「相聲瓦舍」馮翊綱 戲劇藝術就是語言的藝術：《謊然大誤》新書分享會
戲劇藝術就是語言的藝術
是該穿透謊言？
還是沉迷下去？
文／聯經出版編輯部
榮獲臺灣文學獎「劇本創作金典獎」
評審評語：「帶有奇幻色彩的三段愛情故事，文中文、戲中戲的佈局，建構多重敘述和寓言的層次，觸及美學想像。行雲流水的台詞，增加閱讀樂趣。」
收錄相聲瓦舍新作〈雞都下蛋了〉和〈謊然大誤〉原創劇本。
《謊然大誤》新書分享會將於11/27（五）晚間8點在信義誠品舉行，歡迎各位喜歡「相聲瓦舍」的朋友，免費前往參加！
《謊然大誤》新書分享會
時間｜11/27（五） 20:00-21:30
地點｜誠品信義店 3F閱讀者書房
主講｜馮翊綱
活動方式｜免費入場（現場座位有限，建議讀者提早前往）
更多活動資訊｜https://fb.me/e/1BIOQyGWL
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言