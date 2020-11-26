決心與「死亡」同行！韓法醫從業之志竟源自一場名講座？
文／柳成昊（유성호）
隨著醫學技術的急遽發展，現代社會衍生出如何研判死亡及相關對策的新問題，也就是與延命醫療有關。由於醫學與醫療發展，過去未曾想過的議題浮上檯面。重患醫療的進步救回眾多生命危急的患者，不過，同時需面對停止無用的延命醫療時的不明確分界點。
換言之，我們現在有能力無限延長邁向自然死亡的昏睡，即昏迷階段。憑藉醫學方法中斷生命消滅的狀態，使心臟持續跳動，呼吸不停止。無論是躺在加護病房的癌症末期患者，或是因腦部疾病臥病在床的植物人等各種患者都有延長其生命的可能性。
對現代人來說，現代延命醫療帶來一個灰色地帶（gray zone），一個介於生死之間的不明確地帶。不僅如此，科學技術的高度發達，不少需重新探討的新議題也隨之而來。
決心與死亡同行
人生的決定點是法醫學著名講座
我就讀首爾大學醫學院，專攻法醫學。雖然不清楚一提到法醫，是不是有人覺得我天生有著與眾不同的正義感。其實我會唸醫學院不是因為偉大的犧牲奉獻精神，如果當年採用跟現在一樣的大學修業能力考試，也許我會名落孫山。
我高中入學時的志願是法學院，因為我想以「正義之名」審判世上的壞人。但是高二時，我面臨文理組的分組選擇，父母謹慎勸說我上醫學院，是以我選了理組。高三時，班導認為我的成績出色，徵詢我上醫大或理工大的意願。他強力建議我就讀理工大學電子工學系。但是，我從某一個瞬間開始，漸漸感受不到數學的樂趣，憑藉一股衝動，選了醫學院。
就這樣，我在醫學院的六年歲月上過眾多課程，一心專攻神經外科、整形外科或感染內科。直到升上醫學院本科大四，不久就要面臨醫師國考的時候，我修習了我永遠的精神導師暨恩師李允聖（이윤성）教授的課。那堂有趣的課成為我人生中的重要轉折。
首先，和總是守護、努力維持患者生命的其他科室講課相當不同。那堂課用科學接近死亡的方式十分新鮮，還有研判一個人的死亡真相也令我心緒澎湃，是場非常出色的著名講座。
當時感動我的內容，也就是我之後想要分享給各位的。聽完那堂課，我也萌生一輩子走法醫學的想法。在立定志向之後，我立即上門拜訪李允聖教授。當時李允聖教授緊緊握住我的手，高興地表示我是十年來唯一找上他的弟子。
辛辛苦苦考取醫學院，不久後要畢業的兒子沒頭沒腦地說要成為法醫，我的父母沉默好一陣子才問我：「法醫具體工作內容是什麼？」我答道：「簡單來說，就是解剖屍體。」想當然耳，一定會被反對，為什麼放著舒服的路不走，要走奇怪的路？要是喜歡困難的路，寧可選要動手術的科。之後，我花了大半天的功夫，半真半假地解釋何謂法醫，當上法醫的未來有多麼風光燦爛，勉強獲得父母首肯。
我好不容易走上法醫之路。不過，法醫不是多麼光鮮亮麗的職業，當法醫不會變富有，也不會提高社會地位及聲望。再說，法醫最常打交道的人是死者，當然也得不到患者的尊敬或感激。非常遺憾地，死者不能親自與我交談，我於他們，不過是人生最後一幕黯淡登場的配角演員。
即便如此，我聽完那堂與死亡相關的課，選擇走上法醫之路後，並沒有因為自己選擇的路而後悔過。法醫是我的終生志業，我堅信不疑。因為比起光鮮亮麗的明星，我更期望自己成為曖曖內含光的人。
●本文摘自 臺灣商務印書館 所出版的《每週都去看屍體：首爾大學最熱門的死亡學》。
作者介紹
柳成昊（유성호）
二十年來負責了一千五百多起屍檢案件，從死者身上學習人生的法醫學者。畢業於首爾大學醫學院，於首爾大學醫院擔任實習醫師及專科醫師後，取得病理專門醫師執照，而後取得首爾大學法醫系博士學位。現為首爾大學醫學院法醫系教授，並兼任國立科學搜查研究院委託法醫，以世越號等重大事件及犯罪案件的屍檢官，廣為人知。
身為每天和死亡打交道的醫學院教授及法醫學者，對於個人的死亡和社會因死亡事件受到的影響，與人們對於死亡的認知等，深有所感，終日研究所有關於死亡的問題。本書用作者自身豐富的經歷，以截然不同的視角擴展對於死亡的眼光，從而進一步使人理解生命的可貴。
譯者介紹
黃莞婷
臺灣科技大學資管碩士，現為全職文字工作者。為了更自由的玩樂，努力工作著。以譯者的身份辛勤建造跨越語言的無形橋樑。譯有：《我們一起走過的時間》、《金色證書之路》、《從土裡栽種品牌》、《需要數學的瞬間》等。
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