直面女兒罹癌！人氣網紅凱莉哥從中了悟：我好，你們才會更好
凱莉豪爽又糊塗，人稱哥。另一半25是個細心如媽媽的爸爸，夫妻倆一快一慢如迅猛龍跟樹懶。兩個可愛的女兒小露與小梨，一個沉靜喜歡閱讀，一個古靈精怪說話犀利。四個人特質南轅北轍，讓他們一家在村子裡的生活總是笑料不斷。然而，今年一月，小露脖子上突然出現的硬塊，將這個家捲入了突如其來的風暴裡，而且，暫時還看不到撥雲見日的那天。
每個人都面臨了巨大的心理衝擊。細膩感性的爸爸擔心到無法吃睡；敏感慧黠的妹妹，看著姐姐的瞬間落髮，陌生到無法直視，甚至害怕；而體貼善良的小露，則一邊撐著化療的辛苦，一邊自責帶給身邊的人困擾，不停道歉……困境裡，每個成員的特質都被放大，情緒更總是在臨界點，他們該如何相互扶持安然度過？《不完美的11歲》這是他們一家人的故事，更是所有家庭都可能面臨的困境與縮影。（編按）
文／村子裡的凱莉哥
媽媽這個角色在整個家庭裡扮演的位置真的太重要，會影響整個家庭每個人的性格，在經過這次小露生病後我更加確定，只有我好，你們才會更好。
一直以來的日常生活我都很做自己，去美髮院、去運動、和朋友喝咖啡、去公司上班等等，每天送孩子上學後我就覺得自己好像恢復單身，做自己喜歡的事情，等她們放學後我再做回媽媽的身分。小露住院的前幾週我也很不能接受，住院期間我每天蓬頭垢面、憂愁滿面，夜深人靜就是眼淚鼻涕掛在臉上，白天眼睛腫到很像半夜去打架，在醫院裡懶得打扮、懶得化妝，整個人狼狽到一看不是生病就是陪病的人。
直到有天搭電梯，看到鏡子裡的自己，我都快要不認得自己了，我怎麼可以把自己過得這樣悲慘？日子已經慘了，還要把自己的生活跟著一起慘？
生病治療是事實，生活是未知的變數，如果因為無法改變的事實，而把自己的生活也過得這麼痛苦，那治療的日子不就會更加辛苦？這段期間我只記得鼓勵小露，卻忘了自己以前的樣子，面對這樣的辛苦我不是更應該活得精神奕奕，才能陪著小露一起走過最辛苦的時刻。
在住院的日子，每天醒來一樣化妝，讓自己看起來精神好，不能去健身房，我就把彈力帶帶到醫院，有空的時候就練一下核心。有次讓小露腳上套著彈力帶增加大腿肌耐力，她推著點滴架，腳又套著彈力帶走路，護理師一進門看到她的模樣大吼：「媽媽，妳這樣不行啦！她如果跌倒會很危險。」「喔！原來這樣會有危險喔！？」
偶爾小露午睡的時候，我就和朋友約在附近喝咖啡，也去醫院附近洗頭，在醫院視訊開會更是常態，我讓我的生活即使在醫院陪著小露也儘量正常，有次敲25 來醫院附近，小露以為爸爸來是要看住院的她，結果沒想到我跟25 約在外面的咖啡店喝咖啡，小露生氣的說：「妳真的很誇張欸。」
我希望不是一直提醒小露要正常過日子，而是自己也要過著正常的生活，這樣的改變之後，我發現自己心情愉快，而且小露心情也會跟著一起變好。下午出門和朋友喝咖啡，她會請我幫她帶本書或是小點心回來，她似乎也很享受即使在醫院，我們都還是正常的過著生活。
既然都要住院了，就要好好度過在醫院的生活。我常要小露想像醫院是飯店，還有專屬護理師和醫生，重點是健保房還免費，真的是很棒的福利。雖然有時候治療會不舒服，但是舒服的時候我們不要想著自己是病人，要想這是我們母女難得單獨小旅行這麼多天，一起珍惜這個以後會特別難忘的時候。
其實我不勇敢， 只是不得不勇敢。
作者介紹
凱莉哥
我是凱莉哥，在小露密集住院的日子，平時忙碌的生活因為陪著住院，把急促的腳步緩下來，我有更多的時間可以書寫、休息和陪伴。事事順心如意就不是人生，但是可以在不完美的時候努力把日子完美過好，那就足夠了。
小露
我是小露，今年11歲。
我平常最喜歡看書，爸爸媽媽都很愛我，也常常帶我跟妹妹去旅行，可是今年卻發生了很嚴重的疫情，又剛好我生病了。這本書是我和媽媽一起記錄的化療生活，希望大家不要覺得生病很可怕，好好面對才能戰勝疾病。
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