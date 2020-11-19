【職場現形記】吳德威／誰說台灣年輕人沒有衝勁？

「語言」即是文化的表現。現代日本人平時不經意使用的話語中，其實蘊含了許多奇特有趣的歷史故事！像是常聽到的「笑門福來」，孰不知在江戶時代之前的日本，笑了反而可能會遭來殺身之禍......。 78則歷史冷知識剖析154個日文詞彙、慣用語的演化歷程，了解日本語的演化過程，達到真正的「言之有物」。

2020-11-13 09:10