直面女兒罹癌！人氣網紅凱莉哥從中了悟：我好，你們才會更好

文／村子裡的凱莉哥

媽媽這個角色在整個家庭裡扮演的位置真的太重要，會影響整個家庭每個人的性格，在經過這次小露生病後我更加確定，只有我好，你們才會更好。

一直以來的日常生活我都很做自己，去美髮院、去運動、和朋友喝咖啡、去公司上班等等，每天送孩子上學後我就覺得自己好像恢復單身，做自己喜歡的事情，等她們放學後我再做回媽媽的身分。小露住院的前幾週我也很不能接受，住院期間我每天蓬頭垢面、憂愁滿面，夜深人靜就是眼淚鼻涕掛在臉上，白天眼睛腫到很像半夜去打架，在醫院裡懶得打扮、懶得化妝，整個人狼狽到一看不是生病就是陪病的人。

直到有天搭電梯，看到鏡子裡的自己，我都快要不認得自己了，我怎麼可以把自己過得這樣悲慘？日子已經慘了，還要把自己的生活跟著一起慘？

生病治療是事實，生活是未知的變數，如果因為無法改變的事實，而把自己的生活也過得這麼痛苦，那治療的日子不就會更加辛苦？這段期間我只記得鼓勵小露，卻忘了自己以前的樣子，面對這樣的辛苦我不是更應該活得精神奕奕，才能陪著小露一起走過最辛苦的時刻。

在醫院是我生活最規律的時候，早睡早起還有很多時間可以自主運動。（圖／摘自《不完美的11歲》書中）

每天晚上洗好澡，我都會敷面膜，輪到敷黑面膜時，護理師進來我只能一直背對，不然怕一轉頭就嚇到人家。（圖／摘自《不完美的11歲》書中）

在住院的日子，每天醒來一樣化妝，讓自己看起來精神好，不能去健身房，我就把彈力帶帶到醫院，有空的時候就練一下核心。有次讓小露腳上套著彈力帶增加大腿肌耐力，她推著點滴架，腳又套著彈力帶走路，護理師一進門看到她的模樣大吼：「媽媽，妳這樣不行啦！她如果跌倒會很危險。」「喔！原來這樣會有危險喔！？」

偶爾小露午睡的時候，我就和朋友約在附近喝咖啡，也去醫院附近洗頭，在醫院視訊開會更是常態，我讓我的生活即使在醫院陪著小露也儘量正常，有次敲25 來醫院附近，小露以為爸爸來是要看住院的她，結果沒想到我跟25 約在外面的咖啡店喝咖啡，小露生氣的說：「妳真的很誇張欸。」

我希望不是一直提醒小露要正常過日子，而是自己也要過著正常的生活，這樣的改變之後，我發現自己心情愉快，而且小露心情也會跟著一起變好。下午出門和朋友喝咖啡，她會請我幫她帶本書或是小點心回來，她似乎也很享受即使在醫院，我們都還是正常的過著生活。

既然都要住院了，就要好好度過在醫院的生活。我常要小露想像醫院是飯店，還有專屬護理師和醫生，重點是健保房還免費，真的是很棒的福利。雖然有時候治療會不舒服，但是舒服的時候我們不要想著自己是病人，要想這是我們母女難得單獨小旅行這麼多天，一起珍惜這個以後會特別難忘的時候。

其實我不勇敢， 只是不得不勇敢。

●本文摘自圓神出版之《不完美的11歲》。