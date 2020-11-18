深析天才IT大臣！詹宏志、林昶佐也力推的唐鳳之書

神奇的外星人：唐鳳的故事

文／詹宏志（台灣網路教父、網路家庭董事長）

二○一八年，我費盡心力把APEC（亞太經濟合作）的一個數位論壇活動辦到台灣來（了解台灣外交處境的朋友，就知道這件事得來不易）。我的神來之筆是把唐鳳安排到論壇當中，又讓她在每一場餐會坐在不同的桌次。果然唐鳳表現驚人，每個國家的代表都驚訝地問我：「Who is he？」或「Who is she？」當我得意洋洋回答說：「她是我們的數位部長。」所有外國代表都覺得我們台灣太酷了！

因為疫情的緣故，現在全世界都知道台灣太酷了，能用並敢用這麼一位神奇的天才數位大臣！這本書裡頭，我們會讀到更多唐鳳的獨特組合，她是政府高官，但她是個無政府主義者；她主持重要政務，但她用的全是NGO的方法；她是點石成金的電腦神童，但她只從事公益社會運動；她頭腦那麼犀利，她的用心卻是那麼溫柔……唐鳳太酷了，連帶也使台灣看起來很酷。

我知道她一定不是這個地球的人，雖然我認得她的父親、母親、舅舅、外婆，我仍然確知她是偶然來到地球（從事某種任務）的偽裝者。但同樣做為一個潛藏的偽裝者，我已經成功地使世人相信：一，我不是天才；二，我只是平凡的地球人；三、我不會控制別人的腦波。但以上三點唐鳳都沒能夠做到，我很替她擔心……。

唐鳳的故事 vs. 你的勇氣與位置

文／林昶佐（立法委員、閃靈樂團主唱）

唐鳳，因「口罩地圖」而成為日本眼中的天才IT大臣，是當前國際社會的台灣代名詞之一。在信奉台灣傳統體制教育者的眼中，她是「非典型」年輕人，卻代表台灣教育的多元與開放，更體現了台灣從「我」到「我們」的共好價值。≪唐鳳：我所看見的自由與未來≫這本書讓大家看見，一個非典型國家有能力孕育出一位非典型年輕人，這個成就能讓你對台灣人充滿興趣，對台灣充滿信心。

台灣當然還有許多需要改革與進步的面向，但也毋需悲觀，不少年輕人愛拿台灣與國際比較，總認為國外的月亮比較圓，比來比去就是看不見自己的好，常拿著放大鏡挑錯處。

台灣長期被排除在國際秩序之外，缺少和其他國家正常的互動，自己悶著頭做了很多努力，現在回頭一看，其實我們耕耘也有豐碩的成果，尤其是台灣這個「社群」培養了很多類似唐鳳的年輕人，只是我們過去沒有站在這個角度看台灣。過去看待如我、唐鳳、高嘉良這樣的年輕人，不是符合社會所期待的乖寶寶，按體制內的教育方式，不應該長出像我們這樣的年輕人，不是傳統體制教育想塑造出的樣板。

此時的台灣，走到了正面看待甚至期待非典型年輕人的階段，每個人都可從閱讀唐鳳的故事中尋找並獲得屬於自己的勇氣，進而找到自己的崗位。這本書能幫助讀者重新思考自身的定位，及如何面對下個世代進行各種更多元、更有勇氣的選擇，這些選擇能夠讓自身的能量帶動大家的進步，不只實踐自我，更是實踐群體的夢想。

《唐鳳：我所看待的自由與未來》一書在國際上呈現，是促使台灣變得更自信的時刻。透過閱讀來積累自身勇氣與找到位置，可讓此時的自信不只是因為疫情所激發的片斷式激情，而是台灣未來整體形象的延續。

●本文摘自 親子天下 11月4日出版 《唐鳳：我所看待的自由與未來》推薦序。