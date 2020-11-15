快訊

做1年領26個月！台積電調薪20％羨煞人 內行人曝心聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【報導與作家】陳宛茜／台下的人生

聯合新聞網 / 讀.書.人
（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

作家的故事是大時代冷暖悲歡的故事，更是映照我們這一代人的故事。

陳宛茜，主跑建築與出版的聯合報資深記者，出版新書《我們不在咖啡館》梭織長達60年的臺灣藝文風雲及文化江湖，書中那些人與事，曾譜出豐饒的文藝春秋，她用第一手的近身觀察、第一線的深度採訪，在理性的報導與感性的筆觸之間，為我們挽住時光，更為「他們和他們的時代」留下記錄。（編按）

台下的人生

文／陳宛茜

　　剛任職記者時，在報上開了一個專欄「作家書房」，每週採訪一個作家，在他/她的書房裡。那時只要有機會出國，我總是會在當地找作家拜訪，到過香港、上海北京、南陽、倫敦、紐約等地，採訪了幾百個作家。

　　因為要跟時間賽跑，我選的多數是資深作家或藝術家。那正是新舊世代交替的時刻──網路作家崛起，曾叱吒風雲的明星作家逐步從舞台退下；影音勢力進攻紙本世界，在我成長時代被視為明星的作家，逐漸黯淡成為一個不再閃亮的頭銜。

　　那時我看到的，多半是走到台下的作家，遲暮的美人或白頭的英雄。沒有了聚光燈，英雄和美人恢復了凡人的模樣，展露曾經奼紫嫣紅開過後，真實的人生。

　　我們這一代，成長於解嚴後的出版黃金時代，作家是一個耀眼的夢幻行業。受到廣告和電視電影的影響，我總以為作家的書桌應該位於咖啡館之中，生活中沒有柴米油鹽，寫作是一件多麼唯美浪漫的事。當我走進這些作家的書房，卻發現他們根本沒有機會走進咖啡館。許多人的前半生在戰火離亂中度過；許多人的書桌立於戰場上、陋室內，在倉皇的流浪旅途之中，或是在多年以後對家鄉的渴望之中。

　　作家羅蘭曾說：「淒厲的災難震撼一時，平靜的災難震撼永遠。」在許多前輩作家的書房之中，我確實可以感到這種「平靜的災難」的震撼性力量。這些力量沉澱在我們的文學之中，永遠地成為華文世界心靈文明中的一部分。

　　書房其實是一個神祕的空間，像一個隧道，一旦開啟了，訪客就可以慢慢走進作家的心靈世界。在這樣私密的空間裡，作家更容易敞開心房訴說平常不輕易訴說的故事；而當人生走到了這個階段，書房往往濃縮了作家一生的故事，像一本書的最後一章。

　　許多作家我只見過一次。他們對我來說像個謎，只能透過閱讀他們的文字，用一生的時間，逐漸解開這個謎。

書名：《我們不在咖啡館》作者：陳宛茜 出版社：讀書共和國／遠足文化出版時間：2020年11月4日
書名：《我們不在咖啡館》
作者：陳宛茜
出版社：讀書共和國／遠足文化
出版時間：2020年11月4日

　　一旦打開了書房，不少作家和我從此展開不再浮泛的交往。隨著歲月的沉澱和年齡的累積，我看待他們的角度也隨之轉變，這時落筆的故事，已經跟我最初的報導截然不同，長出了全新的生命。很多時候，報導者筆下的別人的人生，其實折射了自己的人生。

　　我也採訪了不少新世代作家。然而對於新一代的創作者，我覺得距離不夠、時間不夠，暫時沒有足夠的能力描述，因此篇幅有限。

　　有一段時間，我頻繁來到畫家奚淞家中，協助記錄他和摯友白先勇的對談。某次兩人完成深刻的對談後，奚淞轉過頭對我說：「我們這一代的故事，要等你說下去了。」

　　人的一輩子，如果能恰如其分地當個說故事的人，把上一代的故事傳給下一代，應當是一件非常幸福的事。

●本文摘自　讀書共和國／遠足文化 於11月4日出版的新書《我們不在咖啡館：作家的故事，第一手臺灣藝文觀察報導》自序。


咖啡館 北京 上海 白先勇 讀書共和國 閱讀風向球

相關新聞

【報導與作家】陳宛茜／台下的人生

作家的故事是大時代冷暖悲歡的故事，更是映照我們這一代人的故事。 陳宛茜，主跑建築與出版的聯合報資深記者，出版新書《我們不在咖啡館》梭織長達60年的臺灣藝文風雲及文化江湖，書中那些人與事，曾譜出豐饒的

