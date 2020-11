【出版推薦】《真理的史詩》回顧2016年的美國總統大選（中）

文/吉兒.萊波爾(Jill Lepore)

二○一五年八月,第一次共和黨辯論的隔天,新聞網站「石板」(Slate)發表了一篇專欄文章,名為「川普是否真的贏得辯論?如何理解那些說『是』的即時民意調查」。但與此同時,石板進行了自己的即時民意調查:「共和黨的第一場總統辯論已經結束,專家和政客們會喋喋不休地談論這對每個候選人的競選意味著什麼。誰勝利了?誰在苦苦掙扎?誰乘著這場辯論氣勢,走向選舉勝利的榮耀?誰又注定要失敗?」他們做出了蓋洛普在一九三○年代所做的同樣的民粹主義承諾。「電視上的名嘴不會決定這次選舉,」石板的民調專家(其頭銜是「互動編輯」)承諾,「美國人民才會。」

每個主要民調組織對二○一六年大選的預測都錯了,他們預計希拉蕊將獲勝。這是場勢均力敵的比賽。希拉蕊贏得了普選,但川普在選舉人團中獲勝。甘迺迪學院的選後匯報,是最早一場開始思索這到底怎麼一回事的活動。

在共和黨競選總幹事完成盤點後,民主黨人發表了談話。「很多人都不記得,希拉蕊在職業生涯的後期階段才參加了選舉政治。」希拉蕊的競選總幹事羅比.穆克(Robby Mook)表示,「她是從兒童保護基金起步的。」對於這位美國人太過熟悉的候選人,希拉蕊的競選過程沒能再提供太多新的認識。穆克顯然也沒有什麼可補充的。桑德斯的總幹事看來顯得疲憊。他搖了搖頭說:「我們差點就贏了。」

整體來說,對於希拉蕊之敗選,有個更明顯的解釋,但還是沒有人明白說出來。歐巴馬未能培養出新一代的政治人才。民主黨全國委員會認為希拉蕊的提名,甚至她的勝利都是別無選擇的,因此壓制了競爭。希拉蕊把時間花在向東西兩岸有錢的自由派的募款,從好萊塢一直到漢普頓(Hamptons),卻並未在搖擺州競選,而且幾乎不願意與藍領白人選民交談。在川普獲得提名後,希拉蕊除了點名批評他的性格缺陷外,沒有採取太多因應措施,即使川普最直言不諱的支持者早就說了,這樣的批評是徒勞無功的。

希拉蕊的競選團隊認為,川普的政治生涯在一捲錄音帶洩漏出來時就已經結束。在這段錄音中,他說,接近女性最好的方式是「抓住她們的下體」。但這並未阻止保守的基督徒支持他。「儘管媒體試圖將川普的個性描繪成一種個人崇拜,但諷刺的是,選民並不在意的,就是他的個性,」安.庫爾特在《我們相信川普》(In Trump We Trust)中寫道。這本書與她過去的作品一樣,是為選舉而匆匆寫下的論戰文字,而且顯然對證據沒有一絲遙遠的興趣:「我太忙了,沒時間寫注腳。」庫爾特正確地預測到了,川普支持者根本不在乎那些對他墮落和欺騙的指控。「沒有什麼事情是川普做了不會被原諒的,」她寫道,「除了改變他的移民政策。」

二○一六年三月,美國保守主義大姊頭菲利絲.施拉夫利在聖路易的一次集會上,為川普提供了他最早、也是最重要的一次公開支持。她九十一歲了,聲音顫抖,但她的力量絲毫未減。她穿著粉紅色的西裝外套,金髮蓬鬆,如同過去一樣完美無瑕。她告訴群眾,川普是一個「真正的保守派」。對施拉夫利來說,川普代表了她所領導運動的高潮,這場運動為期良久,從一九五○年代的反共主義運動開始,到一九六○年代的高華德競選,一九七○年代的反對平等權利修正案運動,到一九八○年代的雷根革命。自九一一以來,施拉夫利一直在呼籲中止移民,並在邊境建圍牆。川普呼籲建造一堵圍牆,贏得了她的忠誠。「川普是那個讓移民問題浮上檯面的人,它真的是個大問題,」施拉夫利說,「因為歐巴馬希望改變我們國家的性格。」

