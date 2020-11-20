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黃春明、林懷民愛店「明星咖啡館」 見證逾70年的臺北文化史

聯合新聞網 / 讀.書.人
明星咖啡館是臺北的文化地標。（圖／聯合報系新聞資料照）
明星咖啡館是臺北的文化地標。（圖／聯合報系新聞資料照）

作家的故事是大時代冷暖悲歡的故事，更是映照我們這一代人的故事。

陳宛茜，主跑建築與出版的聯合報資深記者，出版新書《我們不在咖啡館》梭織長達60年的臺灣藝文風雲及文化江湖，書中那些人與事，曾譜出豐饒的文藝春秋，她用第一手的近身觀察、第一線的深度採訪，在理性的報導與感性的筆觸之間，為我們挽住時光，更為「他們和他們的時代」留下記錄。（編按）

文／陳宛茜

明星咖啡館的守護者

七十八歲的簡錦錐扶著欄杆，緩慢卻優雅地走上明星咖啡館二樓。他穿著整潔筆挺的黑色西裝，像是要赴一場盛宴。這段路燈光昏暗，牆上掛滿老照片，嘎吱嘎吱的木梯提醒訪客，每走一步，離歷史更近一步。

二○○三年明星咖啡館重新開幕，簡錦錐從埔里搬回明星第一代舊桌椅，找出藏在家中的俄羅斯杯盤，再找來老師傅用手工做出和當年一模一樣的鐵窗、木窗。這批桌椅經歷六十年風霜與九二一大地震，色澤質地卻一如當年，放上仿舊杯盤，彷彿未曾離開。

許多人以為，簡錦錐大費周章，為的是販賣明星咖啡館文學時代的氛圍。就像這一天的採訪，我以為他要告訴我明星和白先勇、黃春明等人的文學故事，沒想到，我得到的是另一個更遙遠的故事。

明星咖啡館老闆簡錦錐。記者鄭瓊中／攝影（圖／聯合報系新聞資料照）
明星咖啡館老闆簡錦錐。記者鄭瓊中／攝影（圖／聯合報系新聞資料照）

簡錦錐從口袋裡掏出一張黑白照片，裡頭坐滿一地西方人，「照片中的他們，剛在明星二樓開完俄國新年舞會。」我認出人群裡年輕的蔣經國和蔣方良，時光馬上啪啪啪倒退到一甲子前。

「照片洗出來後尼古拉（蔣經國俄文名）跟我說，不要留這一張啊，因為照中他的手像是要掐死芬娜（蔣方良）。」當時小蔣戀上顧正秋的緋聞鬧得滿城風雨，照片中蔣方良的笑容看得出勉強。簡錦錐形容為愛走天涯的她「很孤單，總想著回故鄉」。

來自俄羅斯的蔣方良是中華民國有史以來最沉默的總統夫人。夾在中國、臺灣和俄羅斯的政治夾縫中，她就像這張黑白照片扁平而暗淡，人們對她一無所知。但在明星咖啡館裡，蔣方良還原為愛跳舞、嗜甜點的俄國年輕姑娘芬娜，熱情、浪漫，為了愛情放棄一切、來到遙遠的異鄉。

蔣方良的葬禮上，傷心的簡錦錐堅持女兒代表出席。他說，芬娜的家人早失去了蹤影，「明星就代表她的娘家。」「你看，左邊第三個就是艾斯尼。」簡錦錐指著照片告訴我，那是一個有著憂鬱眼神的中年人。艾斯尼是流著貴族血液的皇家侍衛軍，曾目賭沙皇全家屍體被淋上鹽酸的慘況。

年輕的蔣經國與夫人蔣方良合影。記者鍾豐榮翻攝自蔣經國總統照片集（圖／聯合報系新聞資料照）
年輕的蔣經國與夫人蔣方良合影。記者鍾豐榮翻攝自蔣經國總統照片集（圖／聯合報系新聞資料照）
 

