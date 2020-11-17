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「相聲瓦舍」馮翊綱 戲劇藝術就是語言的藝術：《謊然大誤》新書分享會

聯合新聞網 / 聯經出版
「相聲瓦舍」馮翊綱（圖／馮翊綱提供）
「相聲瓦舍」馮翊綱（圖／馮翊綱提供）

戲劇藝術就是語言的藝術

是該穿透謊言？

還是沉迷下去？

書名：《謊然大誤》 作者：馮翊綱出版社：聯經出版 出版時間：2020年10月5日
書名：《謊然大誤》
作者：馮翊綱
出版社：聯經出版
出版時間：2020年10月5日

文／聯經出版編輯部

相聲瓦舍馮翊綱最新作品

榮獲臺灣文學獎「劇本創作金典獎」

評審評語：「帶有奇幻色彩的三段愛情故事，文中文、戲中戲的佈局，建構多重敘述和寓言的層次，觸及美學想像。行雲流水的台詞，增加閱讀樂趣。」

收錄相聲瓦舍新作〈雞都下蛋了〉和〈謊然大誤〉原創劇本。

《謊然大誤》新書分享會將於11/27（五）晚間8點在信義誠品舉行，歡迎各位喜歡「相聲瓦舍」的朋友，免費前往參加！


《謊然大誤》新書分享會

時間｜11/27（五） 20:00-21:30

地點｜誠品信義店 3F閱讀者書房

主講｜馮翊綱

活動方式｜免費入場（現場座位有限，建議讀者提早前往）

更多活動資訊｜https://fb.me/e/1BIOQyGWL



相聲瓦舍 誠品 馮翊綱 聯經出版 閱讀風向球

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