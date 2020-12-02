【父子對談】「存在」的重要性 ──吳晟、吳志寧讀村上春樹《棄貓》

關於詩歌，關於父與子 時報出版為村上春樹新書《棄貓》特別策劃了「關於《棄貓》我想說的是──高妍原畫展」，並於展期規劃系列講座，邀請吳晟與吳志寧父子談詩歌與父子關係。 時間：10/04（日）15:00-16:30 對談：吳晟 X 吳志寧 主持：蔣亞妮 推薦好書：《棄貓 關於父親，我想說的事》

文／蔣亞妮（作家）

村上春樹的新文集《棄貓：關於父親，我想說的事》，寫與父親的回憶。這一次，村上帶我們踏查記憶隧道，從童年走過二次世界大戰、家族故事與父子疏離的二十年，再走到生死邊界，以一隻被棄海濱又離奇回家的貓起始，再以一隻消失在樹上的小貓作結。「貓」是真實的嗎？又或者，「棄貓」全是他強大與私心的一場譬喻，喻父喻己，清澈迂迴的意象，沒有對錯，就像父與子的存在。

《棄貓》在臺出版後，時報出版社也請來在臺灣文學史與近代音樂創作各有一席之地的父子，詩人吳晟與其子吳志寧對談，分享他們如何讀《棄貓》、談村上、做父子。

吳晟：

這次談《棄貓》，是很特別的機緣，過去我幾乎沒有為任何一本新書站臺過，除了為一本新書對談，它更讓我與志寧有機會能在這個年齡，「親子共讀」一本書。拿到書那天，我們兩個就坐在一起，看各自的《棄貓》。那天幾乎沒有講話，因為我們想把我的心得、他的心得，都等到今天才來揭曉。

吳志寧：

讀《棄貓》那天，我和父親花了一個早上坐著，非常專心地讀完，讀到中午過後，再一起吃飯。

我想先談談村上春樹，在我小時候與長大後，對他有著不同的感覺。在我的家庭裡，常常會不自覺地聽到許多「大作家」的對談，不只父親，像姊姊吳音寧與我母親，也都是很厲害的寫作者，所以他們在聊文學時，對於所謂的通俗文學或大眾文學，不會著墨太多。直到我長大，才逐漸發現所有作品都需要親身看過，別人的定義都不準確，每一個作品都有可能對自身有感動、有回饋。若以音樂來說，即使是一首最流行的歌曲，也有可能讓你心裡頭產生撞擊。

我在當兵的時候，讀到了村上春樹《神的孩子都在跳舞》，那時期的我，孤獨感很深，於是整個陷進村上的作品中，得到了很大能量。這一本《棄貓》，給我的感受也很大，從頭到尾，他都是冷淡、平實地述說父親，並沒有太濃郁的糾葛或情感的波瀾。我覺得這是很酷、很迷人的文字，讓你能安靜地讀完整本。讀完後，心裡頭有一個像漣漪一般不斷湧出來的感覺，慢慢迴響。

吳晟：

我呢，則要很坦白地說，讀村上最多的是我太太，我並沒有讀很多。但《棄貓》，我是專注地讀了兩遍，一次是成書前，一次是成書後。第一遍時，已有很多衝擊。拿到書後，我更認真地去讀，感受有許多，像是這本書一開始所說的棄貓故事，與寫他父親早上總會拜奉的小神壇，村上只從這兩件事講父親。整個看完後，我非常佩服，這兩個點的延伸，貫穿了父親的生命故事，還有歷史。我看到後面，一方面很佩服他的寫作技巧，另一面也很能理解他父親這一輩，一生所承受的，那些無從言說的、戰爭的傷痛與懺悔。

我們這一代，可能比志寧一代，對這本書更有感，依這本書來說，村上春樹的父親是一九一七年出生，而我父親是一九一四年，同樣生長在戰爭時期。我們都知道，第二次世界大戰時，臺灣也是日本，臺灣兵也是日本兵。於是我會去思考，那樣的時代，我父親是何處境。村上春樹一九四九年生，我是一九四四年生，開玩笑地說，我也是「昭和」時代的。因此，他在講述他父親時，我不斷想到我父親。這經驗，我想也是非常非常奇特的。

看了這本書後，給我的啟發是，我們臺灣作家裡面，講父親的，好像不多；我們沒有好好探究過，在日本時代，父輩是怎麼過來的。所以，這本書給我的一個震撼，或是說啟示，是我們應該來好好書寫、補充這樣的故事。

《棄貓：關於父親，我想說的事》臺灣限定版書封（圖／時報出版提供）

吳志寧：

對父親說的《棄貓》心情，我非常有共鳴。中間它有一大段戰爭的描述，但等到後面，忽然整個拉回來棄貓的故事，還有他看父親誦經，就像一部電影的最高潮，吳老師講得超好。

很多時候，我心裡有很多感受，但不太知道怎麼表達出來。聽到爸爸在描述他的感受，我也有很多感受和他一樣。就像《吳晟詩．歌》（專輯）的創作，也是想要找到這樣的感覺，像我們兩個在一同在「創作」裡。

吳晟：

村上春樹寫他與父親直到九十歲才再連絡，幾十年時間都沒有往來，幾乎是斷絕關係，我心裡為他們父子很痛，也為自己感覺到幸福。我跟志寧，只有一件事不好，就是為課業問題。

像是穿過回憶，吳志寧笑著結語：「但相較起來，我覺得跟父親的相處，除了從前為課業吵架過，其他都非常麻吉，還喜歡一起吃焢肉飯。像是那天，我們一起看《棄貓》時，我忽然很感謝有這個機會，讓我去思考身體與存在。就像書裡說的：『如果因為那樣，我這個人就不存在在這個世上了，從而，我所寫的書也不存在在這個世界。』

「存在，這件事很重要。現在的我，也成了父親，更懂得這些，就像父親以前的一首詩，給了我很大影響。詩寫著：『當多數人圍著奇花異卉／齊聲讚頌／孩子呀！你們要多注視／隨處強韌地生長的小草。』當了父親才知道，從前父親對我們，花了多少力氣。」

所有的存在，總得透過時間，更能對話。就像村上春樹以《棄貓》發動的這一場父子對談。

書名：《棄貓：關於父親，我想說的事》 作者：村上春樹 譯者：賴明珠 繪者：高妍 出版社：時報文化出版 出版時間：2020年9月25日