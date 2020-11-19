【職場現形記】吳德威／誰說台灣年輕人沒有衝勁？
文／吳德威（味全龍領隊、前阿里巴巴天貓台灣總經理、前雪豹科技董事長）
我在雪豹科技跟阿里巴巴的崗位上，跟許詮有兩次OVERLAP。真正共事跟認識這個年輕人，是二○一五年，他擔任雪豹科技BD經理的時候，給予他的任務，包含行動廣告、用戶獲取、內容變現、國際策略聯盟等，他總是能使命必達，甚至超前部署，贏得我以及其他公司高層一致信任跟好評，拿過大大小小的獎項。私底下我也很喜歡跟他哈啦，他總是有一種超乎年紀的幽默與視角，有的時候覺得這孩子真的比我還臭屁好笑，但確實是我職涯帶過最優秀的大男孩。
在我的管理生涯裡，我大致把人才分成S、A、B、C、D等種類，A屬於超越期待，產出高於要求；B是符合期待；C是低於期待但還可以改進培養；D是無法要求了，能力跟素質都不到，態度也不行。許詮屬於S級，我在一些分享座談的時候常常描繪S級的人才：有衝勁，規劃工作時同時也幫公司規劃戰略、幫自己規劃人生。這樣的人做事有立體感，節奏明快，舉一反十，而且生活規律，也就是說，S級人才生活管理也非常好，不論長輩關係、婚姻感情、人際社交、進修學習都安排得好好的，一步步往自己往目標邁進。我自己回想二十多歲的時候，也差得很遠。但這幾年創業，還真的認識若干像許詮一樣S級的年輕人，只是比例非常之少。去到中國，比例就會明顯提升，或許我在對岸遇到年輕人都已經是篩選過了才會進入我的圈圈，但這些年輕人就是極有狼性，有規劃有紀律到讓自己震驚和慚愧（比諸自己年輕時的傻樣、以及看看自己即將念大學的孩子）。
雖然書中分享了很多跨國求職以及職場的厚黑經驗，但許詮的衝勁不是急功近利的，他積極分享他的成就給同儕，這是更難的。因為他的盛情，我也投入他所創立的XChange 社團擔任導師多年。要知道我參加過無數白領社團或學生平台，裡面的領導者沽名釣譽者有、師心自用者有、不歡而散者有，常常我們這些老人在旁邊捏一把冷汗，覺得一群有為青年往往難以互相合作。但XChange 能經年累月的辦出高品質的活動，即使許詮不在台灣，這個組織仍然生生不息，造福非常多的年輕白領，我也感到與有榮焉，許詮對社會以及故鄉發展的情懷，不管從書中，或是活動裡，我都能真切的感受到。
最後，不得不提我跟許詮之間的介紹人，Serena Lin，也就是許夫人。Serena 在二○一四年先入職雪豹，是一個反應機敏、古靈精怪的女生，因為她的介紹，許詮才進來當了她的師弟，最後當了她的老公，我也很榮幸能替他們證婚。我曾經在二○一七年天下雜誌的一篇網路專欄裡，提到Serena的成就，因為台灣公司的舞台太小，選擇飄泊異鄉，但心心念念的總是回到台灣，貢獻自己的經驗，拉拔更年輕的一代。無論是許詮還是Serena，這本書完整了記錄了他們進擊的過程、旅外的生活、以及對未來的想望，值得一看。
●本文摘自 高寶國際書版集團 新書《別輸在只知道努力！任職三星、LINE、阿里巴巴頂尖公司，90後外商副總教你打破年薪天花板》推薦序。
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