，老師的視線都停留在電腦螢幕上。即使接受了學生的行禮，也回應了「慢走」，卻根本稱不上是對話。

那位老師並沒有傾聽學生的話。

傾聽，側身前傾的「傾」，聆聽的「聽」，也就是傾身聆聽的意思。傾，是由人類的「人」與意指側身的「頃」組成，代表一個人主動側身，將內心的東西完全清空；聽，主要由「耳」、「㥁」（在篆文中為「德」的初始字）組成，意為聽到聲音，理解於心之後而有所得，是能開啟人與人之間交流與溝通的重要能力。換句話說，傾聽是清空內心，透視雙眼看得見與看不見之物的行為，向對方傾注自己的身心，同心同意地聆聽。

根據梅拉賓法則（The Rule of Mehrabian），人與人的溝通僅有七％來自談話的內容（actual word spoken）。話者的表情、肢體語言、聲線、語調等無法透過談話表現的東西，則占了九十三％。僅是聽他人講話，不是真正的溝通。練習傾聽，並實際運用於日常生活，將能恢復不少關係。

傾聽的標準可以劃分為四個階段。

第一階段：伴侶傾聽（spouse listening）。相當有趣的詞彙。是基於親密的人總是不願好好傾聽的緣故才衍生這個用詞嗎？舉例來說，就像邊看電視，邊敷衍聽著一樣。透過一般家庭的夫妻樣貌，即可窺見何謂「伴侶傾聽」。假如對著正在看棒球賽轉播的丈夫提問，通常都會換來「等一下，先讓我看完這個就好」、「抱歉，我沒聽見，你剛說什麼？」等回應。在這種情況下，對話根本無法延續。

第二階段：被動傾聽（passive listening）。意指不太專心，只是放任對方自顧自地說話。雖然比伴侶傾聽好些，但話者或聽者皆無法專注於談話的主題。誰也記不得內容說到哪裡、聽到哪裡，唯有注意力漸漸變得渙散。

我也曾犯過這種錯。下班回家吃完晚餐後，我開始洗碗。洗碗時，兩個兒子走近我身旁說了各種話題，而一心想忙完手邊工作的我通常會說：「嗯嗯，媽媽有在聽，你繼續說。」可是正在洗碗的我，根本無法專心聽他們說話的內容。接著，兩個兒子便會一臉不悅地留下一句：「沒事了，我想以後再說。」然後回他們的房間。心知不妙的我，趕緊停下洗碗，跟隨他們的腳步進房。

「媽媽剛才沒有聽清楚，你可以再說一次嗎？」

然而，兒子卻只是說了句：「我現在沒有心情說。」便在書桌上趴下。我錯過了他們想傾訴的時機。像這樣的被動傾聽，同樣很難與他人好好溝通。

第三階段：積極傾聽（active listening）。盡量集中注意力在話者身上，並給予同理態度的方式。根據狀況不同配合附和，也就是加入「天啊！ 你一定嚇壞了！」、「有這種事？」等感嘆詞。如此一來，感覺受尊重的話者，便會願意進行更深入的談話。

假如兒子小二時的老師願意給予那名女學生積極傾聽，情況會是如何？

「老師好，我忘記拿外套了，現在回來拿。」

「你忘記拿外套啦？趕快來拿回去。」

若能凝視她的雙眼笑著這麼說的話，想必打開教室門的女學生會笑笑地跳步離開。

在日常生活好好使用積極傾聽，能讓他人產生備受尊重的感覺。

第四階段：語境傾聽（contextual listening）。不僅是說話內容本身，而是邊聽邊斟酌這些話是源於何種語境。換句話說，就是連沒說出口的部分都能一一掌握。如果高度專注聆聽他人說話，便能一併讀懂沒有顯露在外的心思。

來找我的學生中，有名不太懂得用說話表達自己的孩子。遇到這種情況，必須更專注於他的呼吸、眼神、手勢、聲音、雙腳動作等。不久前，我和一名持續在上課時間趴在桌上的學生聊了十五分鐘左右。這名學生一直盯著地板，說話也沒什麼力氣。身體些許顫抖，偶爾撕咬自己的指甲。我緩緩呼吸，然後安靜地握住學生的手。

