【遇見吳爾芙】李根芳／穿越時空的綺麗冒險

文/李根芳(國立師範大學翻譯研究所教授)

雖然說以穿越時空為題材的小說從古到今屢見不鮮,影視媒體的穿越劇碼在過去十多年更是如火如荼地上演,但是從一個文學粉絲的角度,幻想著崇拜對象穿越時空來到現代,還是令人對吳爾芙來到二十一世紀的曼哈頓充滿了期待。穿越時空的主角通常會面臨改寫命運、重寫歷史的衝突與掙扎,作家又或往往透過古今對照而對歷史或人生有所諷諭。那麼在五十九歲那年,因為憂鬱症復發,又不堪第二次世界大戰陰影籠罩而沉水自盡的吳爾芙,在七十餘年後因為作家安潔拉‧蘭姆的念力召喚下,出現在紐約圖書館,兩人不得不綁在一起,因而展開了一段冒險,她究竟會怎麼看待現今的世界,如何理解當代的女人?這次重生,她又活出了什麼樣的自己?

被譽為20世紀現代主義與女性主義的先鋒女作家,維吉尼亞·吳爾芙(Virginia Woolf,1822-1941)肖像。(圖/紐約公共圖書館The New York Public Library 提供)

身為二十世紀女性主義先聲的吳爾芙,在《自己的房間》強調女性經濟獨立的重要性,並直指過去英國文學史上女性縱有才華也很難有發揮的空間,本書作者瑪姬‧吉透過小說主人翁,一位小有成就的當代作家安潔拉‧蘭姆,突顯出二十一世紀的女性的確獲致了很大的自由與空間,她擁有婚姻、事業、子嗣,行動自由、經濟獨立,但是這可以看作是女性主義的全面成功嗎?突破女性在傳統社會的「角色設定」牢籠後,是否又落入另一個「現代經濟螺絲釘」框架?女人真的知道自己要什麼,並且快樂滿足嗎?

瑪姬‧吉讓吳爾芙的穿越照見現代女人的富裕和貧瘠,富裕的是我們可以享受物質、馳騁自由、追求自我實現,貧瘠的是我們似乎永不知足,關心的只有「我!我!我!」,這是「唯我世代」(the me me me generation)的特質。蘭姆似乎迷失在現今資本主義消費文化及名利至上的魔咒裡,而顯得焦躁易怒,一方面想扮演母親照顧重生的吳爾芙(對她的穿著打扮、或是與男女調情的行為十分不滿),一方面對於自己十幾歲的女兒葛爾妲又疏於關注,到最後,吳爾芙的慧黠睿智和葛爾妲的機敏巧思反而更像是母親角色,為蘭姆找到安穩的基石。

小說有不少向吳爾芙致意的安排,紐約第五大道的五光十色,讓我們回想起吳爾芙對時尚流行與服裝打扮的講究。伊斯坦堡的異國風情更令我們連結到吳爾芙小說《歐蘭多》,以她的同性情人薇塔為主人翁原型,所展開的跨越時空與性別的綺麗冒險。援引吳爾芙作品及她的意識流風格更是在書中俯拾皆是。這確乎是文學粉絲向偶像致意之作。在作者筆下,二十一世紀的吳爾芙似乎也彌補了過去的若干缺憾,體驗到更完整的自己。

書名:《在曼哈頓遇見吳爾芙》作者:瑪姬·吉(Maggie Gee)譯者:陳錦慧 出版社:聯合文學 出版時間:2020年11月2日

不過,身為粉絲一族的我,對作者的若干描述並不十分認同,小說中安排主人翁蘭姆在以「吳爾芙的陰影」為名的研討會上發表主題演講,她落落長地鋪陳了吳爾芙曾遭受的負面攻擊,但這樣的形象似乎是一九六○、七○年代的事,自九○年代迄今,吳爾芙的形象多元複雜,但基本上少有人再以負面形象去理解、刻劃她的創作與生平。也許這是小說家為了營造衝突矛盾而刻意為之,但更令人好奇的是,對於現今社群媒體無所不在,自我的公私領域混淆不清,身份認同虛假難辨,吳爾芙又會有什麼想法呢?

也許我們可以發揮自己的想像力,從小說中未盡之處,編織出另一套吳爾芙穿越版本吧!

●本文摘自聯合文學出版《在曼哈頓遇見吳爾芙》推薦序。