一九一七年，俄共推翻沙皇政權，一群白俄人先後流亡到上海、臺北。

簡錦錐認識艾斯尼時，艾斯尼已步入人生的黃昏，簡錦錐才十八歲。某日艾斯尼到簡家商店買拐杖，只有略通英語的簡錦錐可以跟他溝通，兩人結為忘年好友。簡錦錐為艾斯尼的外國朋友仲介房屋，發了一筆小財。

思念故鄉，艾斯尼和五位同鄉決定合夥開設專賣俄國食物的咖啡館，也拉了簡錦錐入股。一九四九年，明星在武昌街城隍廟對面掛起招牌，那時明星還不叫明星，只有一個英文名字Astoria。

「當時臺灣的地板不是黃泥土就是水泥地板。Astoria 卻是滿室木質地板，並以咖啡渣在地板上鋪出一個通道，一上樓梯就可以聞到濃濃的咖啡香」。簡錦錐閉上眼睛，彷彿聞到一甲子前飄出來的咖啡香。

合夥人之一伏爾林，曾在上海霞飛路開設 Astoria 咖啡館。據說臺北的 Astoria，完全按照上海的前世版本打造。明星咖啡館從誕生開始，便是一個懷舊和回憶的地方。

明星最有名的俄羅斯軟糖，由列比洛夫夫婦負責製作。列比洛夫曾在俄國王宮廚房裡工作，總是在自家祕密調製軟糖。

食物是治療鄉愁的靈藥，而明星就像一個時光隧道。流浪到臺北的俄國人，包括總統夫人芬娜，總是把明星當成故鄉，到明星買羅宋湯、俄羅斯軟糖，舉行晚宴和舞會。當時在臺灣的俄國人多是貴族出身，出現時總是西裝筆挺，衣服上一個皺褶都沒有，展現紳士在流亡生涯的從容與優雅。這習慣簡錦錐學了起來，一直保持到現在。

宜蘭大學新設台灣首座「黃春明體驗行動館」2018年1月9日開幕，黃春明（左）與校長吳柏青坐上明星咖啡館椅子，重現大師當年創作場景。記者羅建旺／攝影（圖／聯合報系新聞資料照）
宜蘭大學新設台灣首座「黃春明體驗行動館」2018年1月9日開幕，黃春明（左）與校長吳柏青坐上明星咖啡館椅子，重現大師當年創作場景。記者羅建旺／攝影（圖／聯合報系新聞資料照）

一九五○年代臺海情勢緊張，伏爾林和列比洛夫陸續移民海外，艾斯尼留了下來。為了怕艾斯尼失去工作無法留在臺灣，簡錦錐獨資把 Astoria 頂了下來，請艾斯尼當顧問。

書名：《我們不在咖啡館》作者：陳宛茜 出版社：讀書共和國／遠足文化出版時間：2020年11月4日
書名：《我們不在咖啡館》
作者：陳宛茜
出版社：讀書共和國／遠足文化
出版時間：2020年11月4日

換了老闆的 Astoria 重新開幕，掛上中文字「明星」。白俄時代落幕，明星的文學時代開啟，客人換成了黃春明、白先勇、陳映真、季季、林懷民……。

黃春明代表作《看海的日子》、《兒子的大玩偶》，皆在明星咖啡館完成。黃春明談起這段日子時說，他經常坐一整天只點一杯咖啡，簡錦錐從不趕人，還交代員工不能打擾他。這種慷慨和包容，在錙銖必較的現代社會找不到了。

還沒到紐約習舞的林懷民，也是明星咖啡館的座上客，在這裡孵出了《蟬》。簡錦錐說，林懷民的父親林金生，曾到明星咖啡館找兒子，還開玩笑告訴他，懷著作家夢的兒子是「空ㄟ」。出身世家身居高官的林金生，對兒子的期望是當律師，違背父命的「作家」林懷民，在當時有著一副無法安定的靈魂。


●本文摘自　讀書共和國／遠足文化 於11月4日出版的新書《我們不在咖啡館：作家的故事，第一手臺灣藝文觀察報導》


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