「現在不知道為什麼覺得有點不自在、有點悶，還有點孤單，對不對？」

「對。因為讀書壓力有點悶，然後最大的感覺是孤單。」

像這種情況，正是聆聽對方情緒與需求的語境傾聽。語境傾聽，可以觸發更有深度的對話。

超越以上四種階段的，是有辦法對他人說話內容給予同理態度，並善用語境傾聽的「同理傾聽」。同理傾聽，唯有在聽者清空內心才可行，同時抱以謙遜的態度聆聽。

換句話說，必須以「I am OK, you are OK」的框架作為出發點。在對方說話的期間，我不會思考自己該說些什麼話，暫時放下判斷或分析，僅是好好掌握對方的情緒與意圖地聆聽。

同理傾聽是喚醒內在能量不可或缺的元素。此處的核心是「同理」。太過煎熬的時刻，光是有人願意靜靜坐在自己身邊，便足以成為慰藉；即使不說任何話，光是投以溫暖的眼神，也能使人充滿力量；只是握住手，然後簡單地輕拍輕撫，都會讓人眼淚直流。

同理與同感不同。同感是與對方感受相同情緒，同理則是肯定對方的情緒。肯定「原來你現在有這種感覺」、「原來你這麼憤怒」等，然後與對方一起停留在某種情緒。傾聽正是同理的最佳出發點，這也是傾聽為什麼如此重要的原因。

現在，與孩子對話時，試著好好聽完孩子的話後，理解他們的情緒，並給予同理傾聽。為了適當給予同理的態度，需要自然地配合孩子們的視線高度、姿勢、肢體動作等。語調、說話速度的配合也很重要。嘗試營造出能讓彼此自在對話的氛圍。

設想自己與孩子間存在一公尺的空間。因為當兩顆心的距離太過接近時，糾纏的情緒易於產生令人陷入同感的風險。父母與子女間需要適當的距離，認知子女是獨立於你我之外的存在，並學習輕鬆地看待子女的情緒。

將要寫的作業攤在面前，然後來回扭動身體的兒子開口向我搭話。儘管內心想的是「不趕快寫你的作業，在幹嘛？」我仍選擇先靜下心，開啟同理傾聽式的對話。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

「媽，我真的很討厭寫作業。」

「原來是這樣，看來你很累了。」

「對，可能是今天太認真打躲避球了。媽看我這裡，因為撞到牆都瘀青了。」

「天啊！一定很痛吧？」

「可是又得寫作業了……」

「很煩吧？ 那你現在想做什麼？」

「我想休息三十分鐘。媽媽抱我一下。」

緊緊抱著兒子的我，心情也變得自在不少。

從現在起，試著以同理的態度傾聽。從與自己的對話、與家人的對話出發，專注於孩子的表情、語氣、聲調、手勢、說話內容，嘗試拋開自己的判斷與想法，善用語境傾聽，並練習同理。如果能閱讀與同理孩子的心，便能開啟妥善溝通與和平共處的新世界。

●本文摘自 大好書屋 出版之《我的孩子，不需要迎合世界的標準：改變父母的視線高度，建立正向親子關係，啟動青春期孩子無限潛能》。

作者介紹

尹珠善（윤주선）

在外，是遇過無數孩子的高中老師；在家，是兩個兒子的媽媽。尹珠善比任何人都更理解經歷煎熬青春期的孩子心理，因此在學校也會聽見學生說：「老師好像和別人不太一樣。」

婚後，隨著成為兩個孩子的媽媽，面臨了新的難關──無法明白彼此的心，演變成難以避免的日日爭執。經過不斷失敗、嘗試，終於領悟到「年幼子女身為獨立個體，也該得到相應尊重」，以及相較於責備孩子的缺點，更該調整自己的視線高度，培養學會尋找孩子優點的育兒原則。

目前以韓國教練協會的認證指導員（KPC）投身各種活動；另外，也教授關於美德培育與職涯學習、青年領導能力、自我開發等領域的課程。


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