白睿文／虛構小說與霧社事件田野研究：訪《餘生》舞鶴（上）

文／白睿文

書名：《餘生》作者：舞鶴出版社：麥田出版／城邦文化

白睿文：霧社事件第一次進入您的視野是什麼時候？

舞鶴：我在高中的歷史讀本初次讀到「霧社事件」。我成長的60年代，是威權統治的灰色年代，「想像」成為逃離現實的方法。發生在臺灣中部高山上的血腥戰爭，尤其原住民反抗殖民政權的奮力一擊，我想像這種毫無退路的悲愴，在內在深深觸動了我。我讀大學時，對在臺南發生後來退到玉井的「西來庵」事件，極為吸引我的關注，除了閱讀史料外，由於身在臺南我還做了一些田野訪查，日本殖民政權在此事件中對平地漢人殺戮殘忍，判死刑重刑者太多——時為1915年。漢人知識菁英此時認清無能以武力對抗殖民政權，逐漸改而走向議會請願、成立「文化協會」，以和平手段進行政治社會運動——料不到15年後、1930年、二戰日本潰敗前15年，在高山發生大規模的武裝抗日，彼此血腥爭戰甚慘，「霧社事件」不僅是最後的、也儼然是反抗不公不義政權統治的標竿。我從平地的西來庵仰望高山霧社，不再是少年時代的夢幻想像，而是熱血汩動的歷史事實。

白睿文：當兵的時候，您好像就在霧社附近服役。您曾跟我說，當年您就一個人走到莫那魯道的墳墓後面的那座小山坡，一個人走下來思考莫那魯道和霧社事件。當時是什麼樣的一個情形？然而為什麼那段歷史和莫那魯道的人生遭遇會吸引您？

舞鶴：我服兵役時在埔里郊外山腳下度過一年。星期假日，午飯後，我習慣走長長的河床道到埔里—霧社公路，剛好有一叫「大湳橋」的站牌，3點半前到達霧社。我先沿著公路往回走，下了霧社小學的台階，眺望美麗湖青色的碧湖，穿過教室樓房，到當年事件發生的小學操場，我繞著操場走了幾圈，時年已近30歲，之前幾年閱讀研究過臺灣政治社會運動史料，走在事件的現場，史料記載的點點滴滴自然在我內心、腦海發酵，我充分意識到當下是走在事件的血腥氛圍中。

之後，我回頭循來路，上台階過小小的公路，就是「碧血英風」的牌坊。時為七○年代末，臺灣經濟剛剛起飛，莫那魯道的墓園一片蕭索，不僅沒有觀光遊客，也無後來企業捐贈的鐵雕群像，墓地四周只有高大的樹以及樹下小山坡的黃土地。我靜默的在墓碑前駐立，隨後繞著墓前後且思且走，間或停下來看碑上刻的事件始末。直到黃昏，我坐在墓地右上坡的石塊上，望著墓栱、墓碑以及延伸而去的牌坊、公路、碧湖直到小學操場。我穿著軍服，周遭幾乎沒有人影，我一邊思索一些什麼，關於事件與莫那魯道，殺戮與悲愴，寂默與悲情。直到黃昏天黑，我下小坡走出牌坊，左轉公路到站牌小市集，吃了一碗麵，搭晚班車回埔里。

我不能肯定這是否是一種「假日儀式」，如同我無法明確感知事件與我的生命有所繫連，更不會說出莫那魯道和我有什麼神祕的……有一年深冬，我走過小學台階時，兩旁的櫻花在風中如雪片飄落，多年後我在《餘生》這麼寫：「當年日本人栽的櫻花，如今都飄給莫那魯道一人看……」

白睿文：從當兵到重回霧社和川中島做田野，相隔二十年左右。什麼樣的因素使您二十年後到川中島開始深度研究霧社事件？

舞鶴：服兵役後，我給自己自閉的十年，十年期間我用來閱讀、寫作、散步。1991年我重新發表小說作品。1997年我在一次浪遊中，無意間到了一個部落，走到部落後見到小小的「餘生紀念碑」，我驚覺身處事件中的川中島——之前，我從未想過書寫「霧社事件」，顯然我無能從有限的史料中轉化成為文學創作——時已日暮，我瞪著那兩字「餘生」，沒有如閃電的亮光、但當下我曉得我可以試著寫事件，就從「餘生」這個角度、視野切入。

98年秋9月，我再度回到川中島，早睡早起，晨起散步到午後散步，那十年的自閉生活讓我有思考的習慣以及思索的能力，第二天早上我將思索所得以及所見的景象氛圍，記在筆記本上。在此前幾年，我有三年的魯凱族「好茶部落經驗」，我將這個經驗用在川中島：作為一個小說創作者，我沒有「田野計畫」，在部落我不做調查、沒有訪談，我像川中島的居民一般過日常生活，我低調到川中島人不知道這個人來租屋作什麼、但看他日常行徑顯然是無害的。

仁愛鄉清流村餘生紀念碑。記者余炎昆攝影（圖／聯合報系新聞資料照）

白睿文：去川中島之前，您做了什麼樣的準備？有收集材料嗎？

舞鶴：97年我初見「餘生紀念碑」，一星期內就到川中島租屋，是一棟西洋式的平房，有大客廳和大廚房。我沒做什麼行前的準備，只帶了幾本書，兩本有關「霧社事件」的資料，一冊歐姬芙的傳記畫冊，一本96年出版的《思索阿邦‧卡露斯》。當時「霧社事件

」的資料多是零散的，後來由川中島人寫的回憶錄才出版，我沒讀過。但我不擔心，我在魯凱好茶部落有3年的「田野經驗」，這屬於小說創作的「田野」，讓我順利寫下《思索阿邦‧卡露斯》，雖然我去好茶之前、之中，並未有任何寫作計畫。「好茶經驗」令我明白資料或多或少只是作為背景的理解，去田野中生活，許多資料帶來的疑惑與不足，會在生活中豁然而解而且補足缺漏。不同好茶，我去川中島租居生活，是為了寫一本有關「霧社事件」的長篇小說，書名就叫《餘生》。

白睿文：到川中島後，您有點「異鄉人」的身分，而且在《餘生》中您非常有知覺地去面對這種身分。在您想融入川中島的生活的時候，這種「異鄉人」的身分提供什麼樣的挑戰？

舞鶴：我在臺灣西部城市長大，對於位居臺島中心地帶的川中島以及居住其上的原住民，我當然是個「異鄉人」。急於融入，只會帶來虛假的瞭解；作為小說創作者，我不急，我入夜不久即睡、破曉時分醒來，清晨和午後各有一回散步，我融入川中島的山水，呼吸其中的空氣，慢慢的，散步中遇到的川中島人會自然與我寒喧、交談，他們卸下心防，不會意識到自己是「受訪者」，很平易的說出交談的話題以及內心的話。所以「異鄉人」我的融入，並非是一種挑戰，它是日常生活的延伸和給予，就像某個午後，有位壯年的川中島男人敲我門，我們坐在客廳從午後到天黑，他向我講述了他的半生。

●本文摘自麥田出版／城邦文化 出版新書《霧社事件：台灣歷史和文化讀本——第一本跨界討論，收錄中外學者、文學、音樂、影視創作人對霧社事件研究思索的完整文集》。