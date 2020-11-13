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誰說笑門福必來？日本江戶時代之前笑了，恐引殺身之禍！

聯合新聞網 / 日月文化
（圖／取自EZ叢書館／日月文化 出版新書《日本語演化論》）
（圖／取自EZ叢書館／日月文化 出版新書《日本語演化論》）

「語言」即是文化的表現。現代日本人平時不經意使用的話語中，其實蘊含了許多奇特有趣的歷史故事！像是常聽到的「笑門福來」，孰不知在江戶時代之前的日本，笑了反而可能會遭來殺身之禍......。

《日本語演化論》78則歷史冷知識剖析154個日文詞彙、慣用語的演化歷程，了解日本語的演化過程，達到真正的「言之有物」。(編按)

文／古川愛哲 (Aitetsu Furukawa)

誰說笑門福必來？ 室町時代的語源小故事

近來的年輕人，為了要「受歡迎」，老是想惹人發笑。電視上的藝人或一些不認識的閒雜人等，也是一整天笑個不停，幾乎讓人感到傻眼。雖說「笑門來福」，但這是江戶時代商家帶起來的風潮，在這之前「被笑」可是一件令人「厭惡」的事。

特別是室町時代的應仁、文明年間，只要露出笑容，絕對會被討厭；而且這也是為什麼提到「嫌(きら)われた」（被討厭）的語源時，會讓人背脊發涼。

據說「嫌(きら)う」（討厭）這個詞是從「斬(き)り合(あ)う」（互砍）轉化而來。在室町時代，「只要看某人不順眼，就把這個討厭的人殺掉」的行為，是再自然不過的事了。因為當時不僅是武士，就連僧侶、商人、農民也有強烈的榮譽心，因此當時的人極度厭惡被人笑。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

應永三十一年（1424）六月，許多人為了參加祭典而來到奈良。在人潮中，有個從鄉下來湊熱鬧的人，因為喝得太醉而做出令人發笑的事，恰巧看見這幕的遊女就笑了出來，而這個遊女只不過笑了一下，鄉巴佬就惱羞成怒地抽出腰間小刀，邊耍弄著小刀，邊闖進了青樓娼館，一看到笑他的遊女，就一刀殺死了她；鄉巴佬就這樣變身為殺人魔，也殺死了青樓娼館的老闆娘，最後鄉巴佬從容不迫地切腹自殺了。

現在來看會覺得這真是荒誕不經的事情，但當時並不認為鄉巴佬的行為奇怪弔詭，反而覺得「千錯萬錯，都是在譏笑他人的人的錯」。這個故事還沒結束，遭嘲笑的鄉巴佬的鄰居還持刀闖進奈良城裡，和城民發生了激烈衝突，雙方都出現死者；這起衝突事件正好符合了「嫌う」的語源——「斬(き)り合(あ)う」（互砍）的意思。

想當然爾，就算笑人的人是小孩子，也不例外。文安元年（1444）五月一日，一群孩子淘氣地和走在京城道路上的人們打打鬧鬧。其中一位隨從輕打其中一個胡鬧的孩子的頭，看起來真是讓人莞爾一笑的光景啊。

就在此時，隊伍後方衝出一個武士，拔刀砍了小孩，而且還砍了三大刀，被砍的八歲小孩全身是血倒地時，還說著：

「要是我拿著菖蒲刀，才不會輸給你咧……」

再四天就是五月五日端午節，那是配戴菖蒲莖做成的玩具刀的日子。那晚，孩子嚥下最後一口氣。

書名：《日本語演化論》作者：古川愛哲 (Aitetsu Furukawa) 譯者：吳羽柔 出版社：EZ叢書館／日月文化 出版時間：2020年11月5日
書名：《日本語演化論》
作者：古川愛哲 (Aitetsu Furukawa)
譯者：吳羽柔
出版社：EZ叢書館／日月文化
出版時間：2020年11月5日

日文的「笑う」、「嫌う」的語源裡，隱藏著一個時代的悲劇。

在這樣的時代氛圍之下，最終暴發了「天下亂如麻」的應仁、文明之亂，進入了衝突更為激烈的戰國時代。

「笑(わら)う」的語源來自「割(わ)る」(裂開)，表示分開雙唇露出笑容；因此武士的教誨裡，有「男人別露出牙齒」的「禁笑誡」。一直到江戶時代中期，還認為被笑是最大的恥辱。豪傑們的「高聲大笑」是因為他們在互砍中戰無不勝，而大多數害怕互砍的人都是忍著不笑。

現代日本的女性，笑時也會用手遮口。西方人對這個動作沒有什麼好評價，認為「好像在說謊遮掩著什麼」，其實她們遮掩的是自己張開的嘴。

西方人大概想也想不到，日本女性的這個舉止，竟然是從咧嘴而笑，就可能被殺的歷史而來吧！

●本文摘自EZ叢書館／日月文化 出版新書《日本語演化論》


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