【食物現形記】黑岩比佐子／細數近代日本的宴席外交

文／黑岩比佐子（Kuroiwa Hisako）

自古以來就有「每一段歷史背後都有一個女人」的說法。

當權者受到女色的迷惑，左右國家命運的例子屢見不鮮。的確，常言道：「如果埃及豔后的鼻子塌一點，或許歷史就重寫了。」然而，推動歷史的不僅是妖豔的美女。

十九世紀初，《美味的饗宴》（Physiologie du Goût）一書的作者薩瓦蘭（Jean Anthelme Brillat-Savarin），曾針對「美食學對政治的影響」做出了以下陳述（出自《美味的饗宴》，日文版由關根秀雄翻譯）：「美食是政治的手段，許多時候，人民的命運就是在宴會上被決定的。這既不是悖論，也不是什麼新奇的理論，而是眼之所見的事實。翻開從希羅多德到現代為止的所有歷史書，從中可以看出，包括謀反在內，所有前所未聞的重大事件幾乎都是在宴會上構想、籌措和準備的。」

我認為這段話道出了真相。吃飯是政治的手段，外交必定伴隨設宴。根據薩瓦蘭的說法，就連要發動戰爭或維持和平，都是在宴會上決定的，正可謂「歷史的背後皆有美食」。

在招待重要客人的宴席上，想必少不了美酒佳餚。美酒佳餚具有幫助人們打開話匣子的戲劇性功效，當人受到熱情款待，想必無法心懷惡意。一起喝酒、一起吃飯，能使人敞開心胸談天說地。

相反地，換作招待沒有那麼重視的客人，或是沒有什麼好感的人時，無論是菜色或數量，一般都會比較低階。如果吃的是法國料理，想必花費在紅酒上的預算也大不相同。可說只要留意菜單內容，就能讀出宴會主人的意圖。

那些左右近代日本歷史的重大事件，在交涉、設宴或密談的餐桌上，究竟端上了什麼樣的料理呢？宴席的菜單透露出什麼樣的訊息？各個掌權者在餐桌下又做了哪些試探？

從幕末至明治末期為止的半世紀，日本逐漸西化，是發生巨大轉變的時期。若能從宴席的菜單解讀當時發生的事件，想必是一件非常有趣的事。

我基於這樣的想法開始收集資料，陸續發現許多令人意想不到的真相，也為當時日本人講究美食的程度感到吃驚。

末代將軍德川慶喜賭上幕府的威信，招待外國公使享用豪華的法國料理。然而，德川幕府最終仍走向滅亡，開啟了明治時代。

年輕的明治天皇坐上君主的寶座，扛起皇室外交的使命，負責主辦宮中晚宴。話雖如此，除了日本料理以外，至今沒有吃過其他料理的天皇，為了以法國料理招待外賓可是費盡了苦工。

井上馨為了修改與列強簽訂的不平等條約，使用強硬的手段推動歐化政策，創建鹿鳴館。許多人不知道以舞會聞名的鹿鳴館，同時也是端出最高級酒品和料理的地方。

伊藤博文喜歡吃河豚，據說他在出席於下關舉辦的日清議和會議（按：馬關會議）時，也曾享用河豚。而於哈爾濱遭到暗殺的他，在日本吃的最後一樣食物，正是下關的河豚料理。

日俄戰爭的幕後英雄兒玉源太郎曾奔赴好友乃木希典陷入苦戰的旅順，成功開出一條活路。在祝賀攻陷旅順的慶功宴上，前來視察的外國武官紛紛將香檳淋在兒玉身上，這想必這是日本首次的「香檳浴」。

書名：《舌尖上的外交：從幕末到明治，細數日本近代史上最美味的算計》作者：黑岩比佐子（Kuroiwa Hisako）出版社：讀書共和國／遠足文化出版時間：2020年9月2日

歷代日本首相當中，西園寺公望是公認的美食家。現代的日本人會花錢買礦泉水，但在過去，從來沒有人會從國外買「水」。然而，西園寺卻曾經特地從法國購買自天主教聖地露德聖母洞湧出的「露德聖水」來喝。

獄中的階下囚吃的都是最粗糙的食物，但根據幸德秋水於一九一一年（明治四十四年）元旦在獄中所寫的漢詩，獄方在除夕夜端出了蕎麥麵，而元旦則有年糕可吃。因犯下大逆罪被捕，已經做好赴死準備的幸德秋水，在吃下年糕的十七天後被判死刑，並罕見地在六天後就遭到處決。不知道他是以什麼樣的心情，吃下人生最後的年糕？

人類要靠吃才能延續生命，而歷史由人類創造，如果從「飲食」的觀點探討歷史，想必可以看見不同的面向。本書將以幕末至明治時代為中心，探索各個歷史事件的「主角」都吃了些什麼，這些飲食又是如何與時代緊緊相繫。

●本文摘自 讀書共和國／遠足文化 出版《舌尖上的外交：從幕末到明治，細數日本近代史上最美味的算計》前言。