那年夏天,施拉夫利參加了共和黨全國代表大會,以慶祝川普歷史性的提名。她坐在輪椅上,看起來很虛弱,臉色蒼白,但她說話時還是帶著那標誌性的決心。她說她想要因為「展示了草根階層能夠奮起反抗,擊敗當權派」而被記住,「因為這就是我們針對平等權利修正案的所作所為,也是我們投給川普的原因。」幾週後,二○一六年九月五日,施拉夫利去世。她去世後的第二天,她對川普的支持,以《保守派支持川普的理由》(The Conservative Case for Trump)發了出來,她呼籲保守的基督徒基於川普在移民和墮胎問題上的立場支持他。她寫道:「基督教在全世界都受到了攻擊,最引人注目的是來自伊斯蘭主義者的攻擊,但在國內也有對宗教自由的攻擊。」

大選前幾週,川普在施拉夫利葬禮上致開幕詞,葬禮在聖路易的一座哥德式主教座堂舉行。「對菲利絲來說,美國永遠擺在第一。」站在祭壇的川普說道。他舉起一根手指,彷彿在發誓:「我們永遠永遠不會讓妳失望。」選舉日當天,有百分之五十二的天主教徒和百分之八十一的福音派人士投給了川普,至少出口民調是如此顯示。

對於這位曾經反對平等權利修正案的女性,川普當選,標誌著最後和長遠的勝利。然而抱持不同意見的保守派基督徒認為,這也標誌著基督教保守主義的終結。「雖然川普在天主教徒和福音派的大力支持下贏得了總統職位,但是以為像川普那樣粗俗不堪、凶狠好鬥、道德敗壞的人,將成為恢復基督徒道德和社會團結的化身,那根本超乎妄想,」羅德.德萊埃爾在選舉結束後寫道,「他不是美國文化衰落問題的解方,而是它的症狀。」

書名:《真理的史詩》作者:吉兒.萊波爾(Jill Lepore)出版社:馬可孛羅/城邦文化出版時間:2020年10月04日

德萊埃爾呼籲基督徒參與「數位禁食作為一種苦行。」其他不支持川普的保守派人士正在努力解決右翼攻擊傳統權威和知識來源的影響,尤其是媒體。「我們已經成功地說服我們的觀眾忽視任何來自主流媒體的資訊,或者對其大打折扣。」大選過後,前保守派電台主持人查理.賽克斯(Charlie Sykes)在《右派如何失去理智》(How the Right Lost Its Mind)一書中寫道,這本書可謂是個叛教的舉動。

左派將責任推到別處。希拉蕊指責聯邦調查局,並將失敗主因歸咎於她的電子郵件醜聞,儘管她和她的支持者也指責桑德斯讓民主黨分裂。在甘迺迪學院選舉後的會議上,希拉蕊競選團隊和主流媒體都沒有準備好思考他們在選舉中的角色。晚餐後,在一場關於媒體在選舉中角色的討論上,美國有線電視新聞網主席傑夫.佐克(Jeff Zucker)反駁了所有新聞網在報導中可能犯錯的暗示,例如他們給予川普大量的曝光時間,包括他們等待候選人出現前,用長鏡頭轉播空蕩蕩的舞台。「無意冒犯,但坦白說,我認為這是胡說八道,」佐克談到這些抱怨時表示,「川普經常出現在有線電視新聞網,那是因為我們要採訪他,而他都同意。我們不斷要求其他候選人受訪,他們卻拒絕。」

「你拍著空蕩蕩的講台!」觀眾群中有人喊道。

佐克沒有讓步:「川普被要求上節目受訪,他接受了,而且回答了問題。這些其他候選人被要求……」

「這不是事實!」另一位競選總幹事喊道。

佐克說:「我知道大家情緒都很滿……」

