【出版推薦】《真理的史詩》回顧2016年的美國總統大選（下）

文／吉兒．萊波爾（Jill Lepore）

彭博政治（Bloomberg Politics）作家薩莎．伊森伯格（Sasha Issenberg）擔任主持人，他呼籲大家冷靜。「讓我們談談另一個不那麼有爭議的主題：假新聞。」

競選期間，透過網路獲得新聞的選民一直讀到許多不真實的、純屬虛構的故事，其中一些是由俄羅斯宣傳人員撰寫的。俄羅斯總統弗拉基米爾．普丁（Vladmir Putin）不喜歡希拉蕊，川普則欽佩他。在川普執政的第一年，國會調查川普的競選活動是否與俄羅斯政府勾結，還有這種干預是否影響了選舉結果。但這種煽動黨派之爭並點燃種族和宗教仇恨的干預之舉，有其更大的目標，它旨在摧毀美國人對彼此及其政府制度的信任。

但無論如何，並非所有假新聞的作者都來自俄國。保羅．霍納（Paul Horner）是來自鳳凰城、有抱負的喜劇演員，他三十七歲，為了賺錢而寫了一篇支持川普的假新聞。他驚訝地發現，川普的工作人員，像萊萬多夫斯基，在社交媒體上轉發了他的故事。「他的競選總幹事貼出了我的故事，說一名抗議者實際上得到了三千五百美元。」霍納在接受華盛頓郵報採訪時說，「這是我編的。我在Craigslist上貼了一個假廣告。」霍納後來說他並不支持川普，「我寫的所有故事，都是為了讓分享的川普支持者看起來像白痴一樣。」（霍納在大選後不久就死了，可能因為吸毒過量。）

霍納可能對人們把他的惡作劇當作新聞轉發感到驚訝，但大量的轉發並不是由真人，而是機器人完成的。在大選前的幾個月裡，推特上有多達四千八百萬個假帳戶，這些機器人不斷地在推特上發送和轉發假新聞。在Facebook上，假新聞和真新聞一樣有可能被發布到的動態牆上。

在甘迺迪學院論壇上，主持人伊森伯格詢問Facebook全球傳播、行銷和公共政策副總裁艾略特．施拉格（Elliot Schrage）。

「你在什麼時候認知到假新聞存在的問題？」伊森伯格問道。

「在過去一年，我們作為新聞傳播機構的角色問題確實浮出檯面。」施拉格說。

國會隨後將對Facebook知道什麼、何時知道，以及為何不採取更多行動展開調查。馬克．祖克伯似乎正在探索有朝一日競選美國總統的可能性，他最初認為，Facebook在選舉中有扮演任何角色的說法很「瘋狂」。但在隨後的國會調查中，Facebook不甘不願地承認，一所與克里姆林宮有關的假資訊組織「網際網路研究機構」（Internet Research Agency）已經在Facebook上購買了煽動性的政治廣告，有超過一點二六億美國人看過。這個機構的目的是分裂美國人並干預選舉，後來又被發現，Facebook把超過八千七百萬用戶的私人數據，交給一家數據公司劍橋分析（Cambridge Analytica），這家公司後來被川普的競選團隊所延攬。

然而，施拉格對此卻隻字未提。Facebook是最近才開始思考是否應該把自己視為一個「新聞機構」。他解釋：「我認為可能是在過去的三或六個月裡。」而結果已經說明了這一點。施拉格是位專門從事收購和兼併的商務律師，幾乎沒有證據顯示他對新聞、報導、編輯、和編輯台上的判斷或公共利益有任何特別的理解。Facebook的演算法將某些乳房的照片歸類為色情內容，即便他們可能是合理正當的新聞報導。施拉格對此事不知如何回應，美聯社的凱薩琳．卡羅爾（Kathleen Carroll）插話進來，語帶譏諷。

