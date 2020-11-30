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黃國珍／揚升與洗滌心靈的文字賦格──讀《心靈的綠洲》

聯合新聞網 / 遠流出版社
黃國珍。記者林伯東／攝影（圖／聯合報系新聞資料照）
黃國珍。記者林伯東／攝影（圖／聯合報系新聞資料照）

遠流出版社即將出版最新散文集《心靈的綠洲》由格言作家王壽來著，他以其閱讀心得、旅遊感想、社會見聞，以及平日的所思所感，書中收錄泰戈爾、史蒂芬金、海倫凱勒、馬克吐溫、愛因斯坦、雨果、亞當斯、巴士卡力等名人充滿人生智慧的格言，寫下一篇篇感人勵志的散文，除揭示人生的光明面，擴大生命的視野，激發面對逆境的勇氣，探討如何活出成熟的人生，更鼓吹活在當下、愛要及時的人生至理。（編按）

文／黃國珍（品學堂創辦人、《閱讀理解》學習誌總編輯）

書名：《心靈的綠洲：遇見翻轉人生的一句話》作者：王壽來出版社：遠流出版出版時間：2020年12月1日
書名：《心靈的綠洲：遇見翻轉人生的一句話》
作者：王壽來
出版社：遠流出版
出版時間：2020年12月1日

當我讀完編輯寄來《心靈的綠洲》書稿的第一篇，我就被文章的內容與作者王壽來先生溫厚的心思給擄獲了。

閱讀這本書的經驗很奇妙。構成每一篇文章的設定是一致的，像是字典一樣，先有一個字，接下來是該字的解釋。而這本書將字轉換成一句寓意深刻的語錄，而後面開展一篇動人的故事，作為語錄的演繹。這看似簡單的規範，卻嚴酷的考驗作者本身的生活底蘊，同時也考驗其寫作的筆力。而王壽來先生精準又溫潤的故事敘述，加上適切地涉入作者的反思，連結起引領開頭的語錄，讓語錄文字更加閃耀著靈光與智慧。一篇一篇的讀著，反覆的格式積疊，竟成為如巴哈音樂的賦格，轉化似心智揚升與精神領受的洗滌。這心中的悸動，一如語錄本身所帶給讀者的觸動。

另一個閱讀此書的感受，讓我聯想到喝茶。茶樹吸收天地日月雲露精華存於翠綠的葉子，經過繁複的手續與工法，濃縮於捲曲的茶葉中。而語錄凝鍊來自於生命日月生活的體悟，就像尚未沖泡的茶葉，蘊含飽滿的香氣與茶露，而作者以他書寫的溫度，釋放出語錄的智慧，讓我們品嚐其中的甘美況味，這過程像極了泡茶。在每一篇閱畢後的停頓片刻，內心感受會如飲畢一杯茗茶般，緩緩回甘，尾韻綿綿。

我在閱讀時還有一個有趣的發現，書中王壽來先生為此書挑選四十則語錄，除了這每一則語錄是這些偉大人物生命與心智的精華外，作者也藉由其內容在全書每一篇文章中召喚許多恆久、美好卻逐漸模糊的生命態度。書中作者以今日生活情境作為對應，賦予語錄文字外更為真實的同理連結，演繹出如實的體悟。這是一場精心策劃的情境劇，讓曾在他人世界中發生的感悟，於此在讀者心中真實上演。

「語錄」在今日有了一個年輕、新鮮的名號叫「金句」。這新詞雖然直白了些，卻也以「金」字點出其符合今日的價值感。但我依舊喜愛原有老派詞彙「語錄」，因為它有種純然屬於文字與精神面貌的質地。

「語錄」在現代的價值是什麼？我認為它以一種最精鍊的文字形式如咒語一般，提醒閱讀或持誦者一份不可遺忘的精神價值與信仰，同時也賦予內心力量，而這本書也具備同樣的價值。

王壽來先生這本新書《心靈的綠洲》，以名人語錄為引，融入他自身豐富的人生閱歷，和對生命的關懷與社會的反思。在文字的表現上，可以感受到他藝術涵養的底蘊，同時展現人文精神的廣度與深度，全書處處可見正向的精神力量及圓融的智慧。在這真假不明、是非難分、未來難解、人心不安的時代氛圍中，發行這本書的意義恰如書名《心靈的綠洲》，為每位讀者在心靈上，安置一座能夠休憩沉澱、蓄積力量、懷抱希望的綠洲。

●本文摘自 遠流出版 於12月1日出版新書《心靈的綠洲：遇見翻轉人生的一句話》推薦序


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