「不講理」才是法則，這就是「鴨霸」橫行的日本平安時代！

文／古川愛哲 （Aitetsu Furukawa）

「鴨霸」才是王道的時代！ 平安時代的語源小故事

「どうりでこんな事件が起こるはずだ。ひどい話だ。」（早知道會發生這種事情，真是太過分了。）

經常看見新聞報導事件讓人不禁嘆息說出這句話，這個時代也變得太糟糕了。

「酷い」（過份）是借字，「ひどい」是「非道（殘暴）」形容詞化後的字彙，意指「非正道」、「反正道」。

「どうりで」的「どうり」就是「道理」；簡單來說，就是指「那件事應該如此」、「事物的條理」的意思。這是平安時代後期廣為人知的詞彙，表示當時是個由「不講理」(非道)與「講理」(道理)之規範所形成的時代。透過《源氏物語》來看平安時期就能更加明白，這便是個「鴨霸、不講理」（非道）橫行、嚣張的時代。

《古今著聞集》中記載著，承德二年（1098）五月被任命為大宰權帥大江匡房(1041-1111)結束任期，回到家鄉時的故事：「大宰權帥大江匡房從九州歸鄉路上，將任期中的物品分為兩艘船運送回京。一艘是有『取之有道的物品』（正當報酬）的「正道之船」，另一艘是載有『強行取得的物品』（不正常報酬）的「鴨霸之船」；分為兩艘船運送後，『正道之船』沉沒，而『鴨霸之船』平安抵港。大江匡房之所以這樣做，是為了想知道，社會是不是真的無可救藥，人也不再正直了呢？實驗過後，果然是如大江匡房所預料的：『鴨霸之船』平安無事。藉此告誡後世凡事要小心為上。」

由此可知，平安時期是個「不講理」比「講理」更加肆無忌憚的時代。

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還有一位以「鴨霸」手段於王朝中建立起榮華富貴的著名人物——藤原道長。他不但是平安王朝的太政大臣（相等於現代的「總理大臣」），也是天皇與皇太子的外祖父、三代天皇后妃的父親，是個在平安王朝呼風喚雨的人，因此直到晚年，他都非常地「鴨霸」。被認為是《源氏物語》主角光源氏原型的藤原道長，也和《源氏物語》的作者——紫式部，有著親密的關係，可是《紫式部日記》卻沒提到太多與藤原道長有關的事情。

到了晚年，藤原道長為了祈禱自己能前往西方極樂世界，在鴨川河岸邊建造了宏大的法成寺（現今京都御所西側旁一帶）；可是建造寺廟使用的礎石，是用武力從京城建築物搶奪來的，連羅城門、神泉苑之門、離宮的乾臨閣、大內裏中的左右京職、穀倉院等機關的礎石也都搶奪了過去，用來蓋寺院。藤原道原為了搬運礎石，毫不留情地拆除了搬運路線上的民房，甚至在白天強制徵招京城中的人民，強迫他們從事搬運巨石的粗工。

藤原道長之所以能這麼「鴨霸」(非道)，是因為他擁有一批保鑣與武士。平安時代武士就是一群秉持「為了主人，連神佛也不怕」想法，做出各種「鴨霸」(非道)作為的人；而且在平安時代，他們的地位極為低下。

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書名：《日本語演化論》作者：古川愛哲 (Aitetsu Furukawa) 譯者：吳羽柔 出版社：EZ叢書館／日月文化 出版時間：2020年11月5日

有個下級貴族，名叫「縣犬養永基」，從很久以前就很喜歡一位鎮上的美人妻，於是他趁著美人妻的丈夫不在家，闖進美人妻家裡，強暴了她，還強行把她帶回家，變成自己的妻子。美人妻的丈夫是個名叫「道吉常」的武士，沒有官位，因此就連用武力奪回自己的妻子，也辦不到，只能去告官而已。平安時代的貴族仗勢官位，比武士們更加「鴨霸」，難怪後來會由武士階層接收天下。

●本文摘自EZ叢書館／日月文化 出版新書《日本語演化論》。