白睿文／虛構小說與霧社事件田野研究：訪《餘生》舞鶴（下）

文／白睿文

白睿文：您在差不多兩年的時間內，斷斷續續地在川中島生活了好幾個月。《餘生》是當時一邊生活一邊寫的？還是離開川中島之後才寫的？整個寫作過程如何？

舞鶴：我在川中島度過兩年秋冬。98年9月中旬，我結束了在臺南8年的生活，帶著簡單的行李，搬到川中島原先的住屋。我過著如前的日常，生活本身有許多外在逐漸滲透入我的內在，我思考的諸多細節也慢慢清晰成形，在廚房的大飯桌我將所有這些片斷片斷寫入筆記，每一處用紅筆給它一個簡明的標題。98年冬離開川中島時，我清楚意識到《餘生》已經在我的內在成形，渾然洋溢著我的身和心。

1999年4月初我啟筆寫《餘生》，在臺南，每天午後4時寫到晚上11時，7個小時沒有中斷，5月25日完稿。《餘生》是我唯一沒有修改的作品，在極為專注的情境中，即使寫錯一個字或年代數字也不願意回頭。

白睿文：《餘生》的寫作經驗又跟您其它小說的寫作經驗有什麼樣的不同？

舞鶴：《餘生》是我寫得最專注、寫作時間最短的長篇小說。同年8月寫的《鬼兒與阿妖》延續之前寫作的餘緒，寫得很順，但設定的題材是小品，往往寫到晚上9點就完成一天的工作量。我每天寫2千到3千字不等，留有餘裕給隔日接續起筆。

1991年秋，我告別閉居淡水十年的生活，回到臺南。我新寫的小說〈拾骨〉、〈悲傷〉直到《餘生》，不再像年輕時的寫作、寫得雕鑿奮鬥掙扎，似乎我在那十年間練好了筆，心境和認知也有極大的轉變，寫作變成一種從生活出發、水到渠成的事。

白睿文：《餘生》的形式和結構都很特別：整個一本書都不分段，標點符號的用法非常獨特，本書處理的三個主題安排得非常巧妙。能否談談《餘生》很有創意性的結構、語法、主題是如何產生的？是一邊寫一邊摸索？還是動筆前就設計好了？

舞鶴：《餘生》必要寫到的3部分內容，是事先在田野就想到的：1. 「霧社事件」及第二次「霧社事件」2.鄰居姑娘的追尋之行3.我所訪所見的餘生。3個部分不分段，因為它都在「餘生」的同時性內，它以123123123……的結構連續下去，只在每個部分結束時才以句點標明。閉居淡水十年時，我每天早上練筆寫一些文字，因為不發表，這些練習就充滿著實驗性——91年重新發表的小說，在形式上或多或少可以發現實驗性的質地：「形式實驗」成為我小說的特質，直到《餘生》後的《亂迷》才變成一種追求。

實驗帶來「書寫的自由」。而，《餘生》中段落與段落的連結，全靠書寫當下「聲韻」的繫連。每一個字都有聲和韻，一段文字就是一串聲韻的連綴結合，我在第一篇新寫的〈拾骨〉就發覺這種「小說之韻」，隨後，在〈悲傷〉中得以確認。書寫《餘生》時，我清晰覺知有一道聲韻之流，如潺潺不斷的溪水，連綿在字裡行間：這並非刻意的形式，而是小說文字帶出來的自然。年少時我也寫詩，也認為詩才有聲韻，直到40歲出十年淡水後，才體會到小說也有聲韻，即如長篇小說《餘生》始終不斷的是「小說之韻」，這是形式上最值得注目的。

白睿文：生活在川中島和撰寫《餘生》的過程，怎樣改變您對霧社事件的想法？

舞鶴：川中島的日常，「餘生」的生活，令我反思莫那魯道發動事件的正當性以及適切性：這是身在田野中產生的思索，這思索的艱難在田野生活中反覆辯證，有了初次的想法，但真正的辯難還待書寫時次第展開，指向最後的結論——我不否認「正當性」，但不承認「適切性」。這不是事先預想的結論，它背離一般的歷史評價：完全正面肯定事件 的意義與影響，它避開充滿隱晦與陰影的「第二次霧社事件」。

假使歷史可以重來，莫那魯道預見15年後日本的潰敗，他不會發動霧社事件。所以，我為事件中毫無退路的戰士、倉皇奔跑密林中的婦人小孩，感到無可言喻的愴痛。

新北市林口「阿榮片廠」內有魏德聖導演拍攝「賽德克巴萊」的場景，實景搭建的「霧社街」，一旁可見櫻花盛開，恍如走入時光隧道。記者盧禮賓／攝影（圖／聯合報系新聞資料照）

白睿文：《餘生》出版到現在，也將近二十年。在這段時間裡，原住民在臺灣的社會地位漸漸地在改善，霧社事件也因為您的書，魏德聖的電影《賽德克巴萊》，等作品也開始進入很多老百姓的視野。在這二十年來，您還會思考霧社事件？對當年所發生的事情，是否有經過一些改變？

舞鶴：作品一發表實質上就進入了社會，《餘生》是否增多臺灣人民對霧社事件的認識及認知，我認為相當有限，畢竟嚴肅的文學創作能接受的讀者本就不多。

作品本身質地的好壞，幾乎決定了作品的一切。強力為自己的作品做過度的行銷，誤導觀者以為必看，結果看到的是誇張的、平庸的作品：我相信觀眾只記得作品的名稱事關一個霧社事件，很快在變動快速的政經社生活中忘卻了如此的作品，連帶記不起事件的始末及其中的血肉，最後只知道霧社是埔里到清境農場經過的一個地名。

書名：《霧社事件》作者：白睿文等出版社：麥田出版／城邦文化出版時間：2020年10月29日

白睿文：這幾年霧社事件變成一個所謂的「熱門話題」，您覺得最大的誤會是什麼？

舞鶴：我不清楚霧社事件是否成為「熱門話題」，猶如二二八事件，幾十年後它只變成一個紀念儀式中的空殼子。霧社事件會存在莫那魯道女兒馬紅的內心，終其一生，隨著時光輒遞，馬紅的後代對於霧社事件逐漸淡薄，最後只存在模糊的印象。

書寫能留存什麼？藝術能留存什麼？恐怕只存在創作的當下而已，未來不可靠，未知永達無法把握。（下）

●本文摘自麥田出版／城邦文化 之出版新書《霧社事件：台灣歷史和文化讀本——第一本跨界討論，收錄中外學者、文學、音樂、影視創作人對霧社事件研究思索的完整文集》。