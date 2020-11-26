決心與「死亡」同行！韓法醫從業之志竟源自一場名講座？

文／柳成昊（유성호）

隨著醫學技術的急遽發展，現代社會衍生出如何研判死亡及相關對策的新問題，也就是與延命醫療有關。由於醫學與醫療發展，過去未曾想過的議題浮上檯面。重患醫療的進步救回眾多生命危急的患者，不過，同時需面對停止無用的延命醫療時的不明確分界點。

換言之，我們現在有能力無限延長邁向自然死亡的昏睡，即昏迷階段。憑藉醫學方法中斷生命消滅的狀態，使心臟持續跳動，呼吸不停止。無論是躺在加護病房的癌症末期患者，或是因腦部疾病臥病在床的植物人等各種患者都有延長其生命的可能性。

對現代人來說，現代延命醫療帶來一個灰色地帶（gray zone），一個介於生死之間的不明確地帶。不僅如此，科學技術的高度發達，不少需重新探討的新議題也隨之而來。

決心與死亡同行

人生的決定點是法醫學著名講座

我就讀首爾大學醫學院，專攻法醫學。雖然不清楚一提到法醫，是不是有人覺得我天生有著與眾不同的正義感。其實我會唸醫學院不是因為偉大的犧牲奉獻精神，如果當年採用跟現在一樣的大學修業能力考試，也許我會名落孫山。

我高中入學時的志願是法學院，因為我想以「正義之名」審判世上的壞人。但是高二時，我面臨文理組的分組選擇，父母謹慎勸說我上醫學院，是以我選了理組。高三時，班導認為我的成績出色，徵詢我上醫大或理工大的意願。他強力建議我就讀理工大學電子工學系。但是，我從某一個瞬間開始，漸漸感受不到數學的樂趣，憑藉一股衝動，選了醫學院。

就這樣，我在醫學院的六年歲月上過眾多課程，一心專攻神經外科、整形外科或感染內科。直到升上醫學院本科大四，不久就要面臨醫師國考的時候，我修習了我永遠的精神導師暨恩師李允聖（이윤성）教授的課。那堂有趣的課成為我人生中的重要轉折。

首先，和總是守護、努力維持患者生命的其他科室講課相當不同。那堂課用科學接近死亡的方式十分新鮮，還有研判一個人的死亡真相也令我心緒澎湃，是場非常出色的著名講座。

書名：《每週都去看屍體：首爾大學最熱門的死亡學》作者：柳成昊（유성호）譯者：黃莞婷出版社：臺灣商務印書館出版時間：2020年11月5日

當時感動我的內容，也就是我之後想要分享給各位的。聽完那堂課，我也萌生一輩子走法醫學的想法。在立定志向之後，我立即上門拜訪李允聖教授。當時李允聖教授緊緊握住我的手，高興地表示我是十年來唯一找上他的弟子。

辛辛苦苦考取醫學院，不久後要畢業的兒子沒頭沒腦地說要成為法醫，我的父母沉默好一陣子才問我：「法醫具體工作內容是什麼？」我答道：「簡單來說，就是解剖屍體。」想當然耳，一定會被反對，為什麼放著舒服的路不走，要走奇怪的路？要是喜歡困難的路，寧可選要動手術的科。之後，我花了大半天的功夫，半真半假地解釋何謂法醫，當上法醫的未來有多麼風光燦爛，勉強獲得父母首肯。

我好不容易走上法醫之路。不過，法醫不是多麼光鮮亮麗的職業，當法醫不會變富有，也不會提高社會地位及聲望。再說，法醫最常打交道的人是死者，當然也得不到患者的尊敬或感激。非常遺憾地，死者不能親自與我交談，我於他們，不過是人生最後一幕黯淡登場的配角演員。

即便如此，我聽完那堂與死亡相關的課，選擇走上法醫之路後，並沒有因為自己選擇的路而後悔過。法醫是我的終生志業，我堅信不疑。因為比起光鮮亮麗的明星，我更期望自己成為曖曖內含光的人。

●本文摘自 臺灣商務印書館 所出版的《每週都去看屍體：首爾大學最熱門的死亡學》。