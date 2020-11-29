【出版快訊】原來我們都站在前輩的肩膀上——科學實驗器材也是如此！

文／盧心潔（遠流科學少年 資深編輯）

說起科學實驗課，你想到的是什麼呢？記憶中的實驗操作課，總是發生在午休後第一節，腦袋往往還沒完全清醒，就再度被老師寫在黑板上的實驗原理和操作步驟，還有眼前的各種玻璃容器、橡膠管、彈簧等器材給催眠了……科學實驗器材從來不是我的菜，沒想到我竟會有覺得它們可愛的一天！其中那個「可愛程度爆表」的器材，就是燒、杯、君！

書中用線條簡單的可愛插圖，搭配幽默有趣的對白，還有解構每一種實驗器材的「五力分析」以及冷知識。（圖／取自遠流出版的《燒杯君和他的夥伴》）

幾年前燒杯君首次登陸臺灣，一百多種實驗器材在《燒杯君和他的夥伴》中，化身成可愛角色，有盛裝的夥伴、量測的夥伴、進行觀察的夥伴和電力與磁力的夥伴等，它們的形狀、名稱、材質原來都是有道理的──以前老師怎麼都沒講（誤）。比方說「錐形燒杯」呈圓錐形是為了不讓液體往外飛濺；「蛇型冷凝管」裡面的螺旋管是為了提升冷凝效率；「蓑衣蟲導線」（臺灣稱「雙頭鱷魚夾導線」）是因為包覆著金屬夾的絕緣套很像蓑蛾的幼蟲，才有這麼奇妙的名稱。諸如此類，不勝枚舉。

燃起科學的小火苗！

說到這裡，你可能以為本書「不過是本插圖比較可愛點的參考書……。」但請稍等，作者上谷夫婦除了畫風簡潔可愛，更多的是幽默感啊！

這對理科系插畫夫婦總能發掘出實驗器材最有趣的一面，就以最新出版的《燒杯君和他的偉大前輩》為例，這次燒杯君和夥伴相約前往實驗器材博物館，打算尋找各自的前輩，順便聽聽前輩談論自己誕生的故事，以及在科學史上帶來什麼了不起的轉變！只見燒杯君和夥伴們漫步前進，傾聽前輩「說古」之餘，還有不少令人發笑的內心戲。

燒杯君和夥伴前往博物館，聽裡面的實驗器材前輩聊各種往事，不知不覺認識了科學史上厲害的事蹟！（圖／取自遠流出版的《燒杯君和他的偉大前輩》）

他們一行人在觀測區撞見「伽利略望遠鏡爺爺們」，因為誰的放大倍率最大而爭執不休，不過一旦對抗顯微鏡君，卻又沆瀣一氣；電力與磁力區的「靜電產生器男孩」不脫男孩的淘氣，想生電捉弄燒杯君，卻忘記玻璃製品根本不會觸電（笑）；還有長得有點像天鵝的鵝頸瓶爺爺（咦？），形狀源自科學家的小小巧思，卻一舉推翻了「自然發生說」……

書中不時出現各種令人噗哧一笑的「番外篇」，讓人不自覺的一口氣讀完了。然後，會不小心發覺，原來在這些器材誕生故事中，充滿著科學家對於理解世界的好奇心與執著──也有時是純粹因為不想再遲到……（詳見《燒杯君和他的偉大前輩》）。

書中不時出現各種令人噗哧一笑的「番外篇」，例如電力與磁力區的「靜電產生器男孩」，想生電捉弄燒杯君。（圖／取自遠流出版的《燒杯君和他的夥伴》）

更重要的是，經過上谷夫婦的詮釋以及燒杯君的帶領，原本看似冷冰冰的實驗器材與科學原理，有了不同的面貌，讓人甚至對實驗器材投以崇拜的眼光！或者至少以後在實驗室裡聚餐時，會知道該拿哪種燒杯來喝飲料（大誤）。

當然，如果更懂得利用哪些厲害器材，讓實驗進行的更順暢，那就事半功倍啦！

「燒杯君」讓科學變得沒門檻、輕鬆易讀──但內容其實頗有深度。讀完我只隱約覺得遺憾，如果能在學生時代遇見燒杯君，埋藏深處的理科腦能早點被喚醒……人生可能大不同（咦）。各位還來得及實現各種想像的朋友，請千萬別錯過燒杯君的醍醐灌頂，讓科學魂燃起吧！