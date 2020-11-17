「相聲瓦舍」馮翊綱 戲劇藝術就是語言的藝術：《謊然大誤》新書分享會

生命中，總有個人再深愛，最後也只能擺在心底，而影視暢銷作家肆一的新書《你在左邊放了一句再見【日落巴黎‧ 雋永版】》正是寫給深深在乎過一個人的你。 這是一本巴黎系戀愛小說、也是療癒系散步文學。人啊，總

2020-11-11 11:11