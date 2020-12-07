【異國情調】萊拉／混血國度「阿瑪斯拉」的小鎮巡禮
出生在臺灣臨海小鎮，大學主攻社會學的萊拉，宿命般地遇上土耳其，在一段愛情的牽引下，遠嫁這橫跨歐亞洲的混血國度，徜徉在伊斯蘭與西方價值共存的城市。
在土耳其生活的這些日子，萊拉更明白這迷人而深邃的國度，人們對它有想像、有嚮往，也有疑惑和誤解，為消弭人們對土耳其的古老偏見，她以社會觀察的犀利眼光和在地人生活的視角，寫下《情旅土耳其》與你分享土耳其的美麗與哀愁。（編按）
文／萊拉（Leyla Jhang）
黑海岸風景與小鎮巡禮
在飯店露天座用完早餐後，從未到過黑海一帶的我們，興奮地開始了一天的旅程。阿瑪斯拉位於土耳其北部的巴爾騰省（Bartın），是座緊鄰黑海的港口小鎮，有「土耳其的熱內亞」之稱，頗具浪漫風情的它，舊名「西賽姆斯」（Sesamos），意思是芝麻之鄉。著名的古希臘詩人――荷馬――也曾在《荷馬史詩》中提及這個地方；往後的兩千年裡，它先後成為希臘人和羅馬人的殖民地，最後於西元一四六○年十月十七日這天，正式被鄂圖曼土耳其人征服。
西元一四五三年，年僅二十一歲的「征服者」穆罕默德二世（II. Mehmet），攻陷君士坦丁堡（今伊斯坦堡），帶領鄂圖曼帝國繼承東羅馬帝國的土地。七年後，這位野心勃勃的蘇丹，來到黑海岸邊賞景，看了阿瑪斯拉一眼後，便讚嘆：「這裡就是世界之寶嗎？」後來，在不發動戰爭的情況下，穆罕默德二世以和平的方式，從熱內亞人手中取得阿瑪斯拉的統治權。
我想，世上只有阿瑪斯拉有這種魅力吧，讓堂堂一位征服了君士坦丁堡的蘇丹，連一發弓箭都不捨射出地取下此地。
今日，阿瑪斯拉岸上矗立著兩座雕像，其中一座雕像的下方寫著：「土地的君王，兩片大海（黑海和地中海）的國王，伊斯坦堡的征服者穆罕默德二世，於一四六○年十月十七日，自熱內亞人手中征服阿瑪斯拉城堡，他稱此地為『世界之臍眼』。」
看完雕像說明板上寫的字句，再望向不遠處的黑海，此時有一種特別平靜祥和的感覺――阿瑪斯拉一直是個備受祝福的地方。
正當我這樣想時，岸邊傳來了小女孩的嘻笑聲，一位頭戴白色帽子、身穿粉色上衣和薄荷綠長褲的金髮女孩，和她的祖母在沙灘上開心地玩著。看著她們兩人自在地坐在藍天白雲下，遠方有歐式小鎮房屋和清真寺尖塔環繞著海面，不禁心想：「難道這就是擁有雄心壯志的穆罕默德二世......最溫柔的一個夢想？」
阿瑪斯拉小鎮不大，大約一天就可以漫步鎮上所有地方。雖然我們依靠線上地圖，在漆黑中找到飯店，但隔天的行程中，我們決定收起地圖，往風景最宜人的方向走去，或者攔下當地人問路……以最自然、親近的方式探索這座美麗的小鎮。
走過所有景點，最值得參訪的地方，莫過於阿瑪斯拉城堡，以及阿瑪斯拉的制高點。前者在希臘、羅馬和熱內亞人的手上不斷被改建，城牆最後成了一面面厚度扎實的石牆；後者可以俯瞰整座小鎮。
在爬上制高點的路上，會經過一戶戶小鎮人家，他們生活的一景一物，也成了旅人路上的一道風景：有些人家在陽臺上掛著紅白色的土耳其國旗，有些在矮牆上擺放幾盆嬌嫩的鮮花，有人乾脆在這條路上賣起了各式手工果醬。小鎮的生活，簡單卻不失趣味。
走過土耳其許多小鎮，我們一直在尋找未來有一天（像是退休後），可以遠離都市塵囂、恬適過生活的地方；這樣的地方在土耳其還不少，但最喜歡的大概是阿瑪斯拉和愛琴海的庫薩達斯，其中又以阿瑪斯拉為首選。或許這只是個白日夢，但人因為有夢想而踏實地活著，不管最後能否抵達，途中欣賞到的風景總是最精采。
離開阿瑪斯拉前，我在日記本上寫下幾句話，用來形容阿瑪斯拉令人印象深刻的風：「他笑的模樣，我沒有忘記，逍遙而來，自在而去。」阿瑪斯拉的風就是如此，為這地方增添不少舒適的氛圍，那是一絲純真、幾分靜謐，再加上一股自由，融合而來的一種氣息，像極了一位男子。是我喜歡的那種。
●本文摘自 山岳文化 出版之《情旅土耳其：從一抹鵝黃到一片靛藍，那些你未曾知曉的美與愁》。
作者介紹
萊拉（Leyla Jhang）
九○後，出生於臺灣宜蘭某個臨海的小鎮，曾經許下「這輩子一定要到伊斯坦堡旅行一次」的願望，因緣際會之下真的來到了伊斯坦堡並旅居於此地，目前座標土耳其伊斯坦堡右岸。大學主修社會學，後專注於文化研究與旅遊文學，最初在部落格寫作是為了和家人及朋友溝通，向身邊的人介紹土耳其的一切，一邊寫著便一邊鑽進了它的奇異世界中。
飛了1/4個地球，未曾改變過的是喜歡海洋和風，偶爾旅行、有時看書，習慣在走遍土耳其各地的同時，寫下關於它的美與愁。曾從事歐洲、西亞及北非市場開發與客戶關係管理工作，經營個人網站「伊斯坦堡情旅日記」，作品曾發表於換日線專欄、世界公民島雜誌、BeautiMode 創意生活風格網、想想論壇、中時電子報及昇恆昌VOYAGER 機場誌。
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