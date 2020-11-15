【出版推薦】《真理的史詩》回顧2016年的美國總統大選（上）

文／吉兒．萊波爾（Jill Lepore）

二○一六年的選舉是技術性破壞的產物：競選期間最重要的政治溝通形式是川普的推特帳戶。它涉及新聞界的危機：它的證據和問責標準受到匿名消息來源和爆料挑戰，其中一些後來證明屬於俄羅斯政府發動的政治干預宣傳行動，被稱為巨魔工廠（troll factories）。這次選舉從美國政治的深處，挖掘出舊恨的惡臭殘渣。它揭示中產階級逐漸萎縮的可怕後果，顯示婦女在憲法上不平等的地位對於共和國政治穩定的代價。它標誌著保守派基督教聯盟的終結。它揭露了兩個主要政黨的空洞。

十七名候選人角逐共和黨提名。在匯報中，競選總幹事談論了他們的候選人和競選活動，就像騎手談論馬匹以及賽道上的狀況一樣。佛羅里達州參議員馬可．盧比歐（Marco Rubio）的總幹事說：「我們的策略是埋頭苦幹。」威斯康辛州州長史考特．沃克（Scott Walker）的總幹事說：「這條道路將是漫長的比賽。」泰德．克魯茲（Ted Cruz）的總幹事談到了他的賽道。川普的前任競選總幹事、有線電視新聞網分析師科里．萊萬多夫斯基（Corey Lewandowski）說話的時間最長。他的馬最好、最漂亮、速度最快，並且是「總統選舉史上最不按牌理的比賽」。他講了一個故事，可能是杜撰的，說的是二○一二年米特．羅姆尼坐豪華轎車到處去參加競選活動，但在最後一刻，他會跳上了一輛雪佛蘭。但川普不同。川普坐著他的噴氣飛機到處跑。「我們的目標是確保我們以民粹主義者的身分競選，是靠我們的財富選舉，而不迴避這個議題，並在社交媒體上使用與眾不同的手法，壟斷媒體的關注，」萊萬多夫斯基得意地說道，「我們知道，當川普發出一條推文時，福斯新聞就會直播。」群眾組織過時了，他說。報紙和報紙廣告呢？已經無關緊要了，他說。「川普靠電視台買到報紙曝光。」他說。川普沒有在任何一個賽道上。川普是乘坐飛機賽跑。

美國威斯康辛州州長渥克（Scott Walker）。記者張加／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

南卡羅來納州參議員林賽．格雷姆（Lindsey Graham）的總幹事指出，福斯新聞決定使用民調決定誰可以參加黃金時段辯論會，也決定每個人所占的位子，以及曝光時間。在二○一六年的選舉中，民調所引發的醜聞，可比當年「杜威擊敗了杜魯門」事件。但這場醜聞，內行人早就預見了。在二○一二年的總統大選期間，有一千兩百家民意調查組織進行了三萬七千次民意調查，撥打了超過三十億通電話。但大多數美國人拒絕回應，比例超過百分之九十。米特．羅姆尼的民意調查者，到了選舉當天早上還認為羅姆尼會贏。二○一三年的研究（一項民調），四分之三的美國人不信任民意調查。但十個人中大概有九個，對於民調如此不信任，以至於拒絕回答。這意味著民調結果根本沒有任何意義。

「選舉民調已接近危機狀態。」美國民意研究協會前任主席在二○一六年大選前幾個月寫道。當一九三○年代喬治．蓋洛普創立民意測驗這一行時，回應率（回答民意測驗者的人數在被詢問者中所占的百分比）遠遠超過九十。到一九八○年代，這一比例已降至百分之六十左右。到二○一六年大選時，回應率已降至個位數。一次又一次，預測失敗了。二○一五年，民調沒能預測班傑明．納坦雅胡（Benjamin Natanyahu）在以色列的勝利，沒能預測工黨在英國的失利，也沒能預測希臘的公投結果。二○一六年，民調沒能預測英國脫歐的投票結果。

民意調查愈來愈不可靠。但愈是如此，新聞界和政黨卻愈是依賴民調，這使得它們自身的可信性隨之降低。二○一五年，福斯新聞宣布，在初選時節，共和黨候選人要參加首次黃金時段辯論，必須「在最近的五次全國民意調查中平均排名前十名」，候選人能否進入辯論階段將由其投票數決定，候選人在舞台上的位子也將取決於他們的民調數字。（民意測驗以前曾被用來將第三方候選人排除在辯論之外，這種做法導致大量向聯邦選舉委員會提出的申訴。但未曾用在主要政黨候選人之上。）共和黨全國委員會沒有反對，但這項決定讓素有信譽的民調組織感到不安。馬里斯特輿論研究所（Marist Institute for Public Opinion）稱福斯新聞的計畫是「誤用民調」。皮尤調查研究主任史考特．基特（Scott Keeter）說：「我只是不認為，對於這種重大的辯論應該交由民意調查來決定。」皮尤、蓋洛普和華爾街日報／美國國家廣播民意調查機構拒絕參與。

書名：《真理的史詩》作者：吉兒．萊波爾（Jill Lepore）出版社：馬可孛羅／城邦文化出版時間：2020年10月04日

民調讓川普參加共和黨辯論，民調將他放到舞台中央，民調宣布他獲勝。第一次辯論過後，川普團隊在其網站上發布的一篇新聞：「川普在《時代》雜誌的民調一枝獨秀。」這指的是《時代》雜誌報導，有百分之四十七的受訪者表示，他們認為川普贏得辯論會。《時代》雜誌的「民意調查」由PlayBuzz進行，PlayBuzz是一個病毒式內容提供商，它將「測驗、民意調查、列表和其他有趣的格式」嵌入到網站上，以吸引流量。PlayBuzz在其自願性加入的網路民調中，收集了來自七萬名《時代》雜誌網站訪問者的「投票」。《時代》雜誌貼出以下警告：「這項民意調查的結果並不科學。」不這麼有名望的網站，則根本不在乎這種免責聲明。

有人試圖引起人們注意民調的弱點，或者嘗試區分不同民調，但這些工作既沒成功的，本身也是意興闌珊。《紐約時報》刊登了一則名為「總統民調：如何避免被愚弄」的報導。民調推動了民調。好的民調推動民調，壞的民調也推動民調，當壞的民調推動好的民調時，他們也沒那麼好了。然後，即使新聞媒體警告他們的讀者、聽眾或觀眾有關民調的問題，他們還是繼續讓問題惡化。

●本文摘自 馬可孛羅／城邦文化 出版 《真理的史詩：從創建殖民地到獨立戰爭，從解放黑奴到民粹雲起，一段歷經五百年驗證、淬鍊的美國全史（三冊套書不分售）》。