美國大選搞不定，不如先看看美國總統都吃些什麼！

你以為宴席中「菜單」是什麼？它可不只是一場酒足飯飽的記錄，更蘊藏著時代的秘密！看菜單不只是看美食，還要看美食背後的政經社會，如何形成餐桌上一道道經典菜。 美國總統大選，牽動著全球政經走向，做為世界大國之一，歷任的第一元首，都偏好吃些什麼？這些菜的背後，又會勾勒出怎樣的故事？（編按）

1864 林肯最後一次聖誕晚宴

火雞

蛋奶酒

水果蛋糕

世上的領袖們總有無數關於他們如何張羅奢侈美饌、縱情享受飲食的傳說故事，美國總統林肯（Abraham Lincoln）卻是個口味簡單的人，簡單到早餐只用一杯咖啡打發，即使最豪華的晚餐最多也只兩道菜。然而，一八六四年的聖誕節之所以如此重要有兩個原因：首先，喬治亞州薩凡納（Savannah）被攻破標誌了美國內戰即將結束；其次，這是林肯總統一八六五年四月十四日遇刺前，最後一次享用聖誕晚宴。

為了慶祝謝爾曼將軍在南部的勝利，林肯下令聖誕節當天鳴放三百響禮炮致敬。配合突如其來的節日氣氛，林肯的小兒子塔德（Tad）邀請了一群當地報社記者參加。由於天氣寒冷，記者們既疲倦又飢餓。當時的菜單上肯定有火雞，還有蛋奶酒、橙子和水果蛋糕。那時候的聖誕節還不是美國的國定假日─ 那是五年後的事。

人們常說林肯沒什麼情調，但想想他的任期主要是美國內戰期間，多少可以理解慶祝活動為何如此低調。

1961 甘迺迪總統就職午宴

甘迺迪就職典禮午宴菜單，（圖左）封面上有與會出席者的簽名，（圖右）內頁全是白宮供應的餐點。（圖／時報出版 提供）

甘迺迪總統（John F. Kennedy） 的就職前舞會由法蘭克． 辛納屈主持，與會貴賓充滿了好萊塢熠熠星光，包括柯蒂斯（Tony Curtis）、貝拉方堤（Harry Belafonte）、 羅斯科（Mark Rothko）、 斯坦貝克（John Steinbeck）、海明威（Ernest Hemingway）和費茲傑羅（Ella Fitzgerald）， 很可能是美國首都有史以來最輝煌耀眼的派對之一。

這讓活動結束後在白宮舉行的午宴顯得相當平實家常。來自六個州的政治代表組成了午宴接待委員會，為午宴提供美國經典美食。這些佳餚表現了鄉村烹飪給人的溫馨撫慰感，又微妙地略略帶有某種奢靡：奶油番茄濃湯、新英格蘭龍蝦、德州肋骨牛肉、四季豆和小圓麵包，最後以法式糕點結束。

甘迺迪擔任總統期間，美蘇冷戰仍然持續，而這既是經濟增長也是全球動盪的時代，反而使人們內省反思的精神上揚。他的就職演說「同胞們，不要問國家能為你做些什麼，而要問你可以為國家做些什麼。全世界的公民們：不要問美國會為你做些什麼，應該問我們在一起能為人的自由做些什麼」如今已舉世聞名。雖然在一九六四年慘遭暗殺，總統任期還不到三年， 但甘迺迪做為政治家和美國文化偶像遺留的影響力仍在。

1974 尼克森總統在白宮最後一頓午餐

尼克森在白宮最後一頓午餐（圖／時報出版 提供）

茅屋起司與鳳梨

一杯牛奶

水門案的汙點讓尼克森（Richard Nixon）的第二次入主白宮也許成了美國歷史上最受爭議的總統任期之一。當時人們發現，尼克森政府除了在位於華盛頓特區的民主黨全國委員會總部安裝竊聽器，還做出騷擾打壓和宣誓後公然說謊等諸多政治不當的行為，近五十名官員因此遭到起訴。可想而知， 這些消息損害了公眾對尼克森的信任，下臺命運已成定局。為了避免被彈劾，尼克森選擇於一九七四年八月九日進行全美電視直播，宣布辭職。

尼克森任內的標準餐點內容走的是美式家常風，如美式肉餅、冰淇淋聖代，但他辭職當天的午餐非常簡單：鳳梨、茅屋起司和一杯牛奶。不到二十四小時後，尼克森下臺，副總統福特（Gerald Ford）宣誓就職。雖然當時的白宮官方攝影師克努森（Robert Knudsen）平日並不會特別拍總統的餐點內容，卻拍下了這頓午飯。這張照片現在已經成為美國政府歷史上唯一一次總統辭職的悲慘寫照。

2009 歐巴馬在白宮的第一餐

海鮮酥皮濃湯

美國禽鳥串燒佐什錦蔬菜

肉桂蘋果海綿蛋糕

就職典禮午宴上，歐巴馬用餐的座位擺置（圖／時報出版 提供）

二○○九年一月二十日，兩百三十位客人來到白宮參加歐巴馬總統的第一任就職典禮午宴。即將上桌款待他們的餐點靈感來自林肯總統，同時表現了美國歷史即將展開新篇章的樂觀氛圍，還略受美國傳統家庭料理影響。

書名：《品菜單：令人垂涎的經濟與社會變革紀錄》作者：伊芙‧馬洛（Eve Marleau） 譯者：林柏宏出版社：時報出版出版時間：2020年11月13日

新總統的談話本身是有史以來最受關注的總統演說之一。受到林肯著名的蓋茲堡演說中「自由的新生」（‘A New Birth of Freedom’）一語啟發，美國第四十四任總統談到了希望和國家團結，接著才和客人一同坐下來享用一頓頌揚美國物產的佳餚。

餐點之精美，光從菜餚名稱看不出來。來自維吉尼亞州的外燴餐飲公司「美食設計」（Design Cuisine）在宴會前接受《衛報》（The Guardian）採訪時表示，歐巴馬提出的要求是能帶來「『舒適感』，但又不會太精緻、不會太花哨」的料理。這頓飯的第一道菜是林肯的最愛海鮮燉湯，使用了緬因州的龍蝦、扇貝、大蝦和鱈魚，上面蓋著酥皮。接下來是來自加州、聽起來相當傳統的鴨肉和雉雞，搭配加州的蘆筍、胡蘿蔔、球芽甘藍和扁豆，以及黑皮諾葡萄酒，然後是可稱為美國人氣甜點的肉桂蘋果蛋糕。整體菜色既精緻又能滿足大眾口味。

●本文摘自 時報出版 於11月13日出版新書《品菜單：令人垂涎的經濟與社會變革記錄》。