「我能說新聞判斷比乳頭複雜得多嗎？」

施拉格縮回了自己椅子上。

在川普執政第二年開始時，司法部起訴與「網際網路研究機構」有關的十三名俄羅斯國民，指控他們「冒充美國人並製造虛假的美國人」，並「以干擾美國政治制度為目的」，使用「被竊取的美國人身分」來操作社交媒體帳號並發布訊息。此一戰略「包括支持當時總統候選人川普的競選……並侮辱希拉蕊」。他們還被指控破壞共和黨候選人克魯茲和盧比奧的競選活動，支持桑德斯和綠黨候選人吉爾．斯坦（Jill Stein）的競選，而且在Facebook和推特上，偽裝成「黑人的命也是命」與「美國穆斯林」的形式散播政治議，組織支持川普、反希拉蕊的集會，在#Trump2016（川普二○一六）、#TrumpTrain（川普列車）、#IWontProtectHillary（我不會保護希拉蕊）和#Hillary4Prison（希拉蕊坐牢）等標籤下發文。更多內幕報導接踵而至。

在選後的小組討論中，伊森伯格問《華盛頓郵報》的資深編輯馬丁．拜倫（Marty Baron），他是否考慮過不公布維基解密發表的民主黨全國委員會電子郵件。維基解密的創始人朱利安．阿桑奇（Julian Assange）是名澳洲的電腦工程師，他自稱風格行事是跟隨洩漏五角大廈文件的前蘭德公司分析師丹尼爾．埃爾斯伯格（Daniel Ellsberg），但是住在厄瓜多駐倫敦大使館的阿桑奇和埃爾斯伯格一點也不像。俄羅斯駭客侵入了民主黨全國委員會的伺服器，阿桑奇在維基解密上公布了被駭客攻擊而取得的電子郵件，而新聞媒體們決定引用另一個主權國家以駭客攻擊所取得的電子郵件，《華盛頓郵報》是其中之一。

拜倫通常十分冷靜，講起話來有如天啟，此時卻變得暴躁，而且迴避伊森伯格的問題，並且無關要旨地指出，《華盛頓郵報》毫不猶豫發布了電子郵件的內容，因為「希拉蕊競選團隊從未說過這些郵件是偽造的」。

伊森伯格問施拉格，為什麼Facebook在提高新聞在動態牆的權重前，沒有對新聞報導進行事實核查。施拉格談起了Facebook的「學習曲線」，但主要是在閃避問題。「Facebook在世界上有十八億用戶，生活在不同的國家，使用不同的語言，我不知道聘請編輯是否是個明智的策略。」

書名：《真理的史詩》作者：吉兒．萊波爾（Jill Lepore）出版社：馬可孛羅／城邦文化出版時間：2020年10月04日

他說。正如國會聽證會後來所證實的那樣，Facebook幾乎沒有任何策略，無論是明智的還是不明智的，除了最大化它的用戶數量和這些人在Facebook上花費的時間。

「新聞判斷在哪裡？」觀眾中有人喊道，他把問題丟給所有與談人。

佐克聳了聳肩。「說到底，這取決於觀眾。」觀眾報以失望的嘆息。

卡羅爾長期以來在新聞界表現出色，她也擔任普利茲基金會的董事。她在結論中說：「我知道，有些組織、有些記者或觀察人士認為，媒體應該閉關自省。」她說：「我認為那是胡扯。」晚會結束時，無論是競選陣營、有線電視新聞、社交媒體和通訊社，沒有人對任何事情表示了哪怕是一絲的後悔。

這次選舉幾乎把這個國家撕裂成兩半。它激起了恐懼，煽動了仇恨，播下了世界對美國領導地位的懷疑，播下了對民主未來的懷疑。但反省懊悔與亡羊補牢，都只能留待來日。

●本文摘自 馬可孛羅／城邦文化 出版 《真理的史詩：從創建殖民地到獨立戰爭，從解放黑奴到民粹雲起，一段歷經五百年驗證、淬鍊的美國全史（三冊套書不分售）》。