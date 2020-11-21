【日常省思】律師娘／擁抱焦慮，才能掌控自己

文／律師娘（林靜如）

拿這個例子來說明很奇怪，不過簡單又淺白，大家就姑且聽聽吧！

有一次我在百貨賣場買了杯現壓的精釀生啤酒，金黃色的瓊漿玉液裝在透明的外帶杯裡，八分滿不附蓋子，就讓顧客可以邊走邊喝。我心情大好地一手推著十一個月大女兒的娃娃車，一手拿著外帶的精釀白啤酒暢飲，旁邊跟著我九歲大的兒子，準備去找老公會面。這時走在一旁的兒子，一直反覆地跟我說：「媽媽，妳的啤酒杯沒有蓋子。」

（圖／Unsplash） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一開始我沒有意會到他的焦慮，只是隨口「嗯……嗯……」地敷衍應和著。後來他實在重複這句話無數次到我無法忽略的時候，我才轉頭問他：「你是擔心媽媽的啤酒打翻嗎？」兒子立刻點頭如搗蒜，緊張的情緒寫滿在臉上。

我笑了出來，這是多小的事啊！卻讓他幾百公尺的路程一直惶惶不安。於是，我開始認真處理他的焦慮：「首先，媽媽覺得啤酒很好喝，所以我會很小心，慢慢走，不會打翻它。再來，假設媽媽真的打翻它了，會怎麼樣嗎？不會啊！不會有員警把媽媽抓去坐牢的，太陽一曬，啤酒馬上就蒸發到天空去了。」

就這樣一段話，兒子立刻安心地走他的路，不再擔心我的啤酒會打翻了。

為什麼要舉這個例子呢？

在本書中，作者提到一點：焦慮會遺傳給下一代，這種遺傳並非生物遺傳，而是焦慮症形成的認知和行為模式，會反映在家長的教養方式上，進而影響孩子的行為習慣。

對於這個論點我相當有感，身為一個母親，我常常在路上看到焦慮的媽媽，因為控制不了孩子的行為而動怒、發飆。我也非常能夠理解，雖然這些行為對孩子很不好，容易在童年回憶裡留下陰影，但通常都是肇因於媽媽對於孩子脫序行為的過度焦慮及擔憂，最終導致情緒失控。

書名：《焦慮也沒關係！：與焦慮和平共存的生活法則》作者：思小妞出版社：讀書共和國／方舟文化 出版時間：2019年10月2日

我不只認同作者所說的，焦慮會教養式地遺傳，我甚至認為，焦慮會病毒式地感染。當你身邊都是雲淡風輕式的人，你的步調也會跟著放慢；當你身邊總是焦躁易怒的人，你真的很難淡定。

回到我跟兒子的啤酒杯事件，當引發你焦慮的事件發生的時候，通常來自於你對某件事情的不確定感與不安全感。例如說，兒子的自信心與心理強度不夠，他擔心打翻啤酒，路人的眼光會讓他無地自容。但事實上，不僅路人可能不在乎，甚至啤酒打翻這件事，發生的機率也不高。

可是，生活中，會引發我們焦慮的事件非常多，包括配偶離異、兄弟鬩牆、父母離世、老闆裁員、同事霸淩等，這些都是不可能百分之百預防和控制的。因此，就如同作者所說的，我們只能與焦慮共存、擁抱焦慮，甚至把焦慮當愛人，才能夠掌控自己的內心，不傷人，也不傷己。

●本文摘自讀書共和國／方舟文化 出版《焦慮也沒關係！：與焦慮和平共存的生活法則》推薦序。