誰說笑門福必來？日本江戶時代之前笑了，恐引殺身之禍！

「語言」即是文化的表現。現代日本人平時不經意使用的話語中，其實蘊含了許多奇特有趣的歷史故事！像是常聽到的「笑門福來」，孰不知在江戶時代之前的日本，笑了反而可能會遭來殺身之禍......。 78則歷史冷知識剖析154個日文詞彙、慣用語的演化歷程，了解日本語的演化過程，達到真正的「言之有物」。

駱玉明／就算天地不仁，還是要自己決定「生」的意義

《人生逍遙遊：老莊教我們的自在生命哲學》復旦大學最受學生歡迎的中文系教授，趣談老莊哲學義理之入門讀本長銷近30年的哲學隨談，豆瓣4.4星高分評價學習老莊思維的生命哲學，在紛亂變動的現代社會，回頭從「無」思考，以靜制動，喚醒心中平靜的自我，以堅定如磐石的狀態迎接生命時刻的無常。

【出版推薦】《真理的史詩》回顧2016年的美國總統大選（上）

選舉幾乎把這個國家撕裂成兩半。它激起了恐懼，煽動了仇恨，播下了世界對美國領導地位的懷疑，播下了對民主未來的懷疑。但反省懊悔與亡羊補牢，都只能留待來日。

吃炸雞也能悟哲學？一次搞懂12堂哲學美食思辨課

文／吳秀珉 偶爾也會發生以下這種情況。嗯，不是有那種日子嗎？就是特別想吃某樣料理的日子。那種日子幾乎百分之九十九的機率會發生在我減肥的時候。而且那項「特別的」料理很多時候多半是炸雞。每當遇到這種日子

【出版快訊】她是臺灣雕塑大師楊英風之女，也是放下一切堅持出家的比丘尼

她是臺灣雕塑大師楊英風的三女兒，也是放下一切堅持出家的比丘尼。 從在家到出家，她掘地深耕，將藝術的因子與佛教結合！ 她更打破教派隔離，以傳道為修行，試圖改變傳統，讓佛教寺院的經營與管理現代化！

【疫中風景】蔡詩萍／他想著想著，態度便從容起來了

文／蔡詩萍 朋友來看他。 送了一副字。 把最近他的書，書名串起來，集成一副對聯。 很老派的文風，卻很溫暖。 而且他來的時候，還戴著口罩，一路走來，淡淡三月天，微微發熱。 我請他在附近一家文

【心之所嚮】肆一／傷心只是個過程，而不會是你的結局

生命中，總有個人再深愛，最後也只能擺在心底，而影視暢銷作家肆一的新書《你在左邊放了一句再見【日落巴黎‧ 雋永版】》正是寫給深深在乎過一個人的你。 這是一本巴黎系戀愛小說、也是療癒系散步文學。人啊，總

數學不數學！武俠小說教你用牙籤，變身神算子！

「數學不是數字的科技，是生活的科技」，美國數學家Keith Devlin這麼說。過往求學的過程中，不少人總是在質疑「數學有什麼用」，其實，數學不只是科技應用的計算工具，更是人類思考邏輯訓練的過程，它並非顯而易見，可是在生活中無所不在。李開周的《誰說不能從武俠學數學》打破數學的框架，不再只是考場上的科目，透過武俠小說的片段，帶大家走進不一樣的數學世界！

未離開機場，卻抵達一生中曾走過最遠的地方──《C30登機門的心靈旅程》

《C30登機門的心靈旅程》的作者馬修．莫克理奇，是一位年輕的企業家和知名博客，擁有許多聽眾，年輕時更曾是德國頗受歡迎男孩團體「Part Six」的一員。但他卻在極為年輕就感受到極大的成就恐懼。然而，恰恰是這樣的恐懼迫使他決定邀請讀者來到C30登機門前。在這裡，無論你面對的是事業、度假還是夢想，都會受到影響，重新決定你生命中所有重要事物的順序⋯⋯

【詩情話意】劉定騫／時間的手術

都說「三十而立」，我們總是想像大人的模樣，以為到了三十歲，凡事就可以......，或者應該要可以理直氣壯、從容不迫。三十彷彿一種決定性的制約，三十前後就應該如何如何，讓人止不住感到焦躁。 劉定騫曾

【與龍應台面對面】原來生命是一種彼此的指認──《大武山下》台北場側記

原來生命是一種彼此的指認，指認出另一個美麗的平行世界存在著，如同寫作，也如同寫小說。龍應台說，如果你是一個寫作者，就會想要以文字帶著讀者回到那個現場，那個平行世界互相指認的當下，讓讀者自己去看見、去認得、去感受。

熱門新聞

【婆媳之間】思微兒／婆婆管太多，媳婦煩不完

【子女心情】陳雯莉／不願開心起來的母親

【童言童語】林小混／老二與指甲油

【生活進行式】黑幼龍／親和力與笑容

【追憶似水年華 2000年代之8】羅毓嘉／我總是不願意回想二十一世紀的第一個十年

【報時光】林太崴／傾聽